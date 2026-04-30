Habilitaron el paso en la vía Mosquera–La Mesa en el comienzo del puente del 1 de mayo, pero tiene restricciones

La Gobernación de Cundinamarca reabrió la vía Mosquera–La Mesa tras retirar más de 2.000 metros cuadrados de lodo - crédito Gobernación Cundinamarca

Las autoridades departamentales informaron de la reapertura de la vía Mosquera–La Mesa, para miles de conductores que dependen de este corredor clave en Cundinamarca.

Más de 2.000 metros cuadrados de material lodoso fueron retirados tras intensas jornadas de remoción, permitiendo que el tránsito vehicular se restablezca en ocho puntos críticos desde las 8:00 a. m. del jueves 30 de abril, bajo vigilancia y medidas especiales.

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La circulación en esta ruta no se encuentra totalmente normalizada. Las autoridades han dispuesto que el tramo comprendido entre los kilómetros 95 y 74 opere a un solo carril.

La Policía de Carreteras mantiene presencia permanente en la zona, junto a controles de velocidad, para reducir los riesgos de accidentes y garantizar el orden mientras se completa la estabilización del terreno.

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