Colombia

Iván Cepeda tendría las mayorías en casi todas las regiones del país en primera vuelta, según encuesta de Guarumo y Ecoanalítica: Paloma Valencia le ganaría en el Eje Cafetero

El panorama previo a la primera vuelta muestra una competencia centrada en Cepeda, Valencia y De la Espriella, sin que otros contendientes logren superar márgenes relevantes frente a una intención de voto mayoritaria hacia los punteros

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El Eje Cafetero es la única región donde la derecha, encabezada por Paloma Valencia, supera la preferencia electoral frente a Cepeda - crédito Colprensa
El Eje Cafetero es la única región donde la derecha, encabezada por Paloma Valencia, supera la preferencia electoral frente a Cepeda - crédito Colprensa

El más reciente informe de la encuesta Guarumo-EcoAnalítica para El Tiempo, difundido en la mañana del jueves 30 abril, reveló que Iván Cepeda encabeza la intención de voto en casi todas las regiones principales de Colombia, excepto en el Eje Cafetero, donde la preferencia recae en la derecha.

La disputa electoral se concentra en tres candidatos principales: Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Las demás figuras políticas no superan el 5% de apoyo en ninguna de las áreas evaluadas, lo que confirmaría la polarización de la contienda. El voto en blanco, aunque presente en todas las regiones, se mantiene por debajo del 13 %.

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Cepeda lidera en Bogotá y regiones costeras

En la capital del país, Cepeda logra una ventaja con el 36,1 % de intención de voto, seguido por Paloma Valencia (28,2 %) y Abelardo de la Espriella (22,8 %). Por debajo del cinco por ciento aparecen Claudia López (3,7 %) y Sergio Fajardo (3,6 %). El resto de los candidatos no supera el 0,6 %. El voto en blanco se sitúa en 4,1 %.

En la región Caribe, Cepeda obtiene su segundo mejor resultado, con un 49,2 %. De manera llamativa, supera a Abelardo de la Espriella, originario de esta zona, quien se ubica en el 28,8 %. Paloma Valencia consigue el 9,8 %, seguida de Fajardo (2,7 %) y López (2,5 %). Los demás candidatos no alcanzan el uno por ciento, mientras que el voto en blanco llega al 4,8 %.

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Única derrota de Cepeda en el Eje Cafetero

A diferencia del resto del país, en el Eje Cafetero la intención de voto favorece a la derecha. Paloma Valencia lidera con el 33,8 %, seguida de Abelardo de la Espriella con 28,5 %.

Cepeda ocupa el tercer lugar con 21,4 %, mientras que Claudia López (3,2 %) y Sergio Fajardo (3,0 %) completan el grupo de mayor participación. En esta región, Mauricio Lizcano supera el uno por ciento (1,1 %), hecho que solo ocurre aquí, su feudo electoral. El voto en blanco representa el 6,5 %.

Este panorama regional evidencia que, salvo en el Eje Cafetero, Cepeda se posiciona como favorito en la mayoría de zonas consultadas, consolidando su candidatura en la recta previa a la primera vuelta.

El dato distintivo es que, mientras los tres principales concentran la atención, ningún candidato alternativo supera el cinco por ciento en los distintos territorios.

En el área del Pacífico, Cepeda obtiene su margen más amplio, con un 54,7 % de intención de voto. De la Espriella lo sigue con 13,9 %, y Paloma Valencia ocupa el tercer puesto con 13,6 %. Sergio Fajardo (2,5 %) y Claudia López (1,4 %) quedan por debajo del tres por ciento. En esta región, el voto en blanco es el más alto del país, con el 12,3 %.

Suroriente: voto repartido entre los tres punteros

El suroriente refleja una competencia cerrada entre los tres primeros: Cepeda lidera con 33,1 %, seguido de Valencia (26 %) y De la Espriella (24,2 %). Santiago Botero irrumpe con 3,7 %, mientras Claudia López (1,7 %) y Sergio Fajardo (1,3 %) tienen cifras modestas. El voto en blanco alcanza el ocho por ciento.

La encuesta muestra que la preferencia electoral actual en Colombia está marcada por una fuerte concentración en tres candidatos, con Cepeda como figura dominante, salvo en el Eje Cafetero. El resto del espectro político se encuentra muy relegado, sin lograr superar barreras significativas de apoyo en ninguna región.

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