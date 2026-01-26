Por qué cambian tanto los porcentajes entre las encuestas presidenciales en Colombia: analista explicó los estudios de intención de voto

Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella son tres de los candidatos de mayor peso para las elecciones presidenciales - crédito Colprensa

Las encuestas sobre intención de voto para la Presidencia en Colombia ya conforman el escenario electoral a poco más de cuatro meses de la jornada en la que se elegirá al próximo jefe de Estado para el periodo 2026-2030.

Los resultados más recientes, divulgados por cinco firmas encuestadoras, muestran que Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo encabezan las preferencias, aunque cada medición presenta diferencias notables que reflejan la volatilidad y fragmentación del electorado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Distintos medios han destacado que las cifras de intención de voto varían ampliamente según la metodología, la muestra y el momento en que se realiza cada sondeo, lo que complica la lectura del panorama político.

A finales de enero, los estudios de AtlasIntel, Gad 3, Guarumo, Centro Nacional de Consultoría (CNC) e Invamer arrojaron escenarios distintos. Un caso representativo es el de Sergio Fajardo, quien alcanza 9,4% en la encuesta de AtlasIntel, apenas 1% en el estudio de Gad 3 y 9,8% en el informe del CNC.

En el caso de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en algunas, el candidato del Pacto Histórico le lleva ventaja al abogado, pero en otras el líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria lo supera.

Estas cifras evidencian que el tamaño de la muestra y el perfil de los consultados inciden directamente en los resultados.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo son los candidatos con más opción de ganar la Presidencia aunque con porcentajes diferentes en cada encuesta - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

Esto dijo un analista internacional y consultor político a Infobae Colombia

Según Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, consultado por Infobae Colombia, la diversidad de métodos y las preguntas planteadas a los entrevistados determinan la dispersión de datos, dificultando comparaciones directas entre encuestadoras.

Falkonerth subrayó que “las encuestas y los sondeos de opinión miden intención de voto y percepciones en un momento específico”, por lo que su interpretación debe considerar la ficha técnica, el tamaño de la muestra y la metodología empleada.

El analista añadió que “una medición pasada pierde vigencia con rapidez, más aún en un entorno político tan volátil y emocional como el actual”.

Las cifras reflejan variaciones propias de la dinámica electoral y que el contexto afecta la sensibilidad de los consultados frente a hechos de coyuntura.

El último informe conocido en el país, elaborado por el CNC, generó polémica al presentar una imagen favorable del presidente Gustavo Petro en un momento de cuestionamientos a su gestión.

La encuesta se aplicó en 56 municipios de distintas regiones del país - crédito CNC

Tras lo anterior, el analista advirtió que “se están realizando cálculos político-electorales imprecisos y claramente acomodados, incluso por parte de quienes la difundieron”.

El propio presidente Petro hizo referencia a estos datos desde sus redes sociales, interpretando la encuesta como un aval a su administración y abriendo el debate sobre una eventual reelección.

Incluso, el analista retomó la denuncia del aspirante a la Cámara Daniel Briceño, quien aseguró que la firma encuestadora habría contratado en diversas ocasiones con el Gobierno nacional. “Esto abre un manto de duda razonable sobre la independencia de los resultados y la fidelidad de la medición frente a la realidad”, sostuvo Falkonerth.

El señalamiento de vínculos contractuales entre la encuestadora y el Gobierno intensificó el debate sobre la imparcialidad de las cifras presentadas y su impacto en la opinión pública.

Falkonerth advirtió sobre una práctica extendida en redes sociales: la utilización de promedios entre diferentes encuestas para obtener conclusiones políticas.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la carrera por la presidencia de la república de Colombia para el 2026 - crédito redes sociales

“Esta práctica es metodológicamente incorrecta y conduce inevitablemente a datos distorsionados”, afirmó el analista, recordando que cada estudio responde a parámetros propios y refleja un momento político único.

“La variación entre encuestas no solo es normal, sino esperable”, remarcó, al tiempo que explicó que los sondeos “deben entenderse como fotografías emocionales del electorado, no como verdades absolutas ni predicciones infalibles”.

La credibilidad de algunas firmas encuestadoras se sustenta en la robustez de sus métodos y su historial de aciertos en pasadas elecciones. Por esa razón, la interpretación de datos y su uso en el debate público requiere cautela y rigor.

El uso político de resultados discutidos, como los promovidos en la última encuesta del CNC, puede “poner en riesgo la calidad del debate democrático”, enfatizó Falkonerth.