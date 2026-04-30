Colombia

Maisak, Feid y Maluma lanzaron ‘Te entiendo remix’ y el verso de Feid fue visto como un mensaje para Karol G: “Ya habías encontrado al hombre de tu vida”

La canción de los colombianos rápidamente se posicionó entre las tendencias tras su lanzamiento, generando especulaciones sobre la pasada relación de Feid y despertando comentarios en torno a posibles frases dirigidas a su ruptura con Karol G

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El verso de Feid encendió el debate entre los fans, quienes interpretaron varias líneas como posibles referencias a su relación pasada con Karol G - crédito captura de pantalla Maisak / Youtube
El verso de Feid encendió el debate entre los fans, quienes interpretaron varias líneas como posibles referencias a su relación pasada con Karol G - crédito captura de pantalla Maisak / Youtube

El remix de Te Entiendo, la colaboración más reciente entre Maisak, Feid y Maluma, se ha convertido en uno de los temas de mayor conversación en la escena urbana. El lanzamiento de esta nueva versión llega en un momento estratégico, capitalizando el éxito viral que tuvo la canción original desde su estreno en marzo.

El tema rápidamente se posicionó en tendencias, especialmente en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios la emplearon en videos y contenidos, consolidando a Maisak como una de las nuevas voces del género.

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La llegada de Feid y Maluma al remix no solo aportó mayor visibilidad internacional, sino que enriqueció la carga emocional de la canción, desatando la euforia de los fanáticos de los 3 colombianos, que rápidamente hicieron viral la canción.

Maisak, Feid y Maluma lanzan 'Te Entiendo Remix' y verso de Feid enciende polémica con indirecta a Karol G: "Ya habías encontrado al hombre de tu vida" - visuales IA Infobae
Maisak, Feid y Maluma lanzan 'Te Entiendo Remix' y verso de Feid enciende polémica con indirecta a Karol G: "Ya habías encontrado al hombre de tu vida" - visuales IA Infobae

El verso de Feid, en particular, ha generado debates y especulaciones entre los seguidores sobre una indirecta a Karol G. El contexto personal del artista, marcado por su ruptura mediática con Karol G, alimentó la lectura de una posible indirecta en su intervención. Frases como “Fuiste lo más cercano que yo estuve del cielo, pero me dejaste caer” y “Si yo fuera mi ex tampoco me superaría, no es por na’, pero soy lo mejor que llegó a tu vida” fueron interpretadas por muchos como referencias a su antigua relación con la cantante de Medellín.

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En la parte de la canción que fue interpretada como un mensaje a Karol G, Feid canta: “Piénsalo, cómo era de chimba todo antes de que vos y yo rompiéramos. Si te vas, te vas, yo no iré detrás. Ya habías encontrado, al hombre de tu vida, pero vas a darte cuenta después de una vida”. Aunque Feid no ha confirmado estos rumores, el público no tardó en hacer paralelos y asociar varias líneas del tema a momentos vividos en su relación pasada.

Los versos de Feid en la canción 'Te entiendo' fueron relacionados con Karol G - crédito captura de pantalla Maisak / YouTube
Los versos de Feid en la canción 'Te entiendo' fueron relacionados con Karol G - crédito captura de pantalla Maisak / YouTube

Feid deja entrever el dolor de su ruptura con Karol G en pleno show en Bogotá

Durante su reciente presentación en Bogotá, Feid se convirtió en tendencia al dejar entrever, de manera espontánea, el impacto emocional que le provocó el fin de su relación con Karol G. En el marco del Falxxo Tour, el cantante invitó a Maisak al escenario para interpretar juntos la canción Se me olvida.

Fue en ese momento cuando Maisak, al presentar el tema, le dijo a Feid: “Esta canción es para el amor de su vida”. La reacción del artista no pasó desapercibida: entre sonrisas y bajando la mirada, Feid respondió “No, me dejó”, continuando la actuación mientras caminaba por el escenario.

El gesto fue captado por asistentes al concierto y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en relacionar la frase con Karol G, dada la reciente ruptura de la pareja. Comentarios como “No entiendo por qué terminaron”, “que alguien me quiera como Feid a Karol”, y “Maisak, cómo vas a decir eso”, inundaron las plataformas digitales, mostrando la sensibilidad del público ante la confesión indirecta del cantante.

La relación entre Karol G y Feid, que duró tres años y fue manejada de manera discreta, llegó a su fin a comienzos de 2026, sorprendiendo a seguidores y medios. Aunque ambos han evitado exponer detalles personales, el interés del público permanece latente en cada declaración y aparición de los artistas. Mientras Karol G abordó el tema en una entrevista para Playboy, Feid ha optado por la reserva, dejando que sus emociones se filtren a través de su música y sus gestos en el escenario.

Feid habría dado pistas de su ruptura con Karol G en medio de su concierto en Bogotá - crédito @nikkibLCLM/ X

No es la primera vez que Feid deja entrever la huella que le dejó la ruptura. Semanas antes, durante otro concierto de su gira, el público presenció cómo al interpretar Boleritoxx, su voz se quebró visiblemente. El tema, que habla sobre el dolor de una ruptura, fue recibido entre lágrimas por algunos asistentes y generó aún más especulaciones sobre el proceso personal que atraviesa el artista.

Las reacciones del público en redes sociales han sido variadas, desde mensajes de empatía hasta reflexiones sobre la importancia de sanar tras una ruptura. Mientras algunos usuarios expresan solidaridad con Feid, otros apoyan la decisión de Karol G de priorizar su bienestar emocional.

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