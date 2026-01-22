Colombia

Colombia suspenderá la exportación de energía a Ecuador desde este jueves a las 6:00 p.m., confirmó el ministro de Minas y Energía

Edwin Palma, titular de la cartera, aseguró que la medida responde a las declaraciones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa frente a la imposición de unos aranceles del 30% a productos colombianos en el vecino país

Guardar
Edwin Palma, ministro de Minas
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía de Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía de Colombia

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, se refirió al borrador de decreto que contempla la suspensión de las exportaciones de electricidad a Ecuador impuesta por el Gobierno de Colombia, en medio de las tensiones con el Gobierno del dirigente sudamericano Daniel Noboa, que estableció un arancel del 30% sobre los productos colombianos.

En rueda de prensa, el titular de la cartera energética aseguró que, una vez se revisen los comentarios de la medida presentada en la mañana del jueves 22 de enero de 2026, la suspensión entraría a regir desde las 6:00 p.m. del mismo día.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En los próximos minutos, horas, analizaremos los comentarios y esperamos que la hora cero de esta decisión sea a partir de las seis de la tarde del día de hoy. Obviamente, coordinando con los despachos, coordinando con las autoridades competentes”, expresó Palma Egea a los medios de comunicación.

Declaraciones de Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía de Colombia - crédito Captura de Video X

De igual manera, el ministro enfatizó que se han vulnerado acuerdos internacionales, por lo que instó al gobierno ecuatoriano a utilizar los canales diplomáticos para superar la crisis diplomática y comercial.

“Aquí se han violado normas internacionales de forma unilateral y arbitraria. Pero siempre serán los canales, precisamente el diálogo de la diplomacia y no una guerra arancelaria, los que ojalá puedan superar estas diferencias en beneficio de nuestros pueblos, tanto el colombiano como el ecuatoriano, que somos pueblos hermanos (...) este tipo de medidas, obviamente, afecta a la gente de a pie”, declaró.

Incluso, Palma aprovechó para cuestionar al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. “No es una medida que nos guste, no es una medida que nos aliente, no es una medida que queramos, porque avanzábamos precisamente en ampliar la oferta de energía hacia el pueblo ecuatoriano, pero esta es una respuesta a una medida de agresión del Gobierno (...) que se ha negado a conversar sobre unos aspectos en común con nuestro Gobierno, que debemos conversar, entre eso la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la criminalidad en la frontera”, mencionó.

El Ministerio de Minas y
El Ministerio de Minas y Energía aseguró que la suspensión de las exportaciones eléctricas busca proteger el abastecimiento interno ante posibles escenarios de riesgo climático- crédito (Imagen generada por IA)

Del mismo modo, el funcionario recordó que el país auxilió a Ecuador, incluso cuando Colombia enfrentaba el fenómeno de El Niño y las sequías que tuvieron los principales afluentes hídricos del país.

“El año pasado, a pesar de un fenómeno de El Niño y nuestra sequía, fuimos muy solidarios con ellos; ellos son testigos que experimentaron apagones, racionamientos de doce o de catorce horas. O sea, ellos saben lo que es difícil vivir sin energía y, sin embargo, nosotros le echamos la mano al pueblo ecuatoriano, porque somos pueblos hermanos”, puntualizó.

Esto dice la resolución

El documento establece que el Ministerio de Minas y Energía podrá modificar, suspender o reactivar estas exportaciones conforme evolucione el contexto climático y energético.

Según la comunicación oficial, “la integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, y cualquier intercambio en esta materia deberá darse únicamente bajo garantías de equidad y seguridad entre las partes involucradas.

La resolución del Ministerio de
La resolución del Ministerio de Minas y Energía responde al riesgo de sequía por El Niño y la presión operativa sobre el sistema eléctrico colombiano - crédito Dolores Ochoa/AP Foto

El gobierno colombiano ratificó que la reanudación de las exportaciones solo será posible cuando se restablezcan condiciones de seguridad energética y exista un marco de confianza entre ambos países.

La decisión, según el Ministerio de Minas y Energía, busca resguardar la soberanía energética mientras el sistema eléctrico enfrenta una mayor presión operativa, señalada en reportes recientes del Centro Nacional de Despacho (CND) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Estas instituciones confirmaron una operación más intensiva de las centrales termoeléctricas y la obligación de priorizar la demanda local.

El ministro Edwin Palma Egea
El ministro Edwin Palma Egea explicó que la decisión de suspender exportaciones garantiza el suministro eléctrico a hogares, industria y servicios esenciales en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

No obstante, el Ejecutivo colombiano indicó que, pese a las divergencias, se mantiene la voluntad de mantener canales de diálogo y cooperación, particularmente en asuntos estratégicos como seguridad y lucha contra el crimen organizado. Lo central, aclara la comunicación oficial, es que Colombia adoptará todas las medidas necesarias para proteger su sistema eléctrico y el interés general.

La resolución fue publicada para consulta pública en el portal del Ministerio de Minas y Energía, mientras la suspensión de exportaciones eléctricas se prolonga en un entorno regional caracterizado por incertidumbre climática y política.

Temas Relacionados

Edwin PalmaMinisterio de Minas y EnergíaEcuadorExportación de energíaDaniel NoboaGustavo PetroCrisis diplomáticaRelaciones comercialesColombia y EcuadorColombia-Noticias

Más Noticias

Luisa Fernanda W respondió a seguidor que la criticó por egocéntrica: “Tengo mucho amor propio”

La paisa no dudó en reaccionar a la acusación de uno de sus seguidores durante una dinámica en sus redes sociales, por el contenido que ha decidido publicar recientemente

Luisa Fernanda W respondió a

Adriana Arango defendió el trabajo de los creadores de contenido y reaccionó a las polémicas declaraciones de Robinson Díaz sobre los influenciadores

La actriz marcó su propia postura frente al debate, hablando del trabajo de los creadores digitales y revelando cuáles son sus favoritos para reír, aprender y desconectarse de las rutinas diarias en redes sociales

Adriana Arango defendió el trabajo

Gustavo Petro acusó a Jennifer Pedraza y Cathy Juvinao de hacer campaña tras denuncias de ‘títulos falsos’ de funcionarios

El presidente defendió a las funcionarias señaladas en el escándalo de títulos y sostuvo que sus denuncias responden a intereses políticos y electorales

Gustavo Petro acusó a Jennifer

AmCham advirtió que la escalada comercial entre Colombia y Ecuador es un “partido de autogoles” que afecta a los ciudadanos

María Claudia Lacouture pidió diálogo y soluciones institucionales rápidas ante aranceles y suspensión de energía, y advirtió que la escalada comercial perjudica a exportadores y consumidores

AmCham advirtió que la escalada

Caso Zulma Guzmán: defensa de Jeisson Rosas negó responsabilidad en muerte de menores envenenadas con talio en Bogotá

La representación legal del implicado alega que registros migratorios comprueban que no se encontraba en territorio nacional cuando ocurrió el trágico suceso

Caso Zulma Guzmán: defensa de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W respondió a

Luisa Fernanda W respondió a seguidor que la criticó por egocéntrica: “Tengo mucho amor propio”

Adriana Arango defendió el trabajo de los creadores de contenido y reaccionó a las polémicas declaraciones de Robinson Díaz sobre los influenciadores

Carla Giraldo lanzó contundente respuesta a ‘hater’ que criticó su vestuario en ‘La casa de los famosos Colombia’

Tensión y reproches entre Eidevin López y Renzo Meneses alteran la convivencia en ‘La casa de los famosos Colombia’: Juanda Caribe salió involucrado

Dani Duke reveló cómo es su relación con Lina Tejeiro y cuál es el importante plan que tiene en mente para el 2026

Deportes

Egan Bernal y Nairo Quintana

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Entrenador de Vasco da Gama se mostró emocionado con la llegada de Marino Hinestroza: “Un jugador con todas las de la ley”

Egan Bernal estaría cerca de renovar su contrato con el Ineos Grenadiers: el colombiano iría hasta el 2030 con los británicos

Jorge Carrascal sigue siendo protagonista en Brasil: así fue su golazo en el campeonato Carioca con el Flamengo

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”