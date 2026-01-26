“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Mientras viajan por el mundo para grabar un programa de TV, una celebridad y su intérprete tienen dificultades para comunicar lo que sienten. ¿Lograrán hablar el idioma del corazón? (Créditos: Netflix)

Muchas series originales de Netflix han conseguido captar la atención de los usuarios durante semanas, situándose en el centro de las conversaciones y consolidando a la plataforma como actor clave en la competencia por el streaming.

Las principales cadenas han destinado recursos y producción a un nivel nunca visto en décadas anteriores, mientras los espectadores disfrutan de estos contenidos a una velocidad acelerada.

Aunque las series televisivas surgieron en la primera mitad del siglo XX, el auge de formatos como películas, música y pódcast en las distintas plataformas ha transformado la manera en la que se consume entretenimiento y ha dado un papel destacado a las series dentro de esta nueva dinámica.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Colombia

"¿Cómo se traduce este amor?" lidera el ranking de las más vistas. No Ju-han/Netflix © 2026

1. ¿Cómo se traduce este amor? (이 사랑 통역 되나요?)

Una artista y su intérprete viajan por varios países grabando un programa mientras sus emociones se desvanecen entre subtítulos invisibles. ¿Logrará el amor hacerse entender?

2. La Reina del Flow

El primer tráiler de la tercera temporada de La Reina del Flow presenta a Sky, personaje que genera debate por su posible rol en la trama - crédito @caracoltv/ Instagram

La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaeton, género que se ha tomado al mundo. Esta es la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York tras ser engañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia.

3. Él y ella (HIS & HERS)

Anna vive en la sofocante ciudad de Atlanta, recluida y alejada de sus amistades y de su carrera como presentadora de noticias. Pero cuando se entera de un asesinato en Dahlonega, el pueblo tranquilo donde creció, recobra el interés y decide investigar el caso para encontrar respuestas. (Netflix)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

4. Bailando sobre hielo (Finding Her Edge)

En Bailando sobre hielo (Finding Her Edge), tres hermanas enfrentan el legado familiar del patinaje artístico. (Netflix)

Una exbailarina sobre hielo vuelve a la pista con un nuevo y emocionante compañero mientras aún siente algo por su antigua pareja: su primer amor.

5. María la caprichosa

María, Francy y Tulia trabajan como empleadas de servicio en los barrios pudientes de Medellín. ¿Podrán superar la discriminación y la pobreza en su búsqueda de un futuro estable?

6. Sandokan

"Sandokan" se mete en el ranking de las series más vistas del momento en la plataforma de streaming. (Netflix)

Sandokán es un pirata malayo que, junto con su amigo Yáñez y su tripulación, ataca a las fuerzas británicas desde su isla de Mompracem. Durante sus aventuras, se enamora de Lady Marianna Guillonk, una aristócrata anglo-italiana.

7. Humana por accidente (오늘부터 인간입니다만)

La serie coreana se estrenó el pasado 16 de enero en Netflix. Crédito: (Netflix Latinoamérica)

La vida de una mujer en realidad, una zorra de nueve colas capaz de conceder deseos da un giro cuando se topa con un futbolista y cambia el destino de ambos para siempre.

8. Stranger Things

Stranger Things llegó a su fin con el estreno de su última y quinta temporada. (YouTube/Netflix Latinoamérica)

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

9. Agatha Christie: Las siete esferas (Agatha Christie’s Seven Dials)

En esta adaptación de la atemporal novela de misterio de la Reina del Crimen, la joven e intrépida aristócrata lady Eileen Bundle» Brent investiga el asesinato de su pretendiente, que tuvo lugar en la casa de su familia. A lo largo de tres episodios llenos de giros y momentos inesperados, Bundle emprende una carrera contra el tiempo para hallar al culpable. (Netflix)

En esta adaptación de la novela de Agatha Christie, una joven aristócrata se vuelca en resolver el misterioso asesinato que remata una fiesta de lujo en su casa de campo.

10. Cielo para dos (솔로지옥)

El amor es algo que debe ganarse. Con las nuevas reglas, la isla está que arde. ¡Esta temporada es aún más atrevida y sensual! Vuelve el reality show más candente

Estos solteros con ganas de divertirse buscan el amor en una isla desierta de la que solo pueden escapar por parejas para disfrutar de noches románticas en el paraíso.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.