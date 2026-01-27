Colombia

Capturan a colombiano buscado por narcotráfico en Perú: utilizaba a personas como ‘mulas’ para el envío de drogas

La investigación resalta que el ciudadano estaría vinculado con una organización internacional dedicada al envío de sustancias ilícitas entre diversos países de la región

El sujeto fue detenido en
El sujeto fue detenido en Medellín - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo internacional del Servicio de Marshals de los Estados Unidos, anunciaron la captura de Gildardo de Jesús Taborda, que tenía una orden de detención por cargos de tráfico agravado de drogas.

Según el reporte oficial, este hombre fue detenido en Medellín, en cumplimiento con una orden emitida el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Superior de Justicia del Callao (Perú).

De acuerdo con la investigación, Taborda figura en los registros como presunto coordinador y responsable financiero de una organización criminal transnacional. El caso cobra relevancia en el contexto regional porque los vínculos de la red, calificada como transnacional, incluyen rutas de tráfico de estupefacientes entre Perú y México.

La organización empleaba un sistema ya identificado por diferentes autoridades de la región: el uso de personas —conocidas como “mulas” o “body packers”— para trasladar clorhidrato de cocaína.

Frente a ello, las autoridades peruanas identificaron en 2023 a dos mujeres en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima portando clorhidrato de cocaína adherido al cuerpo mediante fajas, lo que permitió determinar la existencia de una red criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Las indagaciones establecieron que Gildardo de Jesús Taborda presuntamente coordinaba los envíos y manejaba el componente financiero de la estructura criminal, incluyendo el pago de los lugares empleados para la preparación y adaptación de las personas que servían como correos humanos.

“La captura representa un importante golpe contra las estructuras del narcotráfico transnacional y reafirma el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia judicial y policial”, señaló la institución policial en un comunicado.

Por el momento, el hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

