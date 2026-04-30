Colombia

Carla Giraldo denunció amenazas por su rol como presentadora en ‘La casa de los famosos’: “No me importa”

La actriz y presentadora contó detalles sobre los inquietantes mensajes y la presión que enfrenta en redes sociales, pero asegura que el cariño de la gente es mucho más fuerte que las críticas o amenazas

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Marcelo Cezán y Carla Giraldo
El ‘reality’ también ha sido blanco de amenazas para los presentadores según contó Carla Giraldo - crédito cortesía del Canal RCN

La exposición que genera La casa de los famosos Colombia no solo afecta a los participantes que permanecen distanciados de la realidad durante semanas, también disparó la popularidad de Carla Giraldo como presentadora y la convirtió en el blanco de reacciones extremas en redes sociales.

Durante su paso por el pódcast Realidades ocultas by Caro Araujo, la actriz y conductora abordó el impacto de los comentarios que recibe por su postura frente al comportamiento, eliminación o simplemente porque para muchos queda en evidencia su favoritismo por ciertos habitantes de la casa estudio.

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“La gente es muy cruel a través de una pantalla siempre. Y el programa trabaja mucho a partir de ex, eh, que ahí son más crudos y no les importa nada”, afirmó Giraldo sobre la dinámica digital que rodea al reality.

Primer plano de dos manos sosteniendo un celular negro con pantalla rota. En la pantalla se leen mensajes de extorsión en español.
La presentadora dijo que las amenazas contienen mensajes como'¡Estás advertido!' por su rol en la presentación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La conductora relató que desde la primera temporada, tanto ella como Marcelo Cezánhan sido blanco de amenazas.“Entonces, muchas veces Marcelo y yo recibimos comentarios de verdad, de amenazas”, señaló, indicando que este tipo de mensajes se han convertido en parte de su día a día profesional.

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Giraldo también detalló la naturaleza de estos ataques virtuales: “Amenazas de que nos van a ir a buscar, amenazas de que saben dónde estudian los niños, amenazas de que sé quién es tu familia”, una situación que, si bien la mantiene alerta, ha aprendido a cuestionar.

“¿Tú le crees a través de una pantalla? A mí me cuesta hacerlo”, reconoció, sugiriendo que muchos de estos perfiles pueden estar detrás de identidades falsas y que no siempre se deben creer este tipo de mensajes que reciben.

Desde 2024 Carla Giraldo es presentadora de 'La casa de los famosos', y desde 2025 la acompaña Marcelo Cezán - crédito @carlagiraldo/Instagram
Desde 2024 Carla Giraldo es presentadora de 'La casa de los famosos', y desde 2025 la acompaña Marcelo Cezán - crédito @carlagiraldo/Instagram

La presentadora contrastó esta oleada de hostilidad con las muestras de afecto que también recibe del público.“Es más el amor que las amenazas”, sostuvo Giraldo. Destacó la intensidad de las opiniones que despierta el formato televisivo y defendió que, pese a la tensión, prevalece el lado positivo de la experiencia.

Así respondió Carla Giraldo a los rumores sobre su salida del ‘reality’

La filtración de un audio atribuido a Carla Giraldo desencadenó una ola de especulaciones sobre su futuro como presentadora de La casa de los famosos Colombia. El material, difundido en redes sociales por una creadora de contenido especializada en el reality, activó rumores sobre una posible salida de la conductora debido a frases como: “No quiero que nadie sepa nada, porque tú sabes cómo es la gente”.

Tras la viralización del audio, la presentadora utilizó sus redes sociales para enfrentar los rumores directamente. Giraldo enfatizó que no existe un anuncio oficial de su retiro y que, por ahora, sigue al frente del programa, tranquilizando así a la audiencia que sigue cada noche el reality.

La presentadora decidió aclarar una de las especulaciones más comentadas sobre ella en las redes sociales - crédito Carla Giraldo / Instagram

El hecho generó un intenso debate en plataformas como TikTok e Instagram. Mientras algunos usuarios interpretaron las palabras filtradas como señales de un posible alejamiento temporal por motivos personales o de salud, otros pidieron respeto a la privacidad de la presentadora y cuestionaron la ética de quienes divulgaron el audio.

La actriz se comprometió a explicar el contexto de la grabación en el futuro cercano, pero nunca negó explícitamente que la voz fuera suya, lo que mantuvo viva la discusión entre los internautas.

Actualmente, Carla Giraldo continúa presentando el programa y ha compartido imágenes del detrás de cámaras, transmitiendo un mensaje de estabilidad a sus seguidores. En respuesta a la pregunta sobre qué sucedió con la presentadora, la propia Giraldo dejó claro que, pese a los rumores y la circulación del audio, no hay planes inmediatos de abandonar La casa de los famosos. La conductora reiteró su intención de seguir entreteniendo al público y prometió aclarar los detalles cuando lo considere oportuno.

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