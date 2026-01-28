Gustavo Petro reaccionó al video de una mujer que recibió un pastel de cumpleaños con su imagen: “Son mi único poder”

Gustavo Petro agradeció a la mujer y aseguró que el "pueblo" es su "único poder"- crédito Presidencia/Redes sociales

En redes sociales circula un video en el que una mujer recibe un pastel de cumpleaños con la imagen del presidente Gustavo Petro.

En las imágenes, la ciudadana aparece junto a una mesa, con globos morados y un cartel dorado de fondo. Momento después, recibe una caja de tono vino tinto y, al abrirla, descubre un pastel decorado con la figura de Gustavo Petro en forma de muñeco.

El video, publicado por la usuaria de TikTok @combativa, llegó hasta el presidente, que reaccionó a la publicación con un breve mensaje en X.

El mandatario colombiano agradeció el gesto de la mujer y afirmó que el “pueblo” es su “único poder”. “Si la mayoría del pueblo colombiano me quiere y les agradezco, son mi único poder (sic)”, afirmó.

Reacción de Gustavo Petro al video de la mujer que recibió un pastel con la imagen del presidente - crédito @petrogustavo/X