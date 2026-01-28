Los mejores memes tras las declaraciones de Gustavo Petro de que hace “cosas muy buenas en la cama”: “Yo no quería saber tanto”

Gustavo Petro se refirió a las "cosas que hace en la cama" y desató críticas - crédito Presidencia/Youtube

Las palabras del presidente Gustavo Petro en la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, el martes 28 de enero de 2026, acapararon rápidamente la conversación digital y política.

No fue el retorno del emblemático centro médico el foco de atención, sino las declaraciones del mandartario, que desviaron el tono institucional hacia reflexiones personales y controversiales.

En medio de su discurso, el mandatario sorprendió con comentarios sobre relaciones personales y atracción. Aseguró que, en su opinión, “la inteligencia es un factor determinante en la manera en que los hombres son percibidos por las mujeres, más allá de la apariencia física”. La reacción fue inmediata: risas y aplausos entre los asistentes.

Una de las afirmaciones que más llamó la atención al anticipar su encuentro con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó: “No me interesa qué hizo el señor Trump en la cama. Ni le preguntaré. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso: ‘Nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí’”.

Los comentarios del Presidente no tardaron en generar memes y críticas en redes sociales, donde se evocaron episodios recientes de su vida personal y política: algunos hicieron referencia al escándalo de Panamá y su acompañante, otros a su separación con Verónica Alcocer, mientras que otros hicieron referencia a sus seguidores.

Las reacciones en redes sociales sobre las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro han desatado una ola de opiniones críticas y frases contundentes.

Entre los comentarios más compartidos aparecen expresiones como: “Qué vergüenza” y cuestionamientos sobre la autenticidad de sus posturas públicas. Uno de los mensajes destacaba: “Cuando uno tiene que decirle a los demás que piensa, para que crean que es cierto! Definitivamente les toca duro a los Petristas, todos los días inventarse algo nuevo para defenderlo, mis respetos!”. Esta percepción refleja el escepticismo de una parte del público frente a la manera en la que el mandatario se comunica.

En medio de la controversia, otro usuario señaló: “Completamente de acuerdo, tiene más modales el señor que vende empanadas en la esquina de la oficina”. Este tipo de comparaciones intentan poner en evidencia lo que muchos consideran una falta de protocolo del jefe de Estado.

Las redes también amplificaron la indignación: “Colombia nunca había tenido un presidente tan vulgar”. Esta sentencia resume el malestar que han manifestado múltiples sectores, quienes ven en sus expresiones un tono poco apropiado para su cargo y una muestra de lo que algunos consideran deterioro del discurso presidencial.

A pesar de las reacciones, el presidente Petro no ha sido ajeno a la polémica. En septiembre de 2025 dio dos declaraciones llamativas. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el mandatario se refirió a los llamados ‘Brayan’.

En sus palabras: “En todo barrio popular hay un Bryan, que se lleva a las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y votadas”. El presidente fue más allá al advertir: “Y uno de los mayores problemas de Colombia Bogotá es la mujer embarazada. Hay hombres y mujeres vampiros codiciosos que no van a proteger a la mujer y a sus crías sino a sacarle todo el billetico que tengan así sean 500 mil pesos de sueldo”.

Ese mismo mes, surgió otra polémica derivada de su interacción con Gloria Miranda, directora del PNIS. Durante un acto público, el presidente la abrazó de manera que fue descrita como incómoda por algunos asistentes, mientras pronunciaba: “Funcionarias del gobierno de cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías ¿Qué tal?”.

En las plataformas digitales, la discusión permanece activa, multiplicando opiniones sobre el tono y la actitud del mandatario en sus apariciones públicas.