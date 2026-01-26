Colombia

Tras denuncia de Nayib Bukele, ministro de Justicia anunció medidas para bloquear señales en cárceles de Colombia

Andrés Idárraga anunció acciones contra un grupo que, de acuerdo con medios internacionales, comete fraudes desde el penal de Cómbita, en Boyacá, y ha perjudicado a personas en varios países de la región

Guardar
El Ejecutivo salvadoreño pidió a
El Ejecutivo salvadoreño pidió a las autoridades de Colombia actuar de inmediato ante una estructura delictiva - crédito Montaje Infobae

El gobierno de El Salvador reclamó a las autoridades de Colombia la intervención inmediata frente a una red de estafas telefónicas que opera desde la cárcel de Cómbita en Boyacá.

La alerta, que involucra a personas privadas de libertad en ese centro penitenciario, apunta a que los delitos afectan a víctimas en varios países de Latinoamérica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El señalamiento se produjo después de que Gustavo Villatori, ministro de Seguridad salvadoreño, advirtiera que el esquema delictivo utiliza llamadas para engañar a ciudadanos en la región.

Según lo declarado por Villatori, en El Salvador “no existen carteles de droga ni mucho menos secuestradores”, descartando peligros físicos para quienes reciben esas comunicaciones fraudulentas. La noticia resaltó la preocupación sobre la multiplicación de estos hechos en el continente.

Extorsiones vía telefónica en cárcel
Extorsiones vía telefónica en cárcel de Cómbita en Boyacá - crédito @ConexionInform5/X

El caso cobró notoriedad tras afirmaciones atribuidas al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien denunció que internos de la cárcel de Cómbita contactaron a residentes en su país.

Frente a las acusaciones y la presión diplomática, el ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga, anunció medidas inmediatas.

“Vamos a tomar medidas urgentes en Cómbita de bloqueo de señales, como lo hemos venido hablando desde el año pasado”, expresó Idárraga.

El ministro enfatizó que “no pueden seguir presentándose situaciones de llamadas al interior de los centros penitenciarios”.

La preocupación escaló luego de que el propio gobierno estadounidense, según declaraciones de Bukele, reportara “más de 100 teléfonos activos en la cárcel de Cómbita”.

La administración colombiana reconoció el desafío que representa la expansión de estos delitos y la urgencia de impedir que “el flagelo de la extorsión no solamente se naturalice en Colombia, sino que se expanda a Centroamérica”.

Andrés Idárraga respondió ante denuncias
Andrés Idárraga respondió ante denuncias de estafas telefónicas que afectan a Latinoamérica - crédito Mariano Vimos

Idarraga explicó que la instrucción directa al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) consiste en obtener resultados inmediatos en la implementación de bloqueadores de señal.

Le he pedido al señor director de Uspec que esta semana tengamos resultados concretos a propósito del funcionamiento de los bloqueadores en la cárcel de Cómbita”, afirmó el ministro.

De esta manera están extorsionando en El Salvador

En una operación que abarca varios países, las autoridades de El Salvador advirtieron sobre una red de estafas telefónicas que utiliza sofisticados métodos de engaño psicológico para extorsionar a víctimas en toda la región.

La estructura, funciona desde cárceles de Colombia y emplea números internacionales de países como México y Guatemala para dificultar su rastreo.

El esquema comienza cuando los delincuentes localizan a personas que ofrecen servicios u oficios en redes sociales. Fingiendo interés en algún trabajo o transacción, concretan una cita y, mediante preguntas aparentemente inocentes, obtienen detalles sobre la indumentaria, el vehículo o la compañía de la víctima.

Ministro de Justicia de El
Ministro de Justicia de El Salvador alerta sobre engaños telefónicos orquestados desde prisiones de Colombia - crédito Jose Cabezas/REUTERS

El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, explicó que, al llegar al sitio acordado, la persona recibe una llamada donde le aseguran que ha sido secuestrada y le exigen dinero para su “liberación”. “En ninguno de los casos ha existido un riesgo real. Todo es un montaje psicológico”, puntualizó Villatoro.

Las investigaciones de la Fiscalía General de El Salvador revelaron que el grupo criminal también realiza fraudes vinculados a envíos inexistentes, inversiones ficticias y alquileres vacacionales fraudulentos. El fiscal general Rodolfo Delgado declaró que el patrón común es “generar urgencia, aislar a la víctima y explotar el miedo”.

El rastreo tecnológico, con apoyo de Estados Unidos, permitió identificar más de 375 números telefónicos ligados a esta operación. El origen de las llamadas se ubicó en la cárcel de Cómbita, considerada una de las más seguras de Colombia, donde conviven cerca de 2.800 reclusos de alto perfil.

Durante un operativo reciente en el centro penitenciario El Barne, la Policía Nacional de Colombia decomisó 105 celulares, tres módems y 53 tarjetas SIM, además de directorios y armas blancas, según registros audiovisuales difundidos en la prensa.

Desde El Salvador, Villatoro exigió a las autoridades colombianas medidas urgentes para frenar el acceso a dispositivos en las prisiones: “No se entiende cómo en una cárcel de América Latina los reos tienen acceso a esta cantidad de teléfonos y SIMs”, reclamó.

Temas Relacionados

Ministro de JusticiaNayib BukeleCárceles en ColombiaPresidente El SalvadorGobierno PetroAndrés IdárragaColombia-Noticias

Más Noticias

Canciller Rosa Villavicencio ya tiene “luz verde” para acompañar a Gustavo Petro en cumbre con Donald Trump: esto es lo que se sabe

La ministra de Relaciones Exteriores, a la que antes de renunciar a su visa americana el Gobierno de Estados Unidos se la revocó por los conocidos actos al margen de la Asamblea de Naciones Unidas, será una de las integrantes de la comitiva que esté junto con el jefe de Estado colombiano en la Casa Blanca

Canciller Rosa Villavicencio ya tiene

Gustavo Petro entregará nuevo reconocimiento económico a 8.000 médicos internos en Colombia: de qué se trata

El apoyo económico será girado sin intermediarios, en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025, y se destinará a quienes realizan el internado rotatorio obligatorio en hospitales y clínicas

Gustavo Petro entregará nuevo reconocimiento

Revelan chats entre José Félix Lafaurie y Álvaro Uribe que reflejarían división interna en el Centro Democrático: “Usan su nombre”

La divulgación de mensajes entre el presidente de Fedegán y el exmandatario mostró desacuerdos sobre la forma en la que se eligió la candidatura presidencial y evidenció rupturas en la colectividad

Revelan chats entre José Félix

Colombiana con 8 meses de embarazo fue deportada por Estados Unidos: estuvo retenida en una prisión durante varios días

Las autoridades migratorias estadounidenses hicieron efectiva la expulsión a pesar de los argumentos médicos y legales, mientras la defensa denunció diferencias en el trato respecto a su familia y alertó sobre riesgos para su salud y la del bebé

Colombiana con 8 meses de

La cadena de $25 millones que le iban a robar a Nicolás Alcocer Petro en España no es su único “lujo”: este es el derroche en redes del hijo del Presidente

Las reacciones en plataformas digitales han resaltado inconformidades respecto a los privilegios y la brecha social, luego de que un ladrón sustrajera una cadena de alto valor al hijo del mandatario en Madrid

La cadena de $25 millones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W respondió a

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá reconocimiento especial por parte de la Academia

Yeferson Cossio respondió a polémica por su ‘reality’ que premiará mujeres con cirugías plásticas: “No es a ustedes a las que les voy a dar las tetas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Se habrían filtrado en redes los nombres de los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’: participante repetiría el triunfo

Deportes

Atlético Nacional es el mejor

Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia: está entre los diez mejores en el ránking Conmebol

James Rodríguez rechazó al Júnior, pero le dio un regalo a Fuad Char

Él es Christian González, el primer colombiano en la historia que jugará el Super Bowl

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder y Millonarios se hunde

Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia