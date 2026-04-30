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La confesión del ‘Pibe’ Valderrama tras el éxito de Díaz: “Ya me superó”

El capitán de la selección Colombia en las Copas del Mundo de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98 aseguró que el atacante del Bayern Múnich ya superó su legado

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Carlos Valderrama es uno de los jugadores más históricos del fútbol colombianos- crédito Jesús Avilés/ Infobae
Carlos Valderrama es uno de los jugadores más históricos del fútbol colombianos- crédito Jesús Avilés/ Infobae

El exfutbolista Carlos Valderrama ha definido el presente de Luis Díaz como el más brillante de un futbolista colombiano en Europa. En recientes declaraciones a Win Sports, el antiguo capitán de la Selección Colombia expresó: “Ya me superó. Lo felicito. Crack. No cambió, siguió siendo el mismo”, destacando la humildad y la adaptabilidad de Díaz en el Bayern Múnich.

Carlos Valderrama afirmó que Luis Díaz lo ha superado como referente histórico del fútbol colombiano y elogió su desempeño en el Bayern Múnich, club donde el extremo izquierdo se ha consagrado como una figura relevante a nivel internacional. Para Valderrama, la actitud genuina de Díaz y su impacto dentro y fuera de la cancha lo convierten en un símbolo para la afición y la nueva generación de futbolistas en Colombia.

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Consultado por el ascenso de Díaz en el fútbol europeo, Valderrama enfatizó: “No es fácil y se adaptó. Eso es particular”. Subrayó además: “Me gusta que no cambió, siguió siendo el mismo”. El exjugador recalcó la importancia de que Díaz mantuviera su estilo y entrega, más allá de los logros alcanzados en clubes como Porto, Liverpool y ahora en el equipo bávaro.

Soccer Football -LIGA MX – Quarter Finals - First Leg – Monterrey v Pumas UNAM - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 28, 2024 Former player Carlos "Pibe" Valderrama before the match REUTERS/Daniel Becerrill
Soccer Football -LIGA MX – Quarter Finals - First Leg – Monterrey v Pumas UNAM - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 28, 2024 Former player Carlos "Pibe" Valderrama before the match REUTERS/Daniel Becerrill

Durante la actual temporada, Luis Díaz se ha consolidado como pieza esencial en el esquema ofensivo del Bayern Múnich. El guajiro fue determinante en la conquista de la Bundesliga y en la ruta del club hasta la final de la Copa de Alemania. Uno de sus momentos más destacados se produjo ante el PSG, al anotar un gol en las semifinales de la UEFA Champions League, lo que generó ovaciones por parte de la afición.

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Díaz ha anotado más goles que Valderrama durante su paso por Europa, lo que subraya la magnitud de su desempeño. Con veintisiete años, Díaz se perfila como uno de los futbolistas más influyentes de la selección nacional, habiendo dejado huella en el Porto y Liverpool, y afianzando ahora su liderazgo en el fútbol alemán.

Carlos Valderrama valoró también la proyección de Díaz como extremo izquierdo dentro de la Selección Colombia, señalando que el entrenador Néstor Lorenzo dispone de un plantel prometedor para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. El debut de Colombia está programado para el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

El mensaje de Valderrama sobre el trabajo en equipo en la Selección Colombia

Selección Colombia
La selección Colombia enfrentará a Portugal, Uzbekistán y Congo en el Mundial 2026 - crédito FCF

Aunque Valderrama reconoció el talento individual de Luis Díaz, ha sostenido en diversas entrevistas que el futuro de la selección nacional depende prioritariamente del colectivo. En declaraciones entregadas a Win Sports, el exfutbolista fue enfático: “No es así. Ese es el problema que tenemos nosotros. Equipo, trabajemos en equipo, no uno solo. Esta Selección si trabaja en equipo logra lo que nosotros queremos. En equipo. No uno solo. Apoyemos esta Selección, que es buena”.

El antiguo capitán de la Selección Colombia también mostró su respaldo al técnico Néstor Lorenzo, confiando en la evolución del grupo: “Con esta selección voy hasta el final, yo me enamoré de esta selección... desde que empezó el proceso”.

Valderrama advirtió sobre la necesidad de mantener la concentración defensiva durante la competición: “En la Copa América nos dormimos y en estos eventos no te puedes dormir, pero hay equipo para darnos satisfacción”.

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