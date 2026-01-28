Colombia

Ministerio de Educación pidió no generar pánico ante las denuncias sobre la ausencia de recursos para el pago de docentes

En respuesta a inquietudes sobre el pago para alrededor de 30.000 docentes en la ciudad, el Ministerio enfatizó la necesidad de evitar la propagación de rumores

Guardar
El pago de los
El pago de los servicios de los docentes en Bogotá había sido puesto en duda tras denuncias de falta de recursos por parte de la secretaria de Educación - crédito Gobierno de Bogotá

El Ministerio de Educación de Colombia desmintió versiones sobre problemas en la nómina docente de Bogotá, al informar con documentos oficiales que “el Gobierno Nacional cumple y los recursos están garantizados!“, según comunicó la institución a través de su cuenta oficial de X.

En respuesta a inquietudes sobre el pago para alrededor de 30.000 docentes en la ciudad, el Ministerio enfatizó la necesidad de evitar la propagación de rumores, pidiendo a la secretaría de Educación, Isabel Segovia, “no generar pánico infundado y hablar con claridad, con hechos y con la ley en la mano”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La cartera educativa recordó que “la orden de pago No. 16293526 ya fue emitida y autorizada, garantizando más de $229.793 millones del Sistema General de Participaciones para las prestaciones de las y los docentes de la capital”, enfatizó, al exhibir la documentación correspondiente en la publicación digital.

Además, la entidad aseguró a la opinión pública que “la Nación cumplió y el proceso avanza conforme al cronograma establecido“, en referencia al desembolso de recursos y el calendario de pagos del magisterio.

El llamado a la calma fue dirigido especialmente a Isabel Segovia, titular de la Secretaría de Educación de Bogotá, a quien se solicitó “dar claridad a usted y la ciudadanía” sobre el estado real de los pagos, aportando información sustentada en documentos oficiales.

Comprobante de depósito de dinero
Comprobante de depósito de dinero para el pago de docentes en Bogotá - crédito @Mineducacion/X

Secretaría de Educación negó que haya recibido giro de fondos

La Secretaría de Educación de Bogotá negó que haya recibido el giro de fondos para la nómina de profesores, en respuesta a la afirmación del ministro de Educación.

La dependencia distrital destacó que, según información del Ministerio de Educación Nacional, los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) “apenas se encuentran en trámite” y, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el giro se realizará el 29 de enero. Esta situación ha generado preocupación por el posible retraso en el pago a buena parte del cuerpo docente de la capital.

La entidad ratificó en un comunicado que los recursos con los cuales se paga la nómina docente del Distrito no están disponibles”, lo que impide cumplir con la tradición de abonar salarios tres días hábiles antes de finalizar cada mes.

La tensión entre el Gobierno
La tensión entre el Gobierno nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá se hizo evidente tras un reciente anuncio sobre la falta de fondos para la nómina de maestros - crédito @Educacionbogota/X

La entidad precisó que solo aquellos maestros cuya remuneración proviene de recursos propios del Distrito recibirán su salario el 28 de enero; el resto de la nómina se pagará un día hábil después de que se concrete el giro nacional.

En comunicación dirigida al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá, advirtió que la ausencia del giro nacional “ha puesto en riesgo el pago oportuno de la nómina de los educadores de Bogotá”.

La Secretaría recordó, mediante documentos oficiales, que existen antecedentes de retrasos en las transferencias: en julio y agosto de 2025, los giros se hicieron el 22 y el 26, respectivamente. En agosto, la recepción de recursos ocurrió apenas un día antes del pago programado, lo que supuso, según Segovia, “un riesgo importante para el cumplimiento de este compromiso”.

La secretaria de Educación Isabel
La secretaria de Educación Isabel Segovia informó que, por primera vez en 20 años, el Gobierno no giró los recursos del DGP para pagar la nómina de los docentes - crédito @IsabelSegoviaO/X

La funcionaria llamó de manera “atenta y respetuosa” al Ministerio de Educación para que mantenga el calendario tradicional de transferencias, el cual permite que salarios de 29.128 docentes y 1.598 administrativos se abonen entre los días 20 y 21 de cada mes. Segovia añadió que ya en septiembre de 2025 había advertido sobre la falta de disponibilidad de fondos del SGP y su impacto inmediato en las remuneraciones.

Ante la denuncia, el Ministerio de Educación respondió que “no existe retención de la nómina docente” y que los giros del SGP “se realizan dentro de los tiempos establecidos por la ley”. La cartera citó el artículo 29 de la Ley 1176, indicando: “Las transferencias se efectúan en los últimos 10 días del mes y las entidades territoriales pagan dentro de los 2 días siguientes”. La entidad nacional reiteró que ejecuta todos los trámites necesarios para garantizar el pago al magisterio.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónSecretaria de EducaciónComprobante de pagoRecurso para pago de docentesBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá se convirtió en la primera ciudad, con más 8 millones de habitantes, en ser recertificada como Destino Turístico Inteligente

La ciudad comparte este privilegio con referentes como Barcelona, Valencia, Bilbao y Donostia/San Sebastián

Bogotá se convirtió en la

Es falsa la carta en la que habían invitado a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para ser candidata presidencial: Partido del Trabajo aclaró

La organización política detalló que nunca ha considerado la opción de postularla en reemplazo del exalcalde de Medellín en la consulta del Frente por la Vida

Es falsa la carta en

Cambian las mesadas de Colpensiones en 2026: así queda el nuevo pago para millones de pensionados y quienes se vieron beneficiados

El reajuste ya se aplica desde enero y no fue igual para todos: la mayoría subió con el salario mínimo y el resto con la inflación, según explicó Colpensiones

Cambian las mesadas de Colpensiones

Este es el lujoso hotel de Medellín en donde se hospedará Inter Miami previo a su partido ante Atlético Nacional

El verdolaga tendrá un amistoso de lujo ante el equipo de Lionel Messi en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Este es el lujoso hotel

Pacientes con enfermedades huérfanas reclaman a Nueva EPS en Bogotá por falta de medicamentos: organizaron protesta

Las personas afectadas y representantes sociales organizaron una manifestación para solicitar que se restablezca el suministro de tratamientos

Pacientes con enfermedades huérfanas reclaman
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Dayro Moreno dedicó mensaje de

Dayro Moreno dedicó mensaje de cumpleaños a Blessd: “Lo lograste mi H”

Juan Martín Moreno Palomo aclaró su relación con Sofía Jaramillo: desmintió cualquier apoyo económico en el reality

Manuela Gómez estalló contra Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’: “Pensé que eras frentera”

Altafulla reaparece con bastón y genera inquietud sobre su estado físico: “Cómo les cuento”

Tiktoker reveló la que sería “la casa más rara de Bogotá”: parece un búnker, está llena de lujos y costaría una millonada

Deportes

Este es el lujoso hotel

Este es el lujoso hotel de Medellín en donde se hospedará Inter Miami previo a su partido ante Atlético Nacional

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Ciclista colombiano Germán Darío Gómez se pronunció tras ser suspendido por dopaje: “El día más complejo de mi vida”

Atlético Bucaramanga lamentó la muerte de hincha del equipo luego del clásico contra Cúcuta Deportivo: ofreció acompañamiento a los aficionados heridos

Por qué Álvaro Montero se ganó la titularidad en Vélez Sarsfield de Argentina: acumula 12 atajadas en dos partidos