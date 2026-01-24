Bad Bunny y su guiño a Colombia: la noche en Medellín marcada por la conexión cultural y las reacciones del público al gesto

Bad Bunny convierte Medellín en una fiesta de hermandad con Colombia - crédito @badbunnypr/IG y istock

La presentación de Bad Bunny en Medellín el 23 de enero no solo fue un espectáculo multitudinario, también una declaración explícita del vínculo que el artista puertorriqueño ha construido con Colombia a lo largo de su carrera.

Ante cerca de 40.000 personas que se dieron cita en el estadio Atanasio Girardot, Benito Martínez (su nombre de pila) convirtió su concierto en un homenaje cruzado entre Puerto Rico y el país anfitrión, usando la música como puente cultural y emocional.

Uno de los momentos más comentados de la noche se dio cuando, en medio de los solos instrumentales, el cuatrista José Eduardo Santana sorprendió al público al integrar fragmentos de Colombia tierra querida, uno de los himnos musicales más emblemáticos del país.

Minutos después, según lo registrado por El Colombia, el grupo Los pleneros de la cresta fue aún más lejos al interpretar La múcura, clásico del compositor Crescencio Salcedo, provocando una reacción inmediata en las graderías.

El emotivo gesto de Bad Bunny: homenaje a la música colombiana - crédito @juandimatiz/tiktok

Sin embargo, el momento que más ha causado furor ha sido el instante en el que sonó como introducción la canción Tú eres la reina interpretada por Diomedes Díaz y compuesta por Hernán Urbina Joiro, pues los aplausos, los gritos y los celulares en alto evidenciaron la emoción colectiva de un público que no esperaba escuchar referentes tan profundamente arraigados en la identidad colombiana dentro de un show global.

Las reacciones no se hicieron esperar también en las redes sociales, asistentes calificaron el gesto como “un acto de respeto” y “una muestra real de conexión con Colombia”, mientras que otros destacaron que no se trató de un recurso superficial, sino de una integración orgánica dentro del espectáculo.

En el estadio, muchos corearon las melodías con orgullo, conscientes de estar viviendo un momento simbólico que trascendía el repertorio habitual del artista.

“Me encanta como la gente le hace el coro, eso es un sentimiento gloria inmarcesible”, Se me erizó la piel desde la distancia de mi Colombia", “Mis respetos para el tipo que le tocó aprenderse el tema”, “Cuanta emoción da escuchar al puertorriqueño tocando música de Colombia”, “Solo en un show de Bad Bunny sonaría Diomedes Díaz”, “Benito es diomedista”, expresaron algunos usuarios en las cientos de publicaciones que están circulando por las plataformas digitales.

Bad Bunny pone 'Tú eres la reina' de Diomedes Díaz en concierto de Medellín - crédito @juandimatiz/tiktok

Esa intención de acercamiento cultural se reforzó cuando Bad Bunny invitó al escenario a Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, para interpretar juntos Ojitos lindos.

La presencia de Saumet no solo representó a una de las bandas colombianas más influyentes de la música alternativa, sino que selló un diálogo musical entre el Caribe colombiano y el Caribe puertorriqueño, reafirmando la hermandad sonora que el propio Bad Bunny resaltó durante el concierto.

El instante fue uno de los más ovacionados de la noche y rompió con la costumbre del artista de no llevar invitados en esta gira, pues durante sus presentaciones suele no llevar otros artistas; de hecho, han sido solo unas pocas veces las que ha sorprendido a los fanáticos y también fue con colombianos, pues en México estuvo cantando con J Balvin y Feid.

Incluso, es por eso que varios seguidores del puertorriqueño esperan que en su paso por la ciudad de la eterna primavera sorprenda al tener sobre el escenario a alguno de estos reguetoneros.

Bad Bunny elige a Bomba Estéreo y apuesta por la diversidad musical en su esperado show en Medellín - crédito @bombaestereo/IG

Al cierre de la presentación, Bad Bunny resumió el espíritu de la noche con un mensaje directo al público, pues aseguró que los fans de Medellín le habían dado una de las mejores noches de su gira.

“Este show se trata de la unión de un pueblo, de la unión de Colombia con Puerto Rico, con Latinoamérica... Les prometo que esta noche nunca la olvidaré. Colombia, gracias. Gracias por este gran día que no esperábamos, pero necesitábamos. Gracias por tanto amor. Gracias por cantar, por bailar. Espero que hayan disfrutado la noche de hoy. Y recuerden, disfruten las cosas simples de la vida, las sencillas, como cantar, bailar, reír. Disfruta cada segundo que la vida te regala y aprovéchalo al máximo. No desperdicies tu tiempo en lo negativo, en las críticas de personas que ni te conocen. No desperdicies tu tiempo y tu energía guardando rencor por cosas que ya pasaron. Del pasado se aprende, pero no se puede cambiar y nadie sabe lo que va a pasar mañana. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar cada segundo que Dios y la vida nos regalan", dijo al finalizar.