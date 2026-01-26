“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Muchas series originales de Netflix han conseguido captar la atención de los usuarios durante semanas, situándose en el centro de las conversaciones y consolidando a la plataforma como actor clave en la competencia por el streaming.
Las principales cadenas han destinado recursos y producción a un nivel nunca visto en décadas anteriores, mientras los espectadores disfrutan de estos contenidos a una velocidad acelerada.
Aunque las series televisivas surgieron en la primera mitad del siglo XX, el auge de formatos como películas, música y pódcast en las distintas plataformas ha transformado la manera en la que se consume entretenimiento y ha dado un papel destacado a las series dentro de esta nueva dinámica.
Aquí una lista de las series más populares de Netflix Colombia
1. ¿Cómo se traduce este amor? (이 사랑 통역 되나요?)
Una artista y su intérprete viajan por varios países grabando un programa mientras sus emociones se desvanecen entre subtítulos invisibles. ¿Logrará el amor hacerse entender?
2. La Reina del Flow
La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaeton, género que se ha tomado al mundo. Esta es la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York tras ser engañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia.
3. Él y ella (HIS & HERS)
Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.
4. Bailando sobre hielo (Finding Her Edge)
Una exbailarina sobre hielo vuelve a la pista con un nuevo y emocionante compañero mientras aún siente algo por su antigua pareja: su primer amor.
5. María la caprichosa
María, Francy y Tulia trabajan como empleadas de servicio en los barrios pudientes de Medellín. ¿Podrán superar la discriminación y la pobreza en su búsqueda de un futuro estable?
6. Sandokan
Sandokán es un pirata malayo que, junto con su amigo Yáñez y su tripulación, ataca a las fuerzas británicas desde su isla de Mompracem. Durante sus aventuras, se enamora de Lady Marianna Guillonk, una aristócrata anglo-italiana.
7. Humana por accidente (오늘부터 인간입니다만)
La vida de una mujer en realidad, una zorra de nueve colas capaz de conceder deseos da un giro cuando se topa con un futbolista y cambia el destino de ambos para siempre.
8. Stranger Things
A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.
9. Agatha Christie: Las siete esferas (Agatha Christie’s Seven Dials)
En esta adaptación de la novela de Agatha Christie, una joven aristócrata se vuelca en resolver el misterioso asesinato que remata una fiesta de lujo en su casa de campo.
10. Cielo para dos (솔로지옥)
Estos solteros con ganas de divertirse buscan el amor en una isla desierta de la que solo pueden escapar por parejas para disfrutar de noches románticas en el paraíso.
La revolución de Netflix
Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.
La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.