Este es el paso a paso para hacer en casa una torta de limón esponjosa y húmeda

El irresistiblemente fresco y ácido sabor del limón se toma el centro de la mesa en esta receta de torta de limón casera esponjosa y húmeda. Ideal para las tardes en familia o como postre en celebraciones, este bizcocho conquista por su aroma y textura suave, además de ese toque cítrico que lo hace diferente y muy colombiano.
En la región Andina de Colombia, la repostería casera tiene un lugar especial y la torta de limón ha encontrado su propio espacio en los hogares, gracias a la abundancia de cítricos y la costumbre de compartir tortas húmedas en reuniones y onces. Esta preparación se ha adaptado a los ingredientes locales, logrando un balance entre la acidez del limón y la dulzura del bizcocho.
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Receta de torta de limón casera esponjosa y húmeda
La torta de limón casera es un bizcocho húmedo y aireado, bañado con un glaseado de limón que intensifica su sabor. La técnica principal consiste en batir bien los huevos y el azúcar para incorporar aire y lograr la esponjosidad, además de integrar la ralladura y jugo de limón en el momento justo para preservar el aroma y frescura del cítrico.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 3 huevos grandes
- 200g de azúcar
- 100ml de aceite vegetal (puede ser de girasol o maíz)
- 120ml de leche entera
- 2 limones (ralladura y jugo)
- 220g de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Para el glaseado: 100g de azúcar pulverizada y jugo de 1 limón
Cómo hacer torta de limón casera esponjosa y húmeda, paso a paso
- Precalienta el horno a 180°C. Engrasa y enharina un molde para torta de aproximadamente 22cm de diámetro.
- En un bowl grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y clara. Este paso es clave para lograr una torta esponjosa.
- Agrega el aceite poco a poco, batiendo a velocidad media. Incorpora la leche y la esencia de vainilla.
- Añade la ralladura de los limones y el jugo de uno, mezclando suavemente para que el aroma se integre sin perder frescura.
- Tamiza la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Incorpora estos ingredientes secos, mezclando con movimientos envolventes para no perder el aire de la mezcla.
- Vierte la masa en el molde y golpea suavemente sobre la mesa para eliminar burbujas grandes de aire.
- Lleva al horno por 35 a 40 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, salga limpio. No abras el horno antes de los 30 minutos para evitar que la torta pierda altura.
- Mientras la torta se hornea, prepara el glaseado mezclando el azúcar pulverizada con el jugo de limón hasta obtener una consistencia espesa pero fluida.
- Saca la torta del horno, deja reposar 10 minutos y desmolda. Cuando esté tibia, baña con el glaseado para potenciar la humedad y el sabor.
- Deja que el glaseado se endurezca a temperatura ambiente antes de cortar.
Consejos técnicos clave:
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- Bate los huevos el tiempo suficiente para que queden espumosos.
- Integra la harina con movimientos suaves desde el fondo hacia arriba, girando la mezcla sobre sí misma en círculos.
- No abras el horno antes de tiempo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 8 a 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 270 kcal aprox.
- Proteína: 4g
- Grasas: 10g
- Carbohidratos: 40g
- Azúcar: 24g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La torta se puede guardar en la nevera hasta 5 días en recipiente hermético. También puedes congelarla por 2 meses, bien envuelta en film plástico.
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