Colombia

Asesinaron al rey momo infantil 2024 en Barranquilla: agresor le habría dado un tiro para no pagar una deuda

El joven Danilo Andrés Ramírez falleció después de permanecer varios días hospitalizado, luego de recibir un disparo durante un incidente ocurrido en el barrio Rebolo relacionado con el cobro de un dinero

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Danilo Ramírez, de 17 años, falleció tras recibir un disparo durante un altercado relacionado con el cobro de una deuda en el barrio Rebolo - crédito red social X
Danilo Ramírez, de 17 años, falleció tras recibir un disparo durante un altercado relacionado con el cobro de una deuda en el barrio Rebolo - crédito red social X

El fallecimiento de Danilo Andrés Ramírez Barrios desató una ola de consternación en el suroriente de Barranquilla, especialmente entre quienes lo conocieron por su participación como Rey Momo Infantil en el Carnaval 2024.

El joven, de solo 17 años, perdió la vida tras permanecer cuatro días en cuidados intensivos, luego de recibir un disparo en el tórax durante un altercado relacionado con el cobro de una deuda.

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La agresión ocurrió el 23 de abril en el barrio Rebolo, cuando Danilo, además de estudiar Diseño de Paneles Solares en el Sena, realizaba cobros por la noche para apoyar económicamente a su familia. Según su tío, Ramón Barrios, el conflicto se desencadenó cuando Danilo acudió al lugar para cobrar una suma pendiente de 180.000 pesos. El cliente, tras una discusión y forcejeo, ingresó a su vivienda, extrajo un arma y disparó contra el joven.

“Danilo estudiaba en el Sena Diseño de Paneles Solares y en la noche trabajaba haciendo cobros. Se acercó a hacer un cobro en la calle 20, donde un cliente que tenía una semana que no pagaba; se fueron a las discusiones, a los golpes y fueron separados. Cuando mi sobrino se montó en la moto para irse, el pelao entró a buscar un arma y le disparó“, señaló el familiar en declaraciones públicas.

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La agresión ocurrió cuando Danilo intentó cobrar 180.000 pesos a un cliente que, tras una discusión, le disparó en la calle 20 de Rebolo - crédito red social X
La agresión ocurrió cuando Danilo intentó cobrar 180.000 pesos a un cliente que, tras una discusión, le disparó en la calle 20 de Rebolo - crédito red social X

El presunto agresor, identificado como Leiner Jhoan Altamar Cabrera, de 34 años, intentó huir del lugar, pero fue alcanzado y reducido por varios vecinos, quienes lo golpearon antes de la llegada de la Policía Metropolitana.

Las autoridades lograron evitar que la situación derivara en un linchamiento y trasladaron a Altamar Cabrera, bajo custodia, al Nuevo Hospital General de Barranquilla debido a las heridas sufridas. La Fiscalía General de la Nación lo investiga por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

La noticia provocó reacciones inmediatas entre los hacedores del Carnaval, quienes lamentaron el vacío que deja Danilo en el ámbito cultural y deportivo local. Además de su rol en el Carnaval, el joven integraba el semillero del Frente Rojiblanco, la barra principal del Junior de Barranquilla, y era parte activa de la cumbiamba El Mambacazo, en el barrio San Roque.

Familiares, amigos y compañeros resaltaron el carisma y la dedicación de Danilo, así como su compromiso con las tradiciones de su sector. Las manifestaciones de dolor y solidaridad se multiplicaron en redes sociales y en los espacios culturales de Barranquilla, donde su figura era reconocida por su entusiasmo y su esfuerzo diario.

Barranquilla lanza estrategia para combatir la extorsión

Consejo de seguridad - Barranquilla
El despliegue conjunto del Gaula policial y militar interviene los microterritorios con mayor incidencia de extorsión en Barranquilla - crédito Alcaldía de Barranquilla

La Administración Distrital de Barranquilla, bajo el liderazgo de Alejandro Char, puso en marcha una estrategia integral para combatir la extorsión en la ciudad, enfocándose de manera prioritaria en los sectores donde este delito tiene mayor impacto.

Esta ofensiva, desarrollada en coordinación con la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Grupo Gaula Militar Caribe y el Grupo Gaula de la Segunda Brigada del Ejército, busca fortalecer la seguridad local a través de operaciones focalizadas y presencia permanente en zonas identificadas como críticas, según detalló la Alcaldía en un comunicado oficial.

La política de microterritorios se estructura a partir de un análisis detallado de los patrones de extorsión, que permitió a las autoridades identificar los sectores y los responsables de esta actividad ilícita. Con base en este diagnóstico, se elaboró un mapa de áreas prioritarias para la intervención inmediata.

Un supuesto viaje a Santa Marta de su enamorado hizo que Aura recibiera mensajes y llamadas por parte de los presuntos captores, hombres armados de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) - crédito Pexels
Los operativos focalizados se basan en un análisis detallado de los patrones de extorsión y la elaboración de un mapa de zonas críticas - crédito Pexels

Actualmente, equipos conjuntos de investigadores y personal de prevención se han establecido de forma permanente en estos puntos clave —según informó la Alcaldía Distrital a través de su boletín—, no sólo para operar contra las bandas, sino para generar confianza y proximidad con la comunidad afectada.

Una de las innovaciones centrales del modelo radica en que cada microterritorio cuenta con grupos de especialistas que interactúan directamente con la ciudadanía. Estos equipos ofrecen orientaciones para evitar ser víctimas de extorsión, incentivan la denuncia y actúan como agentes disuasorios gracias a su mayor visibilidad en el entorno, como explicó la administración local en su presentación: “Cada microterritorio cuenta con equipos de investigadores y personal de prevención que establecen contacto directo con los habitantes. Estos funcionarios brindan recomendaciones para evitar ser víctimas de extorsión, promueven la denuncia oportuna y buscan disuadir la acción de grupos criminales mediante una mayor visibilidad de la fuerza pública”, se lee en el comunicado de la autoridad distrital.

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