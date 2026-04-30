Este es el paso a paso para hacer en casa una torta de limón esponjosa y húmeda

El toque cítrico del limón y la esponjosidad del bizcocho convierten esta torta casera en una de las favoritas para las onces en la región Andina de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El irresistiblemente fresco y ácido sabor del limón se toma el centro de la mesa en esta receta de torta de limón casera esponjosa y húmeda. Ideal para las tardes en familia o como postre en celebraciones, este bizcocho conquista por su aroma y textura suave, además de ese toque cítrico que lo hace diferente y muy colombiano.

En la región Andina de Colombia, la repostería casera tiene un lugar especial y la torta de limón ha encontrado su propio espacio en los hogares, gracias a la abundancia de cítricos y la costumbre de compartir tortas húmedas en reuniones y onces. Esta preparación se ha adaptado a los ingredientes locales, logrando un balance entre la acidez del limón y la dulzura del bizcocho.

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Receta de torta de limón casera esponjosa y húmeda

La torta de limón casera es un bizcocho húmedo y aireado, bañado con un glaseado de limón que intensifica su sabor. La técnica principal consiste en batir bien los huevos y el azúcar para incorporar aire y lograr la esponjosidad, además de integrar la ralladura y jugo de limón en el momento justo para preservar el aroma y frescura del cítrico.

La torta se prepara en una hora y utiliza ingredientes básicos como huevos, azúcar, harina y aceite vegetal, junto con jugo y ralladura de limón - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

3 huevos grandes 200g de azúcar 100ml de aceite vegetal (puede ser de girasol o maíz) 120ml de leche entera 2 limones (ralladura y jugo) 220g de harina de trigo 1 cucharadita de polvo de hornear 1 pizca de sal 1 cucharadita de esencia de vainilla Para el glaseado: 100g de azúcar pulverizada y jugo de 1 limón

Cómo hacer torta de limón casera esponjosa y húmeda, paso a paso

Precalienta el horno a 180°C. Engrasa y enharina un molde para torta de aproximadamente 22cm de diámetro. En un bowl grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y clara. Este paso es clave para lograr una torta esponjosa. Agrega el aceite poco a poco, batiendo a velocidad media. Incorpora la leche y la esencia de vainilla. Añade la ralladura de los limones y el jugo de uno, mezclando suavemente para que el aroma se integre sin perder frescura. Tamiza la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Incorpora estos ingredientes secos, mezclando con movimientos envolventes para no perder el aire de la mezcla.

Para mantener la textura aireada, es fundamental integrar la harina con movimientos envolventes y no abrir el horno antes de los 30 minutos de cocción - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vierte la masa en el molde y golpea suavemente sobre la mesa para eliminar burbujas grandes de aire. Lleva al horno por 35 a 40 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, salga limpio. No abras el horno antes de los 30 minutos para evitar que la torta pierda altura. Mientras la torta se hornea, prepara el glaseado mezclando el azúcar pulverizada con el jugo de limón hasta obtener una consistencia espesa pero fluida. Saca la torta del horno, deja reposar 10 minutos y desmolda. Cuando esté tibia, baña con el glaseado para potenciar la humedad y el sabor. Deja que el glaseado se endurezca a temperatura ambiente antes de cortar.

Consejos técnicos clave:

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Bate los huevos el tiempo suficiente para que queden espumosos.

Integra la harina con movimientos suaves desde el fondo hacia arriba, girando la mezcla sobre sí misma en círculos.

No abras el horno antes de tiempo.

El glaseado de limón, añadido cuando la torta aún está tibia, intensifica la humedad y el sabor característico de este postre tradicional - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 8 a 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 270 kcal aprox.

Proteína: 4g

Grasas: 10g

Carbohidratos: 40g

Azúcar: 24g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La torta se puede guardar en la nevera hasta 5 días en recipiente hermético. También puedes congelarla por 2 meses, bien envuelta en film plástico.