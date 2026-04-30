El esperado videoclip de “Choka Choka” con Shakira y Anitta ya tiene fecha y hora de estreno para Brasil y Colombia

El video se presentará a las 4:00 p. m. hora de Colombia según el anuncio - crédito @anitta/IG

Shakira y Anitta sorprendieron al anunciar su colaboración en el sencillo Choka Choka, una noticia que generó expectativas entre los seguidores de la música latina. La confirmación llegó mediante una publicación conjunta en Instagram, donde las artistas compartieron detalles del lanzamiento.

Pocos días antes de su espectáculo en Copacabana, ambas cantantes informaron que el video oficial de la canción se estrenará en plataformas digitales. El estreno está previsto para las 6:00 p. m. en Brasil y las 4:00 p. m. en Colombia, respetando la diferencia horaria entre ambos países.

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Esta nueva colaboración de las artistas se integra en EQUILIBRIVM, el próximo álbum de Anitta.

Este sencillo es el segundo anticipo del disco y acompaña a una serie de lanzamientos recientes de Shakira como el que presentó junto a Beéle, quien anunció más fechas para su gira mundial Las mujeres ya no lloran.

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Este es uno de los primeros atuendos que lleva Shakira en el video de 'Choka Choka' - crédito @anitta/IG

En el videoclip, Shakira luce dos atuendos: uno resalta por un tocado floral en tonos tierra y el otro recupera elementos de su vestuario habitual en presentaciones de éxitos como Hips don’t lie y Copa vacía. Seguidores en redes sociales han comentado sobre estas referencias estilísticas al ver las imágenes difundidas.

La colaboración se confirmó el lunes 6 de abril, a partir de mensajes en redes sociales en los que ambas expresaron su entusiasmo.

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Shakira celebró la unión usando portugués y aseguró que la canción “es increíble” y que “a los fans les va a encantar”. Anitta añadió: “No tienen idea lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum”.

El video presenta una particularidad destacada: días antes del anuncio oficial, Shakira compartió un adelanto que resultó ser un montaje realizado con inteligencia artificial, construido a partir de las imágenes iniciales que Anitta replicó en su cuenta de Instagram.

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La colombiana habría optado por llevar un vestido como el de sus presentacones en 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @anitta/IG

Seguidores de la colombiana comentaron la reciente publicación, con mensajes como: “Qué emoción”; “A alguien más se le pone la piel de gallina con este anuncio”; “Este definitivamente si vale toda la pena del mundo, no como el de ‘Algo tú’ que no llenó las expectativas”, entre otros.

Shakira también colaborará con Zara Larsson

El esperado anuncio de Zara Larsson sacudió la escena musical con la confirmación de su próximo lanzamiento: la edición de lujo de Midnight Sun: Girls Trip, que llegará a las plataformas digitales el 1 de mayo.

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El dato más llamativo es la lista de colaboraciones, donde figura Shakira como una de las invitadas principales, junto a artistas como Tyla, Kehlani, Pink Panteress, Robyn, la argentina Emilia y otras figuras internacionales.

El anuncio se realizó mediante un video en las redes oficiales de Larsson. En la pieza audiovisual, se muestra una tienda de recuerdos donde aparecen llaveros con los nombres de las artistas invitadas, incluido el de la colombiana que no pasó desapercibido.

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Con llaveros y un cajero como conceptos, Zara Larsson confirmó sus invitadas para 'Midnight Sun: Girls Trip', con Shakira incluida - crédito @zaralarsson/Instagram

El video termina con una referencia directa a la fecha de lanzamiento, reforzando la expectativa en torno al álbum.

Para quienes se preguntan qué significa este anuncio, Zara Larsson reveló que Shakira participará como invitada especial en el relanzamiento de su disco, sumando una colaboración inédita que refuerza el perfil internacional del proyecto. La confirmación llegó tras varios días de especulaciones en redes, donde los seguidores de ambas artistas esperaban señales de un posible trabajo conjunto.

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La propia Shakira compartió el video en sus historias de Instagram, limitándose a destacar la fecha en que estará disponible la colaboración. Hasta el momento, no se han difundido fragmentos ni adelantos que permitan anticipar el sonido o estilo del tema en el que participarán.

La colombiana se encuentra en uno de sus mejores momentos mientras llega la gira a Europa y se espera que sume nuevas plazas además de España.

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