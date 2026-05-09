La investigación contra Germán Vargas Lleras por parapolítica que fue archivada: hubo falsos testimonios en su contra

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, falleció el 8 de mayo de 2026 - crédito Colprensa

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que falleció el 8 de mayo de 2025 tras luchar contra el cáncer, tuvo una larga trayectoria política que no fue ajena a señalamientos por presuntas irregularidades. En 2012, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar en contra del entonces ministro de Vivienda, por “parapolítica”.

El mismo ex jefe de cartera solicitó que se diera apertura a la investigación, relacionada con supuestos nexos que habría tenido con el líder de las Autodefensas Campesinas del Casanare, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos. Según información que se envió anónimamente en su momento a la Procuraduría General de la Nación, Vargas Lleras habría estado vinculado al paramilitar en 2002, cuando aspiraba al Senado de la República.

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De acuerdo con El Colombiano, el expediente incluía el testimonio de William Mayorga Suárez, que fue integrante de la Policía Nacional y miembro de las autodefensas. Según indicó, en el contexto de la confrontación entre las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Bloque Centauros de las AUC, “Martín Llanos” habría buscado entablar una reunión con Vargas Lleras.

El proceso de investigación involucró a otros testigos, pero, finalmente, la Sala Penal de la Corte archivó el caso en mayo de 2013, según informó Vanguardia.

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Por su parte, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones por falsos testimonios que fueron presentados en contra del exvicepresidente. En marzo de 2014, por ejemplo, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá imputó cargos por ese delito contra Carlos Gabriel López Chaparro, ganadero de Casanare conocido como el “Negro López”, luego de que acusara a Germán Vargas Lleras de supuestos vínculos con grupos de autodefensas.

El proceso surgió tras la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia al decidir archivar la investigación. El ente acusador señaló que las declaraciones ofrecidas por López Chaparro resultaron contradictorias, imprecisas e incoherentes, según indicó la Fiscalía en un comunicado.

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El sujeto en cuestión rindió testimonio bajo juramento el 19 de julio de 2012 ante la Corte Suprema y días más tarde ante la Procuraduría General de la Nación. En su declaración, indicó no haber visto personalmente a Vargas Lleras en reuniones con el jefe de las autodefensas, alias Martín Llanos, pero dijo que un familiar tenía una lista de asistentes y un video que nunca entregó como prueba.

El testimonio también acusaba a Vargas Lleras de impulsar su campaña al Senado en 2002 en eventos presuntamente asistidos por el supuesto narcotraficante Néstor Ramón Caro Chaparro, quien fue detenido en Brasil a solicitud de Estados Unidos.

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En marzo de 2015, la Fiscalía informó que el entonces procesado sería condenado por el delito de falso testimonio en concurso homogéneo y sucesivo.

“Así lo estableció un juez penal del circuito de Bogotá, quien dio aprobación a un preacuerdo en el cual el procesado aceptó su responsabilidad por haber mentido el 18 de julio de 2012, cuando dio testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, y el 19 de ese mes ante la Procuraduría General de La Nación, señalando que la campaña del entonces candidato Germán Vargas Lleras recibía apoyo total de las Cooperativas lideradas por Martín Llanos”, detalló.

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Con el preacuerdo, se estableció una pena de 3 años, 8 meses y 12 días de prisión.

En desarrollo...

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