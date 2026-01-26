La industria manufacturera colombiana enfrenta estancamiento pese al repunte económico

La industria manufacturera en Colombia muestra un crecimiento de apenas 0,7% y ventas en caída del 0,4% durante noviembre de 2025, según datos del Dane y la Andi - crédito iStock

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió que la industria manufacturera en Colombia sigue sin mostrar señales de recuperación sólida, a pesar de un contexto económico general más favorable.

Según el más reciente análisis de la organización, basado en los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la producción manufacturera apenas creció 0,7% en noviembre de 2025, mientras que las ventas cayeron 0,4%. Estos resultados reflejan una dinámica débil y desigual, donde solo algunos sectores industriales logran avances, mientras que la mayoría permanece rezagada.

De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (Emmet), citada por la Andi, el crecimiento registrado en la producción no fue uniforme. De las 39 actividades industriales analizadas, solo 18 reportaron incrementos en producción y 20 en ventas.

Sectores como la fabricación de productos de cuero, caucho, carrocerías para vehículos, maquinaria y equipo, e industrias básicas de hierro y acero, muestran caídas persistentes. Estas actividades, consideradas estratégicas por su impacto en el empleo y los encadenamientos productivos, continúan en cifras negativas.

En contraste, la expansión estuvo concentrada en unos pocos rubros, como la fabricación de vehículos automotores y motores, que presentó un crecimiento de 62,7%, y la producción de otros tipos de equipo de transporte, con 32,9%.

La trilla de café y la elaboración de alimentos para animales también reportaron números positivos, según el balance de la Andi. No obstante, la organización enfatizó que este comportamiento evidencia una industria con crecimiento heterogéneo y sin bases amplias que permitan proyectar una recuperación sostenida.

El crecimiento económico no impacta al sector productivo

El reporte del Dane incluyó los resultados del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), indicador que mide mensualmente el comportamiento económico y sirve de referencia para anticipar la tendencia del Producto Interno Bruto (PIB).

En noviembre de 2025, el ISE registró un avance de 3,1% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado principalmente por las actividades terciarias relacionadas con los servicios.

Sin embargo, la Andi subrayó que las actividades primarias, como la agricultura y la minería, junto con las secundarias, donde se ubican la industria manufacturera y la construcción, mantuvieron variaciones negativas.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, interpretó estos datos como signo de que el crecimiento económico no está logrando dinamizar el sector productivo.

“La industria de manufactura todavía tiene un desempeño débil y rezagado y no muestra signos de recuperación sólida y generalizada. Solo refleja un crecimiento heterogéneo y concentrado en unas pocas actividades industriales, mientras que otras continúan estancadas, como la refinación de petróleo, que fue de solo 0,1%”, afirmó el dirigente gremial.

La organización empresarial también recordó que, en el mismo mes de 2024, los indicadores industriales ya reflejaban una contracción, con una caída de 0,8% en producción y un crecimiento de 1,1% en ventas. El panorama actual muestra que la mayoría de sectores industriales sigue sin superar esa tendencia negativa.

Actividades con mayor y menor dinamismo

El análisis de la Andi detalló que durante noviembre de 2025, la fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y similares en cuero registró una caída de 25,9%. La producción de artículos de caucho disminuyó 21,1%, la fabricación de carrocerías para vehículos se redujo 13,7% y la producción de maquinaria bajó 13,3%.

En contraste, la fabricación de calzado reportó un repunte de 15%, mientras que la trilla de café y la producción de alimentos preparados para animales lograron avances moderados.

La organización señaló que este escenario confirma la prolongación de una crisis en actividades clave para el empleo y el encadenamiento productivo, sin que se observe una recuperación sectorial amplia.

Según la Andi, “el inicio de 2026 está marcado por factores de incertidumbre relacionados con la seguridad, la situación energética y la política fiscal, elementos que podrían seguir afectando el desempeño de la industria manufacturera en el corto plazo”.

Incertidumbre y riesgos para el inicio de 2026

El gremio empresarial advirtió que la entrada en vigor de nuevas medidas, como la emergencia económica declarada por el Gobierno y el incremento de 23% en el salario mínimo, añade presión a un entorno ya complejo para la industria. Estos factores, sumados a una tendencia de alza generalizada en los precios, generan un ambiente de incertidumbre que dificulta la recuperación del sector manufacturero.

Mac Master insistió en que el bajo dinamismo de la economía colombiana y la falta de respuesta a los temas de seguridad física, energética y fiscal mantienen un escenario adverso para el sector industrial. “Al cierre del año pasado, el desempeño de la economía no se alejó de los pronósticos de crecimiento, pese a que todavía está por debajo de los niveles de potencial”.

Frente a este panorama, la Andi reiteró la necesidad de atender los desafíos estructurales y de corto plazo que enfrenta la industria manufacturera, advirtiendo que la recuperación depende de un entorno más estable y de políticas públicas que incentiven el desarrollo y la competitividad del sector productivo colombiano.