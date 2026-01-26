Daniel Briceño sigue lanzando pullas al CNC por reciente encuesta de favorabilidad de Petro: “Tiene que decir la verdad”

Daniel Briceño cuestionó contratos del Centro Nacional de Consultoría y transparencia en sondeos políticos - crédito Colprensa

El abogado y exconcejal de Bogotá Daniel Briceño presentó cuestionamientos sobre la transparencia y la independencia de la firma Centro Nacional de Consultoría (CNC) tras la publicación de una encuesta que otorgó a Iván Cepeda una amplia ventaja, reduciendo la intención de voto por Abelardo de la Espriella y elevando el apoyo a Sergio Fajardo, en contraste con otras mediciones recientes.

En un video difundido en la red social X, Briceño afirmó que la CNC ha recibido más de 14.000 millones de pesos en contratos durante el mandato de Gustavo Petro, cifra que incluye más de 2.000 millones provenientes de la Presidencia de la República.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó el también candidato a la Cámara por el Centro Democrático, la CNC “tiene que sincerarse y tiene que decirle la verdad a la gente”, señalando que la empresa funge como contratista del actual gobierno.

“Si usted quiere hacer una encuesta sobre temas de un gobierno en el que usted es contratista, por lo menos la gente debería saberlo”, sostuvo Briceño en declaraciones recogidas por la red X.

El político publicó registros que, según él, corresponden a los contratos firmados entre la encuestadora y el Estado colombiano.