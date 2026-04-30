Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, pero habló sobre el fin de su carrera: “Está cerca”

Cristiano Ronaldo marcó gol con Al-Nassr y quedó cerca del título en la Liga de Arabia Saudita-crédito Stringer/REUTERS

El 29 de abril de 2026, después de la victoria que acerca al Al-Nassr al título de la Liga Profesional de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo reflexionó acerca del momento actual de su carrera y el significado de su recorrido en el fútbol internacional.

Tras anotar su gol 970 a nivel oficial en la victoria del Al-Nassr por 2-0 ante Al-Ahli, el astro portugués fue contundente al hablar sobre el final de su carrera deportiva.

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Cristiano Ronaldo dijo recientemente que el final de su carrera está cerca y reafirmó su satisfacción por todo lo que ha conseguido. El jugador resaltó que disfruta de cada momento sobre el campo y destacó el orgullo que siente por influir en diferentes generaciones de aficionados. Además, señaló que su principal objetivo es ganar la liga saudí con el Al-Nassr antes de cerrar este ciclo profesional.

El portugués se sinceró sobre el final de su carrera deportiva-crédito @canalgoatbr/TikTok

Ante la consulta sobre el impacto de su figura, Cristiano Ronaldo afirmó:

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“Para mí es un orgullo; por eso sigo jugando. No solo para esta generación presente, sino también para la anterior y la que está naciendo”. Explicó que su motivación va más allá de los títulos y que le enorgullece servir de referencia a quienes lo vieron o solo conocen de su trayectoria por relatos o imágenes.

Durante la entrevista, se proyectó un video de un niño imitando sus gestos, lo que llevó al jugador a reflexionar sobre el alcance generacional de su legado. A ese respecto, señaló:

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“Es disfrutar, como siempre digo, día a día, partido tras partido, año a año, porque el final de mi carrera se está acercando; eso es un hecho. Pero, como digo, la carrera que he hecho ha sido brillante y sigo consiguiendo cosas”.

La repercusión de Cristiano Ronaldo sobrepasa el campo de juego y se extiende a nuevas generaciones, incluso a quienes no han tenido ocasión de verlo competir. El delantero reconoció que sentirse inspiración para tantos aficionados es una de sus motivaciones para continuar en el fútbol de élite.

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Cristiano Ronaldo y su futuro: entre el buen presente con Al-Nassr de cara al Mundial 2026 y su retiro deportivo

El astro portugués habló sobre el retiro profesional-crédito Stringer/REUTERS

Al referirse a su futuro, Cristiano Ronaldo expresó que el retiro se acerca. Sin embargo, enfatizó que lo fundamental en este momento es “seguir disfrutando y hacer goles”. El futbolista insistió en que su mayor incentivo ahora es lograr el campeonato de liga con el Al-Nassr, objetivo que considera prioritario en la etapa final de su carrera.

Más allá del adiós, Ronaldo destacó la importancia de disfrutar cada día y la satisfacción de mantenerse compitiendo al máximo nivel. Remarcó que cada jornada y cada partido representan una oportunidad para seguir construyendo su legado en el deporte.

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El jugador portugués concluyó que su prioridad sigue siendo celebrar cada gol y esforzarse para añadir un nuevo título a su palmarés con el club de Riad.

Estadísticas de Cristiano Ronaldo en la temporada 2025-2026

El atacante se consolida como uno de los goleadores en la Liga de Asia-crédito Stringer/REUTERS

El “Comandante” sigue viviendo un gran presente goleador con Al-Nassr de Arabia Saudita, ya que acumula 32 partidos en todas las competencias (Liga Profesional Saudí, Champions League de Asia 2, Supercopa de Arabia Saudita y Copa del Rey de Arabia Saudita) en 2.724 minutos, anotando 27 goles y realizando 4 asistencias.

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Además, con la anotación frente al Al-Ahli, Cristiano Ronaldo alcanzó los 970 goles en su carrera tras anotar durante la victoria de Al-Nassr frente a Al-Ahli en Arabia Saudita. La cifra lo deja a solo 30 goles de llegar a los mil tantos como profesional.

Con el tanto marcado ante Al-Ahli, el atacante amplía su registro personal, consolidándose como uno de los máximos anotadores de la historia.

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Este es el calendario de partidos del grupo K del Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).