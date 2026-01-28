Ministerio de Educación pidió no generar pánico ante las denuncias sobre la ausencia de recursos para el pago de docentes

El pago de los servicios de los docentes en Bogotá había sido puesto en duda tras denuncias de falta de recursos por parte de la secretaria de Educación - crédito Gobierno de Bogotá

El Ministerio de Educación de Colombia desmintió versiones sobre problemas en la nómina docente de Bogotá, al informar con documentos oficiales que “el Gobierno Nacional cumple y los recursos están garantizados!“, según comunicó la institución a través de su cuenta oficial de X.

En respuesta a inquietudes sobre el pago para alrededor de 30.000 docentes en la ciudad, el Ministerio enfatizó la necesidad de evitar la propagación de rumores, pidiendo a la secretaría de Educación, Isabel Segovia, “no generar pánico infundado y hablar con claridad, con hechos y con la ley en la mano”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La cartera educativa recordó que “la orden de pago No. 16293526 ya fue emitida y autorizada, garantizando más de $229.793 millones del Sistema General de Participaciones para las prestaciones de las y los docentes de la capital”, enfatizó, al exhibir la documentación correspondiente en la publicación digital.

Además, la entidad aseguró a la opinión pública que “la Nación cumplió y el proceso avanza conforme al cronograma establecido“, en referencia al desembolso de recursos y el calendario de pagos del magisterio.

El llamado a la calma fue dirigido especialmente a Isabel Segovia, titular de la Secretaría de Educación de Bogotá, a quien se solicitó “dar claridad a usted y la ciudadanía” sobre el estado real de los pagos, aportando información sustentada en documentos oficiales.

Comprobante de depósito de dinero para el pago de docentes en Bogotá - crédito @Mineducacion/X

Secretaría de Educación negó que haya recibido giro de fondos

La Secretaría de Educación de Bogotá negó que haya recibido el giro de fondos para la nómina de profesores, en respuesta a la afirmación del ministro de Educación.

La dependencia distrital destacó que, según información del Ministerio de Educación Nacional, los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) “apenas se encuentran en trámite” y, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el giro se realizará el 29 de enero. Esta situación ha generado preocupación por el posible retraso en el pago a buena parte del cuerpo docente de la capital.

La entidad ratificó en un comunicado que “los recursos con los cuales se paga la nómina docente del Distrito no están disponibles”, lo que impide cumplir con la tradición de abonar salarios tres días hábiles antes de finalizar cada mes.

La tensión entre el Gobierno nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá se hizo evidente tras un reciente anuncio sobre la falta de fondos para la nómina de maestros - crédito @Educacionbogota/X

La entidad precisó que solo aquellos maestros cuya remuneración proviene de recursos propios del Distrito recibirán su salario el 28 de enero; el resto de la nómina se pagará un día hábil después de que se concrete el giro nacional.

En comunicación dirigida al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá, advirtió que la ausencia del giro nacional “ha puesto en riesgo el pago oportuno de la nómina de los educadores de Bogotá”.

La Secretaría recordó, mediante documentos oficiales, que existen antecedentes de retrasos en las transferencias: en julio y agosto de 2025, los giros se hicieron el 22 y el 26, respectivamente. En agosto, la recepción de recursos ocurrió apenas un día antes del pago programado, lo que supuso, según Segovia, “un riesgo importante para el cumplimiento de este compromiso”.

La secretaria de Educación Isabel Segovia informó que, por primera vez en 20 años, el Gobierno no giró los recursos del DGP para pagar la nómina de los docentes - crédito @IsabelSegoviaO/X

La funcionaria llamó de manera “atenta y respetuosa” al Ministerio de Educación para que mantenga el calendario tradicional de transferencias, el cual permite que salarios de 29.128 docentes y 1.598 administrativos se abonen entre los días 20 y 21 de cada mes. Segovia añadió que ya en septiembre de 2025 había advertido sobre la falta de disponibilidad de fondos del SGP y su impacto inmediato en las remuneraciones.

Ante la denuncia, el Ministerio de Educación respondió que “no existe retención de la nómina docente” y que los giros del SGP “se realizan dentro de los tiempos establecidos por la ley”. La cartera citó el artículo 29 de la Ley 1176, indicando: “Las transferencias se efectúan en los últimos 10 días del mes y las entidades territoriales pagan dentro de los 2 días siguientes”. La entidad nacional reiteró que ejecuta todos los trámites necesarios para garantizar el pago al magisterio.