Colombia

La investigación contra Germán Vargas Lleras por parapolítica que fue archivada: hubo falsos testimonios en su contra

El exvicepresidente estuvo bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación

Guardar
Google icon
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, falleció el 8 de mayo de 2026 - crédito Colprensa
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, falleció el 8 de mayo de 2026 - crédito Colprensa

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que falleció el 8 de mayo de 2025 tras luchar contra el cáncer, tuvo una larga trayectoria política que no fue ajena a señalamientos por presuntas irregularidades. En 2012, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar en contra del entonces ministro de Vivienda, por “parapolítica”.

El mismo ex jefe de cartera solicitó que se diera apertura a la investigación, relacionada con supuestos nexos que habría tenido con el líder de las Autodefensas Campesinas del Casanare, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos. Según información que se envió anónimamente en su momento a la Procuraduría General de la Nación, Vargas Lleras habría estado vinculado al paramilitar en 2002, cuando aspiraba al Senado de la República.

PUBLICIDAD

De acuerdo con El Colombiano, el expediente incluía el testimonio de William Mayorga Suárez, que fue integrante de la Policía Nacional y miembro de las autodefensas. Según indicó, en el contexto de la confrontación entre las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Bloque Centauros de las AUC, “Martín Llanos” habría buscado entablar una reunión con Vargas Lleras.

El proceso de investigación involucró a otros testigos, pero, finalmente, la Sala Penal de la Corte archivó el caso en mayo de 2013, según informó Vanguardia.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones por falsos testimonios que fueron presentados en contra del exvicepresidente. En marzo de 2014, por ejemplo, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá imputó cargos por ese delito contra Carlos Gabriel López Chaparro, ganadero de Casanare conocido como el “Negro López”, luego de que acusara a Germán Vargas Lleras de supuestos vínculos con grupos de autodefensas.

El proceso surgió tras la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia al decidir archivar la investigación. El ente acusador señaló que las declaraciones ofrecidas por López Chaparro resultaron contradictorias, imprecisas e incoherentes, según indicó la Fiscalía en un comunicado.

El sujeto en cuestión rindió testimonio bajo juramento el 19 de julio de 2012 ante la Corte Suprema y días más tarde ante la Procuraduría General de la Nación. En su declaración, indicó no haber visto personalmente a Vargas Lleras en reuniones con el jefe de las autodefensas, alias Martín Llanos, pero dijo que un familiar tenía una lista de asistentes y un video que nunca entregó como prueba.

El testimonio también acusaba a Vargas Lleras de impulsar su campaña al Senado en 2002 en eventos presuntamente asistidos por el supuesto narcotraficante Néstor Ramón Caro Chaparro, quien fue detenido en Brasil a solicitud de Estados Unidos.

En marzo de 2015, la Fiscalía informó que el entonces procesado sería condenado por el delito de falso testimonio en concurso homogéneo y sucesivo.

Así lo estableció un juez penal del circuito de Bogotá, quien dio aprobación a un preacuerdo en el cual el procesado aceptó su responsabilidad por haber mentido el 18 de julio de 2012, cuando dio testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, y el 19 de ese mes ante la Procuraduría General de La Nación, señalando que la campaña del entonces candidato Germán Vargas Lleras recibía apoyo total de las Cooperativas lideradas por Martín Llanos”, detalló.

Con el preacuerdo, se estableció una pena de 3 años, 8 meses y 12 días de prisión.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Germán Vargas LlerasParapolíticaParamilitaresMurió Germán Vargas LlerasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Germán Vargas Lleras vs. Gustavo Petro: una rivalidad política que deja huella tras la muerte del exvicepresidente

El fallecimiento del exvicepresidente y la reacción del presidente pusieron sobre la mesa los principales episodios de confrontación que definieron el debate político colombiano en los últimos años

Germán Vargas Lleras vs. Gustavo Petro: una rivalidad política que deja huella tras la muerte del exvicepresidente

EN VIVO| Muerte de Germán Vargas Lleras sacude a Colombia: Fundación Santa Fe de Bogotá se pronunció y políticos reaccionaron

El ex vicepresidente tuvo una larga trayectoria política. Su vida estuvo marcada por atentados y por la lucha contra el cáncer

EN VIVO| Muerte de Germán Vargas Lleras sacude a Colombia: Fundación Santa Fe de Bogotá se pronunció y políticos reaccionaron

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

El reguetonero compartirá tarima con Maná, Danny Ocean y Alejandro Fernández el próximo 11 de junio

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

Germán Vargas Lleras: esta es la historia detrás de los dos atentados que sufrió y marcaron su carrera política

El que fuera vicepresidente de la República durante el gobierno de Juan Manuel Santos y líder del partido Cambio Radical, perdió dos de sus dedos en 2002 producto de un libro bomba que las Farc hicieron llegar a su despacho

Germán Vargas Lleras: esta es la historia detrás de los dos atentados que sufrió y marcaron su carrera política

Murió Germán Vargas Lleras: esta fue la última vez que apareció en público y reavivó expectativas sobre su posible regreso a la política

El exvicepresidente colombiano falleció tras varios meses de complicaciones de salud, en medio de un proceso de tratamiento médico que lo mantuvo alejado de la vida pública

Murió Germán Vargas Lleras: esta fue la última vez que apareció en público y reavivó expectativas sobre su posible regreso a la política
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

Mane Díaz y su emotiva reacción al pegar la lámina de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026: “Veo al niño que soñaba en grande”

Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

Lenny Tavares y Justin Quiles revelaron cómo fue que Karol G los volvió millonarios “Después de eso me quedé a vivir en Miami”

Deportes

Clásico de rojos en los playoffs de la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe

Clásico de rojos en los playoffs de la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe

Hora y dónde ver Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: el verde inicia los playoffs en Bogotá

Independiente Medellín se pronunció oficialmente tras los actos de violencia en el partido ante Flamengo

James Rodríguez se despachó contra los medios y aficionados que lo critican: “Cuando pierde la selección, soy yo”

Atlético Bucaramanga sigue anunciando bajas para el segundo semestre de 2026: despidió a un importante jugador