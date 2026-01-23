Lulo Bank habilita pagos con QR en su app mediante Bre-B para facilitar transacciones y reducir el uso de efectivo

Lulo Pro permite a empleados e independientes acceder a beneficios como ahorro rentable, cashback e inversiones en criptomonedas. (Lulo Bank)

Lulo Bank, primer banco 100 % digital con licencia bancaria en Colombia, incorporó una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permitirá a los usuarios realizar pagos mediante códigos QR, utilizando el sistema de pagos inmediatos Bre-B, una plataforma promovida por el Banco de la República, según informó Semana.

La entidad explicó que esta actualización busca facilitar las transacciones cotidianas y ampliar las opciones de pago sin necesidad de usar efectivo o tarjetas físicas.

De acuerdo con la información entregada por la banca digital, la función ya se encuentra habilitada dentro de la aplicación y puede utilizarse en los comercios que cuentan con códigos QR integrados al sistema Bre-B.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La aplicación reúne funciones de banca digital y fintech. (Lulo)

Desde Lulo Bank señalaron que la implementación de esta alternativa responde al crecimiento del uso de pagos digitales en el país y a la consolidación del ecosistema de pagos inmediatos. Bre-B ha registrado millones de inscripciones de llaves, mecanismo que permite identificar las cuentas de los usuarios y facilitar las transferencias en tiempo real entre entidades financieras.

La entidad financiera indicó que, a través de la app, los clientes podrán escoger la opción de pago con QR, escanear el código disponible en el comercio y autorizar la transacción directamente desde su cuenta Lulo. El proceso no requiere intermediarios adicionales y se ejecuta de forma inmediata.

“Con esta nueva funcionalidad, los clientes de Lulo pueden realizar sus compras en tiempo real directamente desde su app de Lulo, sin necesidad de efectivo ni tarjetas”, explicó la entidad al referirse a los beneficios operativos del nuevo servicio. Esta característica se suma a otras herramientas digitales que ya estaban disponibles para los usuarios del banco.

Según la información divulgada, el dinero se transfiere de manera directa desde la cuenta del usuario a la cuenta del comercio, lo que reduce tiempos de espera y elimina pasos adicionales en el proceso de pago. La operación queda registrada de forma automática dentro de la aplicación, lo que permite un mayor control de los movimientos financieros.

Lulo Bank recordó que su plataforma ya contaba con opciones de pagos electrónicos y transferencias digitales, pero que la incorporación del QR busca responder a la ampliación de este método en establecimientos comerciales de diferentes tamaños, desde grandes superficies hasta pequeños negocios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta herramienta es parte de los avances del ecosistema de pagos inmediatos en Colombia, que busca promover transacciones más simples, seguras e interoperables en la vida cotidiana de las personas”, señaló la vocería de la entidad, al destacar el papel del sistema Bre-B dentro del proceso de modernización financiera.

Desde el punto de vista operativo, el banco explicó que pagar con QR desde Lulo implica escanear un código asociado al sistema Bre-B, el cual contiene la información necesaria para identificar al comercio receptor del pago. Una vez validada la operación, el monto se debita automáticamente de la cuenta del usuario.

“El dinero se transfiere directamente desde la cuenta Lulo del usuario a la cuenta del comercio, de manera inmediata”, precisó la entidad. Este esquema busca reducir riesgos asociados al manejo de efectivo y agilizar las compras presenciales.

Además de la rapidez, la banca digital señaló que la herramienta permite a los clientes seguir utilizando los mecanismos de planeación financiera disponibles en la app, como el seguimiento de gastos y la administración de recursos, incluso cuando se realizan pagos en comercios físicos.

La incorporación de esta funcionalidad se da en un contexto en el que distintas entidades financieras han venido fortaleciendo sus canales digitales, en línea con los esfuerzos del Banco de la República por impulsar sistemas de pago interoperables que funcionen de manera continua y sin fricciones entre bancos.

El sistema Bre-B permite pagos instantáneos, sin restricciones de horario ni necesidad de aplicaciones adicionales - crédito Banco de la República

Lulo Bank reiteró que el uso del QR no implica costos adicionales para los usuarios y que el servicio se encuentra integrado a la experiencia habitual de la aplicación. La entidad indicó que continuará desarrollando soluciones orientadas a simplificar las operaciones financieras diarias.

La función de pagos con QR se suma así al portafolio de servicios digitales de Lulo Bank, en un escenario donde la reducción del uso de efectivo se ha convertido en uno de los ejes de la transformación del sistema financiero colombiano, de acuerdo con lo señalado por Semana.