Bavaria renovó su imagen tras 137 años, en medio de inversiones históricas y expansión industrial

Bavaria celebra 137 años con la renovación de su imagen corporativa, reforzando su liderazgo en la industria cervecera de Colombia - crédito Bavaria / X

Bavaria, una de las empresas más antiguas de Colombia, anunció la renovación de su imagen corporativa en coincidencia con inversiones superiores a los 500 millones de dólares y la fase final de construcción de la Cervecería del Atlántico.

Esta actualización se produjo en medio del aniversario número 137 de la compañía, que actualmente lidera el sector cervecero y representa el 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

El nuevo logo conserva símbolos clásicos como el águila, la “B” y el color rojo, e integra el dorado para expresar la esencia de la cerveza y su vínculo con la cultura colombiana. La transformación visual llega en un momento estratégico, marcado por la consolidación de encadenamientos productivos y una agenda de innovación acelerada. Sergio Rincón, presidente de Bavaria, afirmó que la empresa “moderniza su imagen mientras reafirma el compromiso con la innovación, el empleo y el progreso de Colombia”.

Inversiones de gran escala y expansión industrial

La renovación de la identidad de Bavaria coincide con la etapa final de construcción de la Cervecería del Atlántico, ubicada en el municipio de Palmar de Varela. La inversión en esta planta ya supera los 500 millones de dólares, constituyéndose como una de las mayores apuestas privadas recientes en el país.

Este proyecto generó encadenamientos productivos, como la llegada de la empresa Canpack al departamento del Atlántico, con una movilización de recursos por más de 140 millones de dólares.

La compañía, fundada en Bogotá en 1889, actualmente emplea a más de 4.000 personas de manera directa y opera ocho cervecerías, dos malterías, una fábrica de tapas y una de etiquetas, inclusive más de 55 centros de distribución en todo el territorio nacional.

La red de valor de Bavaria involucra a más de medio millón de colombianos entre agricultores, proveedores y clientes, lo que la posiciona como un actor relevante en el desarrollo socioeconómico del país.

Bavaria lidera el sector cervecero colombiano al contribuir con el 1,2% del PIB y generar más de 4.000 empleos directos en el país - crédito Bavaria/sitio web

Impacto económico y fortalecimiento de la cadena de valor

Bavaria invierte cada año cerca de 100.000 millones de pesos en programas destinados al fortalecimiento de sus clientes, especialmente tenderos y pequeños comercios, con acciones que incluyen mejoras en infraestructura y herramientas de digitalización.

Más de 300.000 personas dependen de la venta de cerveza en los 32 departamentos de Colombia, una actividad que puede llegar a representar hasta la mitad de sus ingresos diarios.

“La llegada de nuevas empresas proveedoras a la región, como Canpack, dinamiza la economía local y multiplica las oportunidades de empleo y desarrollo”, declaró Sergio Rincón. La industria cervecera colombiana, liderada por Bavaria, participa de manera directa en la estructura productiva nacional.

Innovación, portafolio diversificado y transformación digital

Bavaria lanzó más de 50 productos en cuatro años, entre ellos cervezas sin alcohol y saborizadas, impulsando su agenda de innovación y portafolio diversificado - crédito @BAVARIA_OFICIAL / X

En los últimos cuatro años, Bavaria aceleró su agenda de innovación con el lanzamiento de más de 50 nuevos productos, incluyendo opciones sin alcohol como Águila 0.0 y Corona Cero, y cervezas saborizadas como Redd’s Rosé. La empresa es propietaria de marcas como Águila, Poker, Águila Light, Pony Malta y Club Colombia, consideradas entre las más valiosas del país según el ranking de Brandvalorum.

En el frente digital, la compañía implementó dos plataformas clave: Bees, orientada a clientes para la digitalización de negocios y la automatización de pedidos, y TaDa, destinada a entregas a domicilio con especial foco en la socialización en espacios privados y la entrega de cerveza fría en tiempos reducidos. Estas herramientas refuerzan la apuesta de Bavaria por la innovación y la eficiencia operativa.

El proceso de renovación de la marca

El rediseño de la marca Bavaria contó con la colaboración de estudios internacionales y consultoras para proyectar una imagen más competitiva y sostenible - crédito @BAVARIA_OFICIAL / X

El rediseño de la imagen corporativa de Bavaria fue desarrollado en colaboración con el estudio español Vasava, la agencia David Bogotá y la productora Primo, bajo la dirección de Michelle Casis.

El proceso contó con la participación de la consultora Provokers, que integró la retroalimentación de clientes y consumidores durante la evolución de la marca. “Con esta nueva identidad, proyectamos a Bavaria hacia un futuro más competitivo y sostenible”, aseguró Sergio Rincón, presidente de la compañía.

El nuevo logo mantiene los elementos tradicionales que identifican a la cervecera, pero incorpora el dorado como símbolo de la evolución constante y la conexión con la cultura colombiana.

La actualización responde a la necesidad de reflejar la transformación interna de la empresa y su posicionamiento en una industria cada vez más digital y orientada a la sostenibilidad.