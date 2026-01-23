Colombia

Lulo Bank habilita pagos con QR en su app mediante Bre-B para facilitar transacciones y reducir el uso de efectivo

Lulo Bank anunció una nueva función en su aplicación móvil que permite pagar con códigos QR a través de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, ampliando las alternativas digitales disponibles para los usuarios en Colombia

Guardar
Lulo Pro permite a empleados
Lulo Pro permite a empleados e independientes acceder a beneficios como ahorro rentable, cashback e inversiones en criptomonedas. (Lulo Bank)

Lulo Bank, primer banco 100 % digital con licencia bancaria en Colombia, incorporó una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permitirá a los usuarios realizar pagos mediante códigos QR, utilizando el sistema de pagos inmediatos Bre-B, una plataforma promovida por el Banco de la República, según informó Semana.

La entidad explicó que esta actualización busca facilitar las transacciones cotidianas y ampliar las opciones de pago sin necesidad de usar efectivo o tarjetas físicas.

De acuerdo con la información entregada por la banca digital, la función ya se encuentra habilitada dentro de la aplicación y puede utilizarse en los comercios que cuentan con códigos QR integrados al sistema Bre-B.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La aplicación reúne funciones de
La aplicación reúne funciones de banca digital y fintech. (Lulo)

Desde Lulo Bank señalaron que la implementación de esta alternativa responde al crecimiento del uso de pagos digitales en el país y a la consolidación del ecosistema de pagos inmediatos. Bre-B ha registrado millones de inscripciones de llaves, mecanismo que permite identificar las cuentas de los usuarios y facilitar las transferencias en tiempo real entre entidades financieras.

La entidad financiera indicó que, a través de la app, los clientes podrán escoger la opción de pago con QR, escanear el código disponible en el comercio y autorizar la transacción directamente desde su cuenta Lulo. El proceso no requiere intermediarios adicionales y se ejecuta de forma inmediata.

Con esta nueva funcionalidad, los clientes de Lulo pueden realizar sus compras en tiempo real directamente desde su app de Lulo, sin necesidad de efectivo ni tarjetas”, explicó la entidad al referirse a los beneficios operativos del nuevo servicio. Esta característica se suma a otras herramientas digitales que ya estaban disponibles para los usuarios del banco.

Según la información divulgada, el dinero se transfiere de manera directa desde la cuenta del usuario a la cuenta del comercio, lo que reduce tiempos de espera y elimina pasos adicionales en el proceso de pago. La operación queda registrada de forma automática dentro de la aplicación, lo que permite un mayor control de los movimientos financieros.

Lulo Bank recordó que su plataforma ya contaba con opciones de pagos electrónicos y transferencias digitales, pero que la incorporación del QR busca responder a la ampliación de este método en establecimientos comerciales de diferentes tamaños, desde grandes superficies hasta pequeños negocios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta es parte de los avances del ecosistema de pagos inmediatos en Colombia, que busca promover transacciones más simples, seguras e interoperables en la vida cotidiana de las personas”, señaló la vocería de la entidad, al destacar el papel del sistema Bre-B dentro del proceso de modernización financiera.

Desde el punto de vista operativo, el banco explicó que pagar con QR desde Lulo implica escanear un código asociado al sistema Bre-B, el cual contiene la información necesaria para identificar al comercio receptor del pago. Una vez validada la operación, el monto se debita automáticamente de la cuenta del usuario.

El dinero se transfiere directamente desde la cuenta Lulo del usuario a la cuenta del comercio, de manera inmediata”, precisó la entidad. Este esquema busca reducir riesgos asociados al manejo de efectivo y agilizar las compras presenciales.

Además de la rapidez, la banca digital señaló que la herramienta permite a los clientes seguir utilizando los mecanismos de planeación financiera disponibles en la app, como el seguimiento de gastos y la administración de recursos, incluso cuando se realizan pagos en comercios físicos.

La incorporación de esta funcionalidad se da en un contexto en el que distintas entidades financieras han venido fortaleciendo sus canales digitales, en línea con los esfuerzos del Banco de la República por impulsar sistemas de pago interoperables que funcionen de manera continua y sin fricciones entre bancos.

El sistema Bre-B permite pagos
El sistema Bre-B permite pagos instantáneos, sin restricciones de horario ni necesidad de aplicaciones adicionales - crédito Banco de la República

Lulo Bank reiteró que el uso del QR no implica costos adicionales para los usuarios y que el servicio se encuentra integrado a la experiencia habitual de la aplicación. La entidad indicó que continuará desarrollando soluciones orientadas a simplificar las operaciones financieras diarias.

La función de pagos con QR se suma así al portafolio de servicios digitales de Lulo Bank, en un escenario donde la reducción del uso de efectivo se ha convertido en uno de los ejes de la transformación del sistema financiero colombiano, de acuerdo con lo señalado por Semana.

Temas Relacionados

Lulo BankAplicaciónApp MóvilFinanzas personalesColombia-noticias

Más Noticias

Corredor Verde de la Séptima recibe aval del IDU y arranca obras del TransMilenio con cronograma por tramos en 2026

El Instituto de Desarrollo Urbano confirmó el inicio de las obras del Corredor Verde de la carrera Séptima. La construcción comenzará a finales de enero con un esquema por grupos y contempla inversiones superiores a $859.000 millones

Infobae

Contraloría investiga posibles irregularidades en contrato millonario de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

La Contraloría General abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en el contrato entre Casur y Dibanka S.A.S. El convenio, orientado a la transformación digital, presentó alertas por gastos, subcontratos y ausencia de soportes, según auditoría

Contraloría investiga posibles irregularidades en

Descuidos en cajeros automáticos que facilitan fraudes: así operan delincuentes para acceder a cuentas bancarias en Colombia

Aunque muchas alertas se concentran en estafas digitales, los cajeros automáticos siguen siendo un punto vulnerable. Un simple descuido al usarlos puede ser aprovechado por delincuentes para obtener datos, clonar tarjetas y vaciar cuentas bancarias

Descuidos en cajeros automáticos que

Excomandante del Gaula critica a Petro por nombrar a Alfredo Acosta en Igualdad: “Cachetada al honor del Ejército”

El nombramiento de Alfredo Acosta Zapata como ministro de la Igualdad generó reacciones en sectores militares. Un oficial retirado cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro por un video de 2012 y por el perfil del nuevo funcionario

Excomandante del Gaula critica a

Este es el requisito documental que pide la ley para heredar una pensión en Colombia

El proceso para heredar una pensión requiere acreditar parentesco con el causante y presentar una serie de documentos ante Colpensiones o los fondos privados

Este es el requisito documental
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Naín, líder de las

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ENTRETENIMIENTO

Alan Ramírez habló de Yeison

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

Maluma se sinceró sobre el miedo a la muerte y cómo su hija París cambió su vida: “No quiero dejarla sola”

‘Desafío Siglo XXI’: rumores de nuevo romance en el ‘reality’ sorprenden a los televidentes

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

Deportes

Frank Fabra se entrena en

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

Copa Libertadores 2026: confirman fecha y hora para la fase previa de Tolima y Medellín

Tulio Gómez reveló detalles del proceso de venta del América de Cali: “Lo vamos a poner bonito”

Sin club, proponen el método Maradona para que James Rodríguez se prepare para la Copa del Mundo

Miguel Borja dice no a Cruz Azul y abre la puerta a un nuevo destino internacional