Roberto Martínez, técnico de Portugal, se desbordó en elogios hacia la selección Colombia: dejó ver su admiración por estrella de la ‘Tricolor’

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, ya tiene vista a la selección Colombia, a la que enfrentará en la fase de grupos de la Copa del Mundo - crédito REUTERS

Aunque aún faltan 154 días para el esperado encuentro entre la selección Colombia y su similar de Portugal, en el que se espera actúe el astro mundial Cristiano Ronaldo, el técnico del elenco lusitano, el español Roberto Martínez, ya prepara este duelo: válido por la tercera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, en el que será el regreso de la ‘Tricolor’ a la cita orbital tras ocho años de ausencia. Sus recientes declaraciones, conocidas el 25 de enero, causaron revuelo.

La cita, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami el 27 de junio (6:30 p. m. hora Col.) se perfila como el partido más demandado del torneo, pues no en vano es el cotejo con más solicitudes de entradas, en el universo de 500 millones de peticiones para todos los compromisos. Y no es para menos, pues se trata de la última presencia del delantero lusitano en la máxima cita en cuanto a selecciones del planeta, en la que espera por fin consagrarse.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, que fueron compañeros en el Real Madrid de España, serán dos de las estrellas que se enfrentarán en la fase de grupos del mundial 2026 - crédito FCF - AP

El seleccionador ibérico, que alguna vez estuvo en ‘carpeta’ de llegar al combinado nacional, dialogó por primera vez con un medio colombiano sobre este duelo y la preparación que afronta su equipo de cara al máximo desafío: lo hizo con Caracol Radio, en el que describió la magnitud del reto logístico que se avecina. De entrada, reconoció las dificultades que traerá para sus dirigidos este evento, por las condiciones que caracterizarán el desarrollo de los partidos.

“Es un mundial complejo. Hay que entender la logística, los horarios, todo aquello que sea una preparación diferente de lo que tuvimos en el Mundial de Catar. Desde el día del sorteo, todo el trabajo ha estado a preparar lo que va a ser el camino de la selección, desde que los jugadores terminen con sus clubs y poder dar un poco de apoyo individualizado y preparar nuestro campo de entrenamiento en EE. UU.”, afirmó el orientador, que aseguró con honores su clasificación.

En la planificación, el entrenador español de 52 años aseguró que nada se deja al azar y que la adaptación a las particularidades geográficas cobra protagonismo. “Lo primero es poder trabajar el periodo internacional en tierras mexicanas, en tierras estadounidenses. Es parte de la preparación, de los detalles que hablamos de altitud, de cambio de horario, del aspecto específico que nos vamos a encontrar en el mundial”, expresó el entrenador Martínez.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, volvió a recordar sus experiencias con el delantero Hugo Rodallega, con el que compartió en Wigan - crédito AFP

¿Qué opina Roberto Martínez de la Selección Colombia?

Al analizar a su rival, Martínez no dudó en mencionar las cualidades del equipo patrio. “Colombia, en otro Mundial donde no hubiera tres anfitriones, claramente era una selección para estar en el pote uno. Para mí es una selección top. El trabajo que está haciendo el profe Néstor Lorenzo es de una consistencia, de una claridad y de un entendimiento de lo que tiene aquel vestuario que le hace un equipo supercompetitivo, con una gran facultad de ser muy camaleónico”. dijo.

En ese sentido, el técnico hizo esta valoración con un referente personal en su carrera: el delantero Hugo Rodallega. “La selección colombiana representa todo aquello que me enseñó Hugo, un jugador que fue estelar cuando pasó por la Premier League y que para mí demuestra el ADN de Colombia: gran talento individual, altísimo nivel competitivo y capacidad de grandes logros”, declaró Martínez a Caracol Radio, en el que recordó sus experiencias con el goleador.

En el análisis individual de la plantilla ‘cafetera’, el seleccionador destacó al atacante Luis Díaz y otros importantes nombres. “Sin duda, es uno de los mejores jugadores en este momento en el continente europeo. La diferencia de lo que vimos de un Bayern de Múnich la temporada pasada y esta; hay mucho que decir de lo que aporta Luis Díaz. Ha crecido muchísimo y tiene un nivel de madurez que ayuda mucho a los equipos donde participa”, opinó Martínez.

Selección Colombia terminó la temporada del 2025 con goleada 3-0 sobre Australia, en preparación para el mundial de 2026 - crédito FCF

La lista de futbolistas colombianos que generan respeto en el entorno luso es amplia, según el entrenador. “Valoramos otros muchos jugadores de la selección, como Luis Suárez, que está teniendo muy buena época en el Sporting aquí, en Portugal. Jugadores como James Rodríguez siempre tienen una presencia importante, como Daniel Muñoz y Jhon Lucumí y la lista es muy grande. Ha mostrado capacidad de ser muy competitiva y un grupo muy fuerte”, complementó.

Al hacer un énfasis sobre James, Martínez resaltó su influencia en el funcionamiento del combinado colombiano. “Cuando juega con la selección, tiene un papel muy importante. Es un jugador al que hay que estar muy atento; su calidad en el último pase, su pausa en el juego, sus desplazamientos a pelota parada. En este caso puede ser una situación en la que si está bien y con buen ritmo, la falta de partidos puede ser un aspecto positivo”, conceptuó el adiestrador.

El análisis de Roberto Martínez del Grupo K y el papel de Cristiano Ronaldo

En cuanto al grupo y el ambiente competitivo, Martínez insistió en la relevancia de la primera fase para toda selección participante. “No hay selecciones que llegan como favoritas o candidatas, sino que se hacen fuertes con los primeros tres partidos. Hay mucha dinámica y muchos aspectos que hay que trabajar durante el torneo”, indicó el técnico español en sus declaraciones, en las que mostró su cautela frente a aquellos rivales que podrían parecer fáciles.

El delantero Cristiano Ronaldo es el referente de la selección de Portugal en la Copa del Mundo, con la que quiere ganar por fin el torneo orbital - crédito Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Y añadió la necesidad de superar barreras propias. “Tenemos que reconocer que es una selección llena de mucho talento y que estamos en un buen momento de forma. No nos iremos de intentar llevar esa candidatura, pero somos conscientes de que todo eso hay que ganarlo y luego hay que superar esa muralla psicológica que significa no haber ganado un mundial anteriormente”, afirmó Martínez, que tiene la responsabilidad de avanzar como líder de la llave.

En la estructura del equipo luso, sin duda Cristiano Ronaldo ocupa un lugar de referencia tanto en lo futbolístico como en lo anímico. “Es una figura muy importante para nosotros en la selección de Portugal. Capitán es siempre una referencia y su actitud ha sido ejemplar. Todo viene de un enfoque donde Cristiano está en un momento muy bueno de su carrera… No está en la selección por lo que ha conseguido en el pasado, sino mucho al contrario”, dijo el seleccionador.

Y con respecto a la obsesión por los récords individuales, descartó que Ronaldo esté marcado por este tipo de presiones. ”No le veo para nada obsesionado con una cifra concreta. Lo veo en jugador con una madurez increíble, con una disciplina táctica muy buena, y lo que es importante es que esté en el momento cierto y que pueda hacer esa acción importante delante de la portería del rival, pero no necesariamente siendo el que marca el gol final”, destacó el DT.

En cuanto a la adaptación a las condiciones climáticas y logísticas del torneo, Martínez fue claro. “Entendemos que en el mundial hay que prepararse para todas las condiciones que haya y son las mismas para los dos adversarios. El fútbol es adaptarse en el día y sacar el partido adelante. Es esa adaptabilidad que es muy importante para los equipos que pueden tener éxito en torneos”, precisó el estratega, que lideró en el pasado un exitoso proceso con Bélgica.