Impuestos en Bogotá: más de 24.568 contribuyentes hicieron aporte voluntario y la cifra creció 15 %

La Secretaría de Hacienda de Bogotá reveló que miles de ciudadanos marcaron la casilla de aporte voluntario al pagar impuestos en 2025, una opción incluida en los formularios que permite sumar recursos adicionales al recaudo distrital

Los impuestos prediales pueden pagarse en SuperCade CAD - crédito Alcaldía de Bogotá

El pago de impuestos suele estar asociado a una obligación que los contribuyentes cumplen sin mayor entusiasmo. En ese contexto, la Secretaría de Hacienda de Bogotá divulgó cifras relacionadas con una alternativa que existe en los formularios de recaudo y que, aunque suele pasar desapercibida, registró un incremento durante el último año. La información fue publicada por Semana en su sección económica.

Se trata del aporte voluntario, una casilla incluida en los formularios de pago de impuestos distritales como el predial, el de vehículos y el de Industria y Comercio (ICA). Esta opción permite que los ciudadanos sumen un porcentaje adicional al valor de su obligación principal, como un gesto que incrementa los recursos administrados por la ciudad.

De acuerdo con las estadísticas oficiales entregadas por la Secretaría de Hacienda, durante 2025 un total de 24.568 contribuyentes decidieron hacer uso de este mecanismo. La entidad precisó que esta cifra representa un crecimiento del 15 % frente a lo registrado en 2024, cuando el número de ciudadanos que optaron por el aporte voluntario fue menor.

crédito Alcaldía de Bogotá

Según lo señalado en el reporte, la casilla destinada a este aporte adicional está disponible de manera visible en los formularios de pago, pero en la mayoría de los casos no es utilizada. La autoridad tributaria explicó que el aumento observado en 2025 refleja una mayor participación de contribuyentes que decidieron sumar un porcentaje extra al valor de su impuesto.

El aporte voluntario tiene características específicas según el tipo de tributo. En el caso de impuestos como el predial y el de vehículos, el porcentaje establecido corresponde al 10 % del valor total del impuesto a pagar. Esta suma se adiciona de manera directa cuando el contribuyente marca la opción correspondiente en el formulario.

Para el impuesto de Industria y Comercio (ICA), la normativa distrital ofrece varias alternativas. En este tributo, el contribuyente puede elegir si desea aportar un 3 %, un 5 % o un 10 % adicional sobre el valor del impuesto causado. Esta flexibilidad permite que cada persona o empresa seleccione el monto que desea sumar de manera voluntaria.

Las cifras divulgadas por la Secretaría de Hacienda indican que este mecanismo ha sido utilizado tanto por personas naturales como por empresas, en el marco de sus obligaciones tributarias con el Distrito. El reporte no detalla la distribución exacta por tipo de contribuyente, pero sí resalta el incremento general en el número de aportantes.

La información oficial también señala que el certificado del aporte voluntario, expedido por la Secretaría de Hacienda de Bogotá, puede ser utilizado por los contribuyentes para acceder a beneficios tributarios cuando se realizan pagos de impuestos nacionales. Este documento sirve como soporte del aporte adicional realizado a las finanzas distritales.

SuperCADE, sede presencial para el pago de impuestos en Bogotá

Desde la entidad distrital se explicó que este certificado puede ser presentado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en los casos en que la normativa permita la aplicación de deducciones o beneficios asociados a donaciones o contribuciones adicionales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

La Secretaría de Hacienda, encabezada por Ana María Cadena, reiteró que el aporte voluntario no reemplaza ni modifica la obligación principal del impuesto, sino que constituye un pago adicional que el contribuyente decide realizar de manera libre. La entidad subrayó que esta opción no genera sanciones ni consecuencias para quienes deciden no utilizarla.

