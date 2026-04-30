Carolina Cruz explicó la verdadera razón por la que decidió no casarse con Lincoln Palomeque: “En algún momento me limitó”

Carolina Cruz destapó la verdad de por qué no se casó con Lincoln Palomeque - crédito @carolinacruzosorio/Instagram y

Carolina Cruz, reconocida presentadora y empresaria colombiana, abrió un espacio de reflexión sobre su vida personal en el pódcast Puedo ser, donde abordó la razón por la cual nunca contrajo matrimonio con el actor Lincoln Palomeque, con quien compartió cerca de 12 años de relación.

El tema, ampliamente debatido por la opinión pública, fue esclarecido por la propia Cruz, quien compartió su experiencia y los aprendizajes obtenidos tras su separación.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, Cruz explicó que en su juventud sí pensó en casarse, pero con el tiempo su perspectiva sobre el matrimonio cambió. “Esa creencia en algún momento me limitó mucho, me limitó después de separarme porque yo decía: ‘bueno, de pronto si hubiera estado casada hubiera tenido como una protección ahí y de pronto hubiéramos estado más unidos’”, reconoció la presentadora. Sin embargo, aclaró que hoy no considera indispensable la formalización legal o religiosa del vínculo para que una relación sea exitosa.

Para Cruz, el valor real de la relación con Palomeque radica en lo que lograron juntos y en los hijos que comparten. “No puedo decir que no funcionó porque duré casi 12 años y tengo lo más valioso en mi vida que son mis dos hijos, funcionó hasta donde tenía que funcionar”, afirmó, invitando a repensar la narrativa que rodea el final de las parejas. Propuso entender que una relación puede considerarse exitosa por el tiempo y los frutos compartidos, más allá de su duración o de la existencia de un contrato matrimonial.

PUBLICIDAD

Tras la separación formalizada en 2022, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han priorizado la copaternidad de Matías y Salvador. La presentadora destacó que han logrado mantener una relación cordial, centrada en el bienestar de los niños y dejando de lado el ego. “El amor se transforma y más cuando dos personas sanan, perdonan y entienden”, expresó sobre el proceso de reconstrucción familiar.

Uno de los aspectos más destacados de la reflexión de Cruz fue su cuestionamiento a la presión social y religiosa que asocia el matrimonio con la estabilidad emocional o familiar. Señaló que frases como “hasta que la muerte los separe” pueden convertirse en una carga emocional cuando el amor se termina. “Hay una realidad y es que vas a estar ahí hasta que el amor esté y yo siento que Dios nos hizo buscando que seamos felices”, manifestó. Para ella, la felicidad individual no debe estar supeditada a la permanencia contractual, sino a la búsqueda consciente del bienestar propio y de los hijos.

PUBLICIDAD

Aunque Cruz reconoce que en algún momento la idea del matrimonio influyó en su manera de pensar, hoy no considera imprescindible casarse para tener una relación plena. “Si en algún momento pasara, fantástico, pero si no pasa, pues tampoco es grave para mí”, concluyó, mostrando una postura flexible y abierta sobre el futuro.