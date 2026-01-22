Colombia suspenderá la exportación de energía a Ecuador desde este jueves a las 6:00 p.m., confirmó el ministro de Minas y Energía

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía de Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía de Colombia

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, se refirió al borrador de decreto que contempla la suspensión de las exportaciones de electricidad a Ecuador impuesta por el Gobierno de Colombia, en medio de las tensiones con el Gobierno del dirigente sudamericano Daniel Noboa, que estableció un arancel del 30% sobre los productos colombianos.

En rueda de prensa, el titular de la cartera energética aseguró que, una vez se revisen los comentarios de la medida presentada en la mañana del jueves 22 de enero de 2026, la suspensión entraría a regir desde las 6:00 p.m. del mismo día.

“En los próximos minutos, horas, analizaremos los comentarios y esperamos que la hora cero de esta decisión sea a partir de las seis de la tarde del día de hoy. Obviamente, coordinando con los despachos, coordinando con las autoridades competentes”, expresó Palma Egea a los medios de comunicación.

Declaraciones de Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía de Colombia - crédito Captura de Video X

De igual manera, el ministro enfatizó que se han vulnerado acuerdos internacionales, por lo que instó al gobierno ecuatoriano a utilizar los canales diplomáticos para superar la crisis diplomática y comercial.

“Aquí se han violado normas internacionales de forma unilateral y arbitraria. Pero siempre serán los canales, precisamente el diálogo de la diplomacia y no una guerra arancelaria, los que ojalá puedan superar estas diferencias en beneficio de nuestros pueblos, tanto el colombiano como el ecuatoriano, que somos pueblos hermanos (...) este tipo de medidas, obviamente, afecta a la gente de a pie”, declaró.

Incluso, Palma aprovechó para cuestionar al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. “No es una medida que nos guste, no es una medida que nos aliente, no es una medida que queramos, porque avanzábamos precisamente en ampliar la oferta de energía hacia el pueblo ecuatoriano, pero esta es una respuesta a una medida de agresión del Gobierno (...) que se ha negado a conversar sobre unos aspectos en común con nuestro Gobierno, que debemos conversar, entre eso la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la criminalidad en la frontera”, mencionó.

El Ministerio de Minas y Energía aseguró que la suspensión de las exportaciones eléctricas busca proteger el abastecimiento interno ante posibles escenarios de riesgo climático- crédito (Imagen generada por IA)

Del mismo modo, el funcionario recordó que el país auxilió a Ecuador, incluso cuando Colombia enfrentaba el fenómeno de El Niño y las sequías que tuvieron los principales afluentes hídricos del país.

“El año pasado, a pesar de un fenómeno de El Niño y nuestra sequía, fuimos muy solidarios con ellos; ellos son testigos que experimentaron apagones, racionamientos de doce o de catorce horas. O sea, ellos saben lo que es difícil vivir sin energía y, sin embargo, nosotros le echamos la mano al pueblo ecuatoriano, porque somos pueblos hermanos”, puntualizó.

Esto dice la resolución

El documento establece que el Ministerio de Minas y Energía podrá modificar, suspender o reactivar estas exportaciones conforme evolucione el contexto climático y energético.

Según la comunicación oficial, “la integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, y cualquier intercambio en esta materia deberá darse únicamente bajo garantías de equidad y seguridad entre las partes involucradas.

La resolución del Ministerio de Minas y Energía responde al riesgo de sequía por El Niño y la presión operativa sobre el sistema eléctrico colombiano - crédito Dolores Ochoa/AP Foto

El gobierno colombiano ratificó que la reanudación de las exportaciones solo será posible cuando se restablezcan condiciones de seguridad energética y exista un marco de confianza entre ambos países.

La decisión, según el Ministerio de Minas y Energía, busca resguardar la soberanía energética mientras el sistema eléctrico enfrenta una mayor presión operativa, señalada en reportes recientes del Centro Nacional de Despacho (CND) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Estas instituciones confirmaron una operación más intensiva de las centrales termoeléctricas y la obligación de priorizar la demanda local.

El ministro Edwin Palma Egea explicó que la decisión de suspender exportaciones garantiza el suministro eléctrico a hogares, industria y servicios esenciales en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

No obstante, el Ejecutivo colombiano indicó que, pese a las divergencias, se mantiene la voluntad de mantener canales de diálogo y cooperación, particularmente en asuntos estratégicos como seguridad y lucha contra el crimen organizado. Lo central, aclara la comunicación oficial, es que Colombia adoptará todas las medidas necesarias para proteger su sistema eléctrico y el interés general.

La resolución fue publicada para consulta pública en el portal del Ministerio de Minas y Energía, mientras la suspensión de exportaciones eléctricas se prolonga en un entorno regional caracterizado por incertidumbre climática y política.