Colombia

Resultado Chontico Día hoy 30 de abril

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Guardar
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este jueves 30 de abril de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 3025.

Quinta: 9.

Cómo jugar Chontico Día de Colombia

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.Tres aciertos: 400 veces lo apostado.Dos aciertos: 50 veces lo apostado.Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaColombia-noticiasColombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Habilitaron el paso en la vía Mosquera–La Mesa en el comienzo del puente del 1 de mayo, pero tiene restricciones

La reapertura controlada contempla la presencia de dispositivos de seguridad y medidas preventivas, mientras se advierte la posibilidad de suspensiones adicionales si las condiciones climáticas empeoran

Habilitaron el paso en la vía Mosquera–La Mesa en el comienzo del puente del 1 de mayo, pero tiene restricciones

La Segura alertó a sus seguidores ppor las consecuencias de su cirugía “Me estoy muriendo del dolor”

La empresaria caleña compartió en sus redes sociales detalles sobre su proceso de recuperación tras la implantación de un neuroestimulador en su espalda, un dispositivo diseñado para aliviar el dolor que ha venido enfrentando

La Segura alertó a sus seguidores ppor las consecuencias de su cirugía “Me estoy muriendo del dolor”

Este es el paso a paso para hacer en casa una torta de limón esponjosa y húmeda

El secreto de su textura está en batir bien la harina y mezclar los ingredientes de a poco

Este es el paso a paso para hacer en casa una torta de limón esponjosa y húmeda

Los gestos valen más que las palabras: así es la comunicación no verbal de los candidatos presidenciales en Colombia

Infobae Colombia consultó con especialistas en comunicación No Verbal en la que consideraron que los mecanismos inconscientes de identificación y rechazo pueden inclinar la preferencia de sectores indecisos

Los gestos valen más que las palabras: así es la comunicación no verbal de los candidatos presidenciales en Colombia

Iván Cepeda tendría las mayorías en casi todas las regiones del país en primera vuelta, según encuesta de Guarumo y Ecoanalítica: Paloma Valencia le ganaría en el Eje Cafetero

El panorama previo a la primera vuelta muestra una competencia centrada en Cepeda, Valencia y De la Espriella, sin que otros contendientes logren superar márgenes relevantes frente a una intención de voto mayoritaria hacia los punteros

Iván Cepeda tendría las mayorías en casi todas las regiones del país en primera vuelta, según encuesta de Guarumo y Ecoanalítica: Paloma Valencia le ganaría en el Eje Cafetero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

ENTRETENIMIENTO

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Maisak, Feid y Maluma lanzaron ‘Te entiendo remix’ y el verso de Feid fue visto como un mensaje para Karol G: “Ya habías encontrado al hombre de tu vida”

El esperado videoclip de “Choka Choka” con Shakira y Anitta ya tiene fecha y hora de estreno para Brasil y Colombia

Carolina Cruz explicó la verdadera razón por la que decidió no casarse con Lincoln Palomeque: “En algún momento me limitó”

Carla Giraldo denunció amenazas por su rol como presentadora en ‘La casa de los famosos’: “No me importa”

Deportes

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Figura del Junior publicó reflexión tras ser expulsado en la derrota de su equipo en Libertadores: “Siempre hay tiempo para cambiar”

La confesión del ‘Pibe’ Valderrama tras el éxito de Díaz: “Ya me superó”

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, pero habló sobre el fin de su carrera: “Está cerca”