Colombia

La industria manufacturera colombiana enfrenta estancamiento pese al repunte económico

El sector industrial sigue sin recuperar sus niveles previos y muestra un crecimiento limitado, mientras que el sector servicios impulsa la economía nacional

Guardar
La industria manufacturera en Colombia
La industria manufacturera en Colombia muestra un crecimiento de apenas 0,7% y ventas en caída del 0,4% durante noviembre de 2025, según datos del Dane y la Andi - crédito iStock

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió que la industria manufacturera en Colombia sigue sin mostrar señales de recuperación sólida, a pesar de un contexto económico general más favorable.

Según el más reciente análisis de la organización, basado en los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la producción manufacturera apenas creció 0,7% en noviembre de 2025, mientras que las ventas cayeron 0,4%. Estos resultados reflejan una dinámica débil y desigual, donde solo algunos sectores industriales logran avances, mientras que la mayoría permanece rezagada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (Emmet), citada por la Andi, el crecimiento registrado en la producción no fue uniforme. De las 39 actividades industriales analizadas, solo 18 reportaron incrementos en producción y 20 en ventas.

Sectores como la fabricación de productos de cuero, caucho, carrocerías para vehículos, maquinaria y equipo, e industrias básicas de hierro y acero, muestran caídas persistentes. Estas actividades, consideradas estratégicas por su impacto en el empleo y los encadenamientos productivos, continúan en cifras negativas.

Solo 18 de las 39
Solo 18 de las 39 actividades industriales analizadas por la Emmet reportaron crecimiento en producción, reflejando un desarrollo desigual dentro del sector manufacturero colombiano - crédito iStock

En contraste, la expansión estuvo concentrada en unos pocos rubros, como la fabricación de vehículos automotores y motores, que presentó un crecimiento de 62,7%, y la producción de otros tipos de equipo de transporte, con 32,9%.

La trilla de café y la elaboración de alimentos para animales también reportaron números positivos, según el balance de la Andi. No obstante, la organización enfatizó que este comportamiento evidencia una industria con crecimiento heterogéneo y sin bases amplias que permitan proyectar una recuperación sostenida.

El crecimiento económico no impacta al sector productivo

El reporte del Dane incluyó los resultados del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), indicador que mide mensualmente el comportamiento económico y sirve de referencia para anticipar la tendencia del Producto Interno Bruto (PIB).

En noviembre de 2025, el ISE registró un avance de 3,1% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado principalmente por las actividades terciarias relacionadas con los servicios.

Sin embargo, la Andi subrayó que las actividades primarias, como la agricultura y la minería, junto con las secundarias, donde se ubican la industria manufacturera y la construcción, mantuvieron variaciones negativas.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, interpretó estos datos como signo de que el crecimiento económico no está logrando dinamizar el sector productivo.

El mayor dinamismo se concentró
El mayor dinamismo se concentró en la fabricación de vehículos automotores y motores, con un crecimiento de 62,7%, y otros equipos de transporte, con 32,9% según la Andi - crédito iStock

“La industria de manufactura todavía tiene un desempeño débil y rezagado y no muestra signos de recuperación sólida y generalizada. Solo refleja un crecimiento heterogéneo y concentrado en unas pocas actividades industriales, mientras que otras continúan estancadas, como la refinación de petróleo, que fue de solo 0,1%”, afirmó el dirigente gremial.

La organización empresarial también recordó que, en el mismo mes de 2024, los indicadores industriales ya reflejaban una contracción, con una caída de 0,8% en producción y un crecimiento de 1,1% en ventas. El panorama actual muestra que la mayoría de sectores industriales sigue sin superar esa tendencia negativa.

Actividades con mayor y menor dinamismo

El análisis de la Andi detalló que durante noviembre de 2025, la fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y similares en cuero registró una caída de 25,9%. La producción de artículos de caucho disminuyó 21,1%, la fabricación de carrocerías para vehículos se redujo 13,7% y la producción de maquinaria bajó 13,3%.

En contraste, la fabricación de calzado reportó un repunte de 15%, mientras que la trilla de café y la producción de alimentos preparados para animales lograron avances moderados.

La organización señaló que este escenario confirma la prolongación de una crisis en actividades clave para el empleo y el encadenamiento productivo, sin que se observe una recuperación sectorial amplia.

Según la Andi, “el inicio de 2026 está marcado por factores de incertidumbre relacionados con la seguridad, la situación energética y la política fiscal, elementos que podrían seguir afectando el desempeño de la industria manufacturera en el corto plazo”.

La crisis en la industria
La crisis en la industria manufacturera se agrava con caída de 25,9% en artículos de cuero, 21,1% en caucho y descensos similares en maquinaria y carrocerías vehiculares - crédito iStock

Incertidumbre y riesgos para el inicio de 2026

El gremio empresarial advirtió que la entrada en vigor de nuevas medidas, como la emergencia económica declarada por el Gobierno y el incremento de 23% en el salario mínimo, añade presión a un entorno ya complejo para la industria. Estos factores, sumados a una tendencia de alza generalizada en los precios, generan un ambiente de incertidumbre que dificulta la recuperación del sector manufacturero.

Mac Master insistió en que el bajo dinamismo de la economía colombiana y la falta de respuesta a los temas de seguridad física, energética y fiscal mantienen un escenario adverso para el sector industrial. “Al cierre del año pasado, el desempeño de la economía no se alejó de los pronósticos de crecimiento, pese a que todavía está por debajo de los niveles de potencial”.

Frente a este panorama, la Andi reiteró la necesidad de atender los desafíos estructurales y de corto plazo que enfrenta la industria manufacturera, advirtiendo que la recuperación depende de un entorno más estable y de políticas públicas que incentiven el desarrollo y la competitividad del sector productivo colombiano.

Temas Relacionados

Industria manufactureraAndiDaneBruce Mac MasterSector productivoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios vs. Junior: EN VIVO; minuto a minuto en el El Campín por la fecha 2 de Liga BetPlay

El Embajador debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

Millonarios vs. Junior: EN VIVO;

Qué pasa si no asiste como jurado en las elecciones del 8 de marzo de 2026: esta sería la millonada que tendría que pagar

La designación de jurados se realiza mediante sorteo electrónico a partir de listados suministrados por entidades públicas, privadas y partidos políticos

Qué pasa si no asiste

Joven denunció bochornoso acto de un hombre en el concierto de Bad Bunny en Medellín: “Lo hizo delante de todo el mundo”

La víctima relató en TikTok como ella y su familia fueron víctimas de una agresión inesperada en pleno show

Joven denunció bochornoso acto de

EN VIVO| Debate de los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas para las elecciones 2026

Nueve candidatos participarán de un debate abierto con ciudadanos, de cara a la elección interpartidista del 8 de marzo de 2026; expondrán sus propuestas y responderán preguntas sobre sus planes a puertas de la contienda que definirá quién representará al sector de centro‑derecha en la primera vuelta presidencial

EN VIVO| Debate de los

Expresidente del Congreso arremetió contra ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por crisis explícita: “Los hospitales también lloran”

Ernesto Macías, extitular del Congreso, se refirió en su reciente columna de opinión a la problemática del sistema de salud en Colombia, a raíz de unas polémicas afirmaciones del jefe de la cartera sobre lo que estaría ocurriendo en el hospital de Itagüí

Expresidente del Congreso arremetió contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Top 10: Este es el

Top 10: Este es el ranking de las mejores películas del momento en Netflix en Colombia

Luis Alfonso retó a Paola Jara en la cocina: presumió un sudado de pollo muy diferente al de la paisa

“Nunca salir bravo de la casa”: Luis Alfonso dio emotivo consejo a sus fans tras la muerte de Yeison Jiménez

Top 10 Prime Video Colombia: “Ballerina” encabeza el ranking de películas imprescindibles para ver hoy

Las series más populares de Prime Video Colombia que no podrás dejar de ver

Deportes

Millonarios vs. Junior: EN VIVO;

Millonarios vs. Junior: EN VIVO; minuto a minuto en el El Campín por la fecha 2 de Liga BetPlay

Deportivo Cali: el presidente define el futuro de Alberto Gamero y explica la estrategia de los refuerzos para 2026

El estilo de Juan Carlos Osorio genera polémica: así lo analiza la prensa brasileña tras su último partido

Roberto Martínez, técnico de Portugal, se desbordó en elogios hacia la selección Colombia: dejó ver su admiración por estrella de la ‘Tricolor’

Presidente de Llaneros se molestó porque Leonel Álvarez trató de “potrero” el estadio de Villavicencio: así le respondió