Cruce de disparos en Yacopí dejó capturas e incautación de armas tras alerta ciudadana en zona rural de Cundinamarca

Momentos de tensión se registraron en una zona rural del municipio de Yacopí, en Cundinamarca, luego de que uniformados de la Policía atendieran un llamado ciudadano relacionado con la presencia de un vehículo cuyos ocupantes generaban sospechas entre los habitantes del sector.

La alerta permitió activar un operativo que derivó en un intercambio de disparos y en la captura de dos personas, según el reporte oficial conocido este 27 de enero de 2026.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Cundinamarca, los hechos ocurrieron en una vereda del municipio, donde residentes informaron sobre una camioneta que se desplazaba de manera inusual.

La comunicación oportuna de la comunidad fue clave para que las autoridades iniciaran acciones inmediatas, con el fin de verificar la situación y prevenir posibles delitos en la zona.

La institución explicó que, tras recibir el aviso, se desplegó un procedimiento de seguridad que incluyó el cierre de rutas estratégicas. Los uniformados pusieron en marcha el denominado ‘Plan Candado’, una estrategia utilizada para interceptar vehículos sospechosos y limitar su capacidad de escape en áreas urbanas y rurales del departamento.

En el informe oficial, la Policía señaló: “Los hechos se registraron cuando la ciudadanía alertó oportunamente sobre la presencia de una camioneta, cuyos ocupantes presuntamente pretendían cometer un hurto en la vereda ‘El Silencio’. De inmediato, nuestros uniformados activaron el ‘Plan Candado’, logrando interceptar el vehículo en zona rural. Al notar la presencia de los policías y con el fin de evitar su captura, los sujetos accionaron armas de fuego contra los uniformados, lo que desencadenó un intercambio de disparos”.

Durante el procedimiento, se produjo un cruce de disparos entre los ocupantes del vehículo y los policías, sin que se reportaran heridos entre los uniformados ni entre la comunidad. La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes permanecieron resguardados mientras se desarrollaba el operativo en la vía rural.

Como resultado de la intervención, las autoridades lograron la captura en flagrancia de dos sujetos, quienes fueron señalados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Así mismo, se incautaron tres armas de fuego y se inmovilizó la camioneta en la que se movilizaban los presuntos implicados.

La Policía indicó además que los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió los trámites judiciales correspondientes para definir su situación legal. El material incautado fue incorporado a la investigación como elemento probatorio dentro del proceso.

En información adicional citada por Semana, la Policía de Cundinamarca dio a conocer que, en un procedimiento distinto desarrollado en el municipio de Girardot, fue detenida otra persona señalada de afectar a usuarios del sistema financiero. Se trató de un hombre de 44 años, quien habría sido identificado tras la detección de maniobras irregulares en cajeros automáticos.

Según la autoridad, este caso se presentó en el barrio San Miguel, en un punto ubicado en la Carrera 10 con Calle 14, donde la central de monitoreo de cámaras de seguridad de los cajeros electrónicos alertó a la patrulla del cuadrante. El aviso permitió una reacción inmediata de los uniformados, que se desplazaron hasta el lugar señalado.

La Policía explicó en su reporte: “Los hechos se registraron en el barrio San Miguel, específicamente en la Carrera 10 con Calle 14. La alerta se generó gracias a la oportuna comunicación de la central de monitoreo de cámaras de los cajeros electrónicos, quienes informaron a la patrulla del cuadrante sobre la presencia de un sujeto que manipulaba de forma sospechosa el dispositivo”.

Al llegar al sitio, los uniformados realizaron un procedimiento de registro al ciudadano. Durante la inspección, se evidenció que el hombre había aplicado pegamento en la ranura lectora de tarjetas, una práctica utilizada para bloquear los plásticos de los usuarios y facilitar el posterior engaño.

La Policía agregó: “Al llegar al lugar, los uniformados abordaron al ciudadano descrito. Durante el procedimiento de registro, se evidenció que el sujeto había aplicado pegamento en la ranura lectora de tarjetas del cajero, una modalidad delictiva utilizada para bloquear el plástico de la víctima y, posteriormente, mediante engaños, realizar el denominado “cambiazo”. En poder del capturado se hallaron 14 tarjetas de débito de diferentes entidades bancarias, las cuales presuntamente utilizaba para intercambiarlas con las de sus víctimas".

En este segundo caso, el detenido también fue dejado a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las indagaciones para establecer si existen más personas involucradas y si el capturado estaría vinculado con otros hechos similares en la región.