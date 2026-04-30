Figura del Junior publicó reflexión tras ser expulsado en la derrota de su equipo en Libertadores: “Siempre hay tiempo para cambiar”

Jermein Peña reconoció su error tras el partido, lanzando un mensaje reflexivo en redes sociales para los aficionados de Junior-crédito Lina Gasca/Colprensa

El 28 de abril de 2026, la expulsión de Jermein Peña sobre el minuto veinte del reciente partido entre Junior de Barranquilla y Sporting Cristal condicionó el encuentro, dejando al “Tiburón” con diez jugadores durante más de sesenta minutos y constituyendo un giro determinante en su desempeño en la Copa Libertadores.

La situación desembocó en una oleada de críticas que alcanzaron tanto a los medios, como a los compañeros y al cuerpo técnico, reflejando la gravedad de la decisión arbitral y las consecuencias inmediatas sobre el trámite del juego.

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El defensor publicó una historia en su cuenta personal de Instagram, reconociendo su error en la derrota ante Sporting Cristal-crédito @ToqueSports/X- @jermeinzidane98/Instagram

El momento crítico se produjo tras una jugada polémica en la que Peña, defensor de 26 años, cometió un codazo al jugador peruano Miguel Araújo del área defendida por Mauro Silveira. Esta acción resultó en la expulsión directa del jugador y dejó a Junior con una desventaja numérica que se extendió durante el resto del partido, lo que afectó la estrategia y el rendimiento colectivo del equipo, que terminó recibiendo dos goles en la segunda mitad, obra de Santiago Ceballos y Catriel Cabellos, sellando así la segunda derrota consecutiva del club barranquillero en el torneo.

Frente a la creciente presión, Jermein Peña reapareció en sus redes sociales con un mensaje reflexivo que dejó entrever un reconocimiento de su error y su disposición a aprender de la situación y mejorar en el futuro. Su publicación fue interpretada por la audiencia como una respuesta directa al intenso escrutinio posterior al encuentro y a la constante hostilidad experimentada por parte de la afición.

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“Siempre hay tiempo para cambiar, para ser diferente, para empezar de nuevo y ser mejor”, fue el mensaje que dejó en su cuenta de Instagram.

Reacciones tras la expulsión de Jermein Zidane Peña: Alfredo Arias y Mauro Silveira se refirieron al tema

El técnico uruguayo se mostró molesto tras lo ocurrido con Jermein Zidane Peña en la derota por 2-0 ante Sporting Cristal de Perú-crédito @ESPNColombia/X

La eliminación temprana de Peña desencadenó manifestaciones de frustración dentro y fuera del vestuario. El técnico Alfredo Arias expresó su inconformidad de manera directa al terminar el partido en la rueda de prensa en el estadio Alejandro Villanueva de Lima:

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“No puedes dar la ventaja de quedar con un jugador menos en una competencia como esta, y de visita. No podemos hacer esa tontería. Siempre estuvimos en partido, aún quedado en desventaja y con 10 tuvimos el empate y no lo pudimos concretar. Es muy difícil en el fútbol de hoy día jugar con un jugador menos, y menos en estas competencias y de visitante”.

Por otra parte, se conoció el 29 de abril de 2026, que durante el regreso a Barranquilla, la tensión no disminuyó. Según reveló el espacio El Bordillo, de YouTube, Peña fue increpado por un aficionado en pleno vuelo junto al resto del plantel, señal del creciente descontento entre los seguidores del equipo tras el resultado adverso.

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La desventaja numérica y su efecto sobre el desempeño de Junior frente a Sporting Cristal

Jermein Peña agredió a Miguel Araujo con un brutal codazo. - Crédito: ESPN

El impacto de la expulsión sobre la estructura táctica de Junior de Barranquilla fue inmediato. El club sostuvo el empate sin goles durante los primeros cuarenta y cinco minutos, pero sintió el desgaste físico y mental en la segunda parte, recibiendo dos anotaciones que sellaron la victoria para el equipo peruano. Tanto los jugadores como su técnico coincidieron en que la ausencia de Peña fue un factor clave en este desenlace.

La derrota —la segunda consecutiva en la fase de grupos— incrementó la presión sobre el plantel y encendió el debate sobre la disciplina e inteligencia táctica de los futbolistas en competiciones internacionales, donde los errores individuales suelen marcar diferencias determinantes, como señaló el propio Alfredo Arias.

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Junior enfrentará a Cerro Porteño con la obligación de sumar puntos en Copa Libertadores

Junior jugará ante Cerro Porteño por la fecha 4 de la Copa Liberadores-crédito César Olmedo/REUTERS

El siguiente compromiso de Junior de Barranquilla en el torneo continental se disputará el jueves 7 de mayo, cuando el conjunto colombiano reciba a Cerro Porteño en el Estadio Roberto Meléndez a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) Su rival, que tampoco transita un camino favorable en la competencia, llegará urgido de puntos, instalando un escenario en el que ambas instituciones afrontan la cita con la necesidad imperiosa de obtener un resultado positivo para mantener sus aspiraciones en la Copa Libertadores.

Así va la tabla de posiciones del grupo F:

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Sporting Cristal (Perú): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Palmeiras (Brasil): 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Cerro Porteño (Paraguay): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Junior (Colombia): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)