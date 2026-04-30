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Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, pero habló sobre el fin de su carrera: “Está cerca”

tras décadas bajo los focos, el portugués enfoca su presente en nuevos desafíos lejos de Europa y sostiene su vigencia motivando a jóvenes admiradores

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Cristiano Ronaldo marcó gol con Al-Nassr y quedó cerca del título en la Liga de Arabia Saudita-crédito Stringer/REUTERS
Cristiano Ronaldo marcó gol con Al-Nassr y quedó cerca del título en la Liga de Arabia Saudita-crédito Stringer/REUTERS

El 29 de abril de 2026, después de la victoria que acerca al Al-Nassr al título de la Liga Profesional de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo reflexionó acerca del momento actual de su carrera y el significado de su recorrido en el fútbol internacional.

Tras anotar su gol 970 a nivel oficial en la victoria del Al-Nassr por 2-0 ante Al-Ahli, el astro portugués fue contundente al hablar sobre el final de su carrera deportiva.

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Cristiano Ronaldo dijo recientemente que el final de su carrera está cerca y reafirmó su satisfacción por todo lo que ha conseguido. El jugador resaltó que disfruta de cada momento sobre el campo y destacó el orgullo que siente por influir en diferentes generaciones de aficionados. Además, señaló que su principal objetivo es ganar la liga saudí con el Al-Nassr antes de cerrar este ciclo profesional.

El portugués se sinceró sobre el final de su carrera deportiva-crédito @canalgoatbr/TikTok

Ante la consulta sobre el impacto de su figura, Cristiano Ronaldo afirmó:

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“Para mí es un orgullo; por eso sigo jugando. No solo para esta generación presente, sino también para la anterior y la que está naciendo”. Explicó que su motivación va más allá de los títulos y que le enorgullece servir de referencia a quienes lo vieron o solo conocen de su trayectoria por relatos o imágenes.

Durante la entrevista, se proyectó un video de un niño imitando sus gestos, lo que llevó al jugador a reflexionar sobre el alcance generacional de su legado. A ese respecto, señaló:

“Es disfrutar, como siempre digo, día a día, partido tras partido, año a año, porque el final de mi carrera se está acercando; eso es un hecho. Pero, como digo, la carrera que he hecho ha sido brillante y sigo consiguiendo cosas”.

La repercusión de Cristiano Ronaldo sobrepasa el campo de juego y se extiende a nuevas generaciones, incluso a quienes no han tenido ocasión de verlo competir. El delantero reconoció que sentirse inspiración para tantos aficionados es una de sus motivaciones para continuar en el fútbol de élite.

Cristiano Ronaldo y su futuro: entre el buen presente con Al-Nassr de cara al Mundial 2026 y su retiro deportivo

El astro portugués habló sobre el retiro profesional-crédito Stringer/REUTERS
El astro portugués habló sobre el retiro profesional-crédito Stringer/REUTERS

Al referirse a su futuro, Cristiano Ronaldo expresó que el retiro se acerca. Sin embargo, enfatizó que lo fundamental en este momento es “seguir disfrutando y hacer goles”. El futbolista insistió en que su mayor incentivo ahora es lograr el campeonato de liga con el Al-Nassr, objetivo que considera prioritario en la etapa final de su carrera.

Más allá del adiós, Ronaldo destacó la importancia de disfrutar cada día y la satisfacción de mantenerse compitiendo al máximo nivel. Remarcó que cada jornada y cada partido representan una oportunidad para seguir construyendo su legado en el deporte.

El jugador portugués concluyó que su prioridad sigue siendo celebrar cada gol y esforzarse para añadir un nuevo título a su palmarés con el club de Riad.

Estadísticas de Cristiano Ronaldo en la temporada 2025-2026

El atacante se consolida como uno de los goleadores en la Liga de Asia-crédito Stringer/REUTERS
El atacante se consolida como uno de los goleadores en la Liga de Asia-crédito Stringer/REUTERS

El “Comandante” sigue viviendo un gran presente goleador con Al-Nassr de Arabia Saudita, ya que acumula 32 partidos en todas las competencias (Liga Profesional Saudí, Champions League de Asia 2, Supercopa de Arabia Saudita y Copa del Rey de Arabia Saudita) en 2.724 minutos, anotando 27 goles y realizando 4 asistencias.

Además, con la anotación frente al Al-Ahli, Cristiano Ronaldo alcanzó los 970 goles en su carrera tras anotar durante la victoria de Al-Nassr frente a Al-Ahli en Arabia Saudita. La cifra lo deja a solo 30 goles de llegar a los mil tantos como profesional.

Con el tanto marcado ante Al-Ahli, el atacante amplía su registro personal, consolidándose como uno de los máximos anotadores de la historia.

Este es el calendario de partidos del grupo K del Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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