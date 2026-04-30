Colombia

Nuevos detalles del asesinato de un italiano a manos de su madre y su esposa colombiana: su pareja lo habría asfixiado con un cojín tras haberlo dormido con una droga

Los detalles han provocado repudio en el municipio de Gemona del Friuli, ubicado en la provincia de Udine (región de Friul-Venecia Julia). Allí, en una de las viviendas Castro y su suegra, Lorena Venier, cometieron el homicidio y luego descuartizaron el cuerpo

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El crimen se registró el 25 de julio de 2025 - créditos red social Facebook | captura de pantalla Tgr Rai FVG/X
El crimen se registró el 25 de julio de 2025 - créditos red social Facebook | captura de pantalla Tgr Rai FVG/X

La Fiscalía de Udine ha autorizado finalmente la sepultura de Alessandro Venier, el joven de 35 años de Gemona cuyo caso estremeció a Italia tras su asesinato y descuartizamiento en julio de 2025.

El permiso para las exequias, que se celebrarán en los próximos días, llega tras el depósito de la pericia toxicológica, elemento clave para esclarecer las causas de la muerte y cerrar una de las fases más delicadas de la investigación.

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Venier fue hallado muerto el 25 de julio de 2025 en la vivienda familiar, y el caso tuvo eco alrededor del mundo por la brutalidad de los hechos, las confesiones de la madre (Lorena Venier) y la pareja del joven (de nacionalidad colombiana e identificada como Maylin Castro Monsalvo), ambas implicadas en el crimen.

Después de perpetrar el crimen el cuerpo fue descuartizado y ocultado en un recipiente con cal viva, en un intento de encubrimiento de los hechos, y que de inmediato provocó una investigación a fondo por parte de las autoridades del municipio de Gemona del Friuli, ubicado en la provincia de Udine (región de Friul-Venecia Julia).

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crédito Facebook y red social X
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La controversia en torno a la causa de la muerte

El informe pericial, elaborado por la médico legista Francesca Sinopoli y el toxicólogo Riccardo Addobbati, no halló signos claros de asfixia mecánica violenta—pese al relato de la madre de que la pareja, Maylin Castro Monsalvo, habría utilizado cordones de zapatos para asfixiar al joven—, lo que ha abierto un debate sobre la verdadera causa del deceso.

La defensa de Castro Monsalvo sostiene que los niveles de Zolpidem detectados en el organismo de Venier superan ampliamente el umbral letal y serían suficientes para explicar la muerte.

Sus abogados, Federica Tosel y Francesco De Carlo, han manifestado su desacuerdo con la conclusión de la Fiscalía en cuanto a la supuesta contribución de un mecanismo de sofocación, señalando la ausencia de marcas compatibles con asfixia forzada, detalló un informe del diario Il Gazzettino.

En la reconstrucción de los hechos, las pericias indican que Alessandro Venier habría sido primero sedado con una mezcla de fármacos disueltos en limonada, luego fue inyectado con insulina para inhibir cualquier reacción y, al final, sofocado con un cojín.

Sin embargo, la defensa insiste en la necesidad de investigar más a fondo el papel de la insulina, dado que no se realizó una cuantificación precisa de esta sustancia, elemento que, combinado con el Zolpidem, podría haber sido determinante en la etiología de la muerte.

Por esta razón, se ha solicitado una integración urgente de los exámenes toxicológicos.

El futuro de la hija y la situación de las implicadas

La hija menor de Venier, que cumplirá un año en los próximos días, permanece en una estructura protegida, pues aún no se ha resuelto el proceso de custodia por parte de los familiares colombianos de la madre.

Mientras tanto, la pareja del joven sigue detenida en la cárcel de Venecia y la madre ha admitido su participación en el crimen.

El caso ha suscitado una amplia respuesta social e institucional en Gemona y la provincia de Udine.

Tras la entrega de los resultados médico-legales, el alcalde de Gemona confirmó la inminente celebración del funeral, que tendrá lugar a seis meses exactos de la muerte de Venier. La comunidad local espera este acto como un cierre simbólico a una tragedia que ha dejado huella en la región.

En paralelo, los Carabinieri del Comando Provincial de Udine han intensificado los controles de seguridad en el territorio, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad ciudadana.

El proceso penal continúa abierto, en particular en lo que respecta a la responsabilidad penal de las acusadas y a la definición final de la causa de la muerte del italiano y el rol que desempeñó la ciudadana de nacionalidad colombiana.

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Alessandro VenierMaylin Castro MonsalvoHomicidio de italianoEsposa y suegraLorena VenierAsfixiaCuerpo descuartizadoColombia-Noticias

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