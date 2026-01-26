Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

, Luisa Fernanda W habló abiertamente sobre su mamoplastia, un tema que causó controversia en su momento - crédito @luisafernandaw/Instagram

En un escenario donde la visibilidad en redes sociales se ha transformado en terreno fértil para el juicio ajeno, Luisa Fernanda W, referente del entretenimiento digital y la moda en Colombia, ha decidido no solo responder a las críticas, sino redefinir la conversación en torno a ellas.

Su transformación pública va mucho más allá de la estética: es un proceso de autoafirmación.

En sus propias palabras, compartidas en sus plataformas, la creadora de contenido sostuvo: “Las críticas sobre mi pelo, mis outfits o mi trabajo no hablan de mí. Hablan del lugar desde donde mira quien opina”, escribió Luisa Fernanda W, enfatizando que la percepción de los demás suele decir más sobre quienes critican que sobre quienes son objeto del comentario.

Para la empresaria, la exposición constante la convierte en una superficie donde los espectadores proyectan sus propias inquietudes y deseos.

“Cuando te expones, inevitablemente te conviertes en un espejo: algunos se ven reflejados, otros se incomodan. Y está bien”, adoptando una postura de aceptación frente al impacto diverso que su figura genera.

Lejos de sentirse obligada a responder a cada comentario negativo, la influenciadora subrayó la importancia de la reflexión personal sobre la reacción impulsiva.

“No todo comentario merece una respuesta, pero sí merece una reflexión”, puntualizó. Así, la también empresaria plantea que la crítica, aunque inevitable, puede ser motor de crecimiento interior y no solo fuente de conflicto.

La evolución constante, para Luisa Fernanda W, es el centro de su identidad pública y privada.

Rechazando la idea de que el cambio signifique desorientación, aseguró: “Cambiar, experimentar, evolucionar y expresarte no es perder el rumbo, es tener uno propio”, dejando claro que su faceta actual es resultado de una búsqueda auténtica y sostenida.

Ante la avalancha de opiniones en el entorno digital, su enfoque pasa por discernir entre las voces que edifican y aquellas que surgen de la comparación o la frustración de otros.

“Yo elijo escuchar lo que me construye y soltar lo que nace desde la comparación o la frustración. No porque sea inmune a la crítica, sino porque respeto profundamente mi proceso”, destacó Luisa Fernanda W, reafirmando una visión de autoaceptación consciente.

Para quienes encuentran molestia en su estilo de vida o su transformación, la creadora propuso una lectura introspectiva: “Si algo de mí te incomoda, quizás no tenga que ver conmigo, sino con una conversación interna que aún no has resuelto”, manifestó, identificando este fenómeno como una parte natural del trayecto personal de cada individuo.

Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, Máximo y Domenic aparecen como los pilares de estabilidad y crecimiento que sostienen su vida lejos de las cámaras.

Pero el núcleo de su mensaje queda encapsulado en una convicción: “Y eso también es parte del camino”, concluyó Luisa Fernanda W, recordando que el viaje hacia la autenticidad incluye tanto la autocrítica como la compasión ante la mirada ajena.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, y rápidamente algunos internautas no dejaron pasar por alto la situación: “Y a mi me parece que estás en tu mejor etapa de la vida, estás divina”; “Tú eres un ejemplo de persona y mujer ❤️❤️❤️ una gran inspiración 👏👏👏. Lograr lo que tú representas y eres, no es trabajo fácil", entre otros.

Así respondió a las críticas por egocéntrica

Durante una dinámica, la youtuber respondió a un internauta que la llamó “egocéntrica”.

En su respuesta, la pareja de Pipe Bueno agregó otro matiz al recalcar: “Yo me amo profundamente, pero también tengo la humildad de reconocer mis falencias y amar mis virtudes”, defendiendo la importancia del equilibrio entre el autoconocimiento y la modestia.

El episodio provocó una ola de reacciones entre los internautas, quienes expresaron sus puntos de vista. Una de las opiniones destacadas señaló: “No estoy de acuerdo, cada quien percibe a las personas de acuerdo con su comportamiento cotidiano”, mientras que otro usuario afirmó: “Luisa es de lo más sencilla, lo que pasa es que siempre viven en constante ataque hacia ella, pero cuando reacciona, todos brincan”.