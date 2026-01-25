Dos hombres fueron asesinados a tiros en Puerto Colombia, Atlántico: investigan vínculos con bandas criminales

Los hombres fueron identificadas como Erasmo Viloria Suárez y Hans Acosta Suárez - crédito Montaje Infobae

En el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, la tarde del sábado 24 de enero de 2026 quedó marcada por un ataque armado que cobró la vida de dos hombres en el barrio San Carlos.

Según información de las autoridades, la patrulla de vigilancia reportó que las víctimas se encontraban en la terraza de una vivienda cuando fueron sorprendidas por sujetos que se desplazaban en motocicletas.

Los agresores abrieron fuego sin advertencia y escaparon inmediatamente del lugar, confirmó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Erasmo Viloria Suárez, de 38 años y exintegrante de la Policía Nacional, y su primo Hans Acosta Suárez, de 45 años. De acuerdo con el reporte policial, ambos fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

La escena del crimen se localizó cerca de la cancha de fútbol Carlos Bacca, donde vecinos relataron a El Heraldo que una ráfaga de disparos causó pánico entre los residentes.

El informe preliminar de la Sijín señaló que tres personas participaron en el atentado, dos de ellas descendieron de una motocicleta Pulsar y dispararon varias veces contra los dos hombres. Tras perpetrar el doble homicidio, los responsables huyeron sin dejar rastro.

Las primeras hipótesis apuntaron a que este hecho estaría relacionado con la disputa entre grupos criminales por el control del tráfico de drogas en Puerto Colombia.

Tras lo anterior, las autoridades investigan si el reciente doble homicidio guarda relación con el asesinato de un hombre ligado a Los del Pueblo. Según los reportes, esa estructura criminal enfrenta al Clan del Golfo en una pugna por controlar la venta de drogas en ese municipio del Atlántico.

En el desarrollo de las pesquisas, la Policía confirmó que Erasmo Viloria Suárez había sido capturado en 2015 por una investigación judicial relacionada con abuso sexual.

De acuerdo con el registro judicial obtenido por el medio citado, Acosta Mercado, exsubteniente de la Policía Nacional hasta 2007, figuraba en una lista de investigados por delitos como narcotráfico, extorsión y sicariato.

El equipo de criminalística de la Sijín continúa con la recolección de pruebas en los distintos escenarios de los hechos, mientras la Fiscalía General de la Nación coordina investigaciones para determinar responsabilidades y conexiones entre los sucesos reportados en Puerto Colombia y Galapa.

Las autoridades reforzaron la presencia policial en los sectores afectados y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar información relevante.

Disputa criminal dejó otra víctima en Atlántico: así fue el asesinato de alias Cachama en su vivienda

Juan Carlos Barros Padilla, de 27 años, conocido como alias Cachama, fue asesinado en la noche del viernes 24 de enero de 2026 en el municipio de Galapa, Atlántico.

El hombre, quien residía en el mismo sector donde se produjo el ataque, se dedicaba a oficios varios y vivía en unión libre.

El crimen ocurrió cerca de las 8:40 p. m., mientras Barros Padilla estaba sentado junto a su compañera sentimental frente a su vivienda.

Según reportes de las autoridades, dos individuos se aproximaron caminando por la parte trasera del inmueble y lo llamaron. Aunque su pareja le pidió que no acudiera, uno de los sujetos desenfundó un arma de fuego y disparó varias veces.

La víctima intentó ponerse a salvo, pero recibió nuevos disparos cuando cayó al suelo. Los agresores huyeron hacia una zona boscosa.

Barros Padilla fue trasladado al hospital municipal y posteriormente remitido a una clínica en Baranoa, donde falleció horas después. Presentaba siete impactos de bala en tórax, cuello, cabeza y pierna. En el lugar se recolectaron seis vainillas calibre 9 milímetros.

Las primeras indagaciones indican que el homicidio estaría ligado a disputas entre Los Costeños y Los Pepes por el control de microtráfico. El CTI de la Fiscalía avanza en la investigación.

Por el crimen de Barros Padilla, habitantes del sector piden más presencial por parte de las autoridades para mitigar la ola de homicidios que azota al departamento.