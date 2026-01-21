Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

El video intimidador, atribuido al Frente José Alfredo Cuenca, se encuentra bajo análisis pericial por parte de la Policía - crédito Reuters/Captura de Video

La circulación de un video que contiene amenazas de “limpieza social” en el municipio de San Luis, departamento del Tolima, ha generado inquietud entre habitantes y autoridades.

En este material, difundido masivamente en redes sociales, aparecen tres personas vestidas de negro y encapuchadas, que se identifican como miembros del Frente José Alfredo Cuenca del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo.

En su mensaje, los supuestos integrantes del grupo armado exigieron la salida de 13 personas bajo amenaza, a quienes daban 24 horas para abandonar el municipio.

“En San Luis, Tolima y sus alrededores, el pueblo está sufriendo por culpa de las personas que se adueñan de lo ajeno, como es el robo de automotores, ganado, entre otros. Nosotros, como grupo armado, nos unimos a la comunidad apoyándolos para finiquitar, o sea, eliminar esta problemática (...) también este comunicado es dirigido a todos los vendedores de droga en dicho municipio”, señalaron los sujetos armados en el video.

El video de 'limpieza social' difundido en San Luis, Tolima, genera alarma entre habitantes y autoridades del municipio - crédito Captura de video Ecos del Combeima

Tras el surgimiento del video, se realizó un consejo extraordinario de seguridad departamental. De acuerdo con el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, el material ya está bajo análisis pericial de la policía para identificar a los responsables de su realización y difusión.

“Ese vídeo ha sido sometido al estudio de los peritos, de los que saben que es la Policía Nacional de Inteligencia, que tiene todas las capacidades”, sostuvo Bocanegra a los medios locales.

Respecto a la presunta vinculación con el Clan del Golfo, el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante de la Policía del Tolima, descartó la presencia de esa estructura en el departamento.

“En el departamento del Tolima han tenido intenciones de ingresar y establecerse, pero no han podido hacerlo, debido a que nuestra actuación como policía no lo ha permitido”, explicó el oficial al medio local Ecos del Combeima.

Las autoridades creen que el video corresponde a delincuencia local que busca intimidar y promover el miedo en la comunidad - crédito Colprensa

El oficial agregó que, hasta ahora, en el análisis preliminar de las imágenes, no se hallaron símbolos, prendas ni elementos característicos de dicha organización ni evidencia de su participación en mesas técnicas de crimen organizado local.

“Son posibles personas que están atemorizando, que son del mismo municipio, posibles consumidores de sustancias estupefacientes“, manifestó al medio citado.

Mientras tanto, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a la mesura y a no difundir mensajes no verificados que puedan contribuir a la zozobra social.

“Se trata de un amedrentamiento (...) para acceder quizá a una intención de intimidación y querer sabotear la seguridad, buscando quitarle el recurso a las personas que lo consiguen con tanto esfuerzo a través de la extorsión”, concluyó.

Imagen de referencia - Las autoridades del Tolima aseguran que no existe evidencia contundente de la presencia del Clan del Golfo en la región - crédito Colprensa

Captura de dos cabecillas del Clan del Golfo en el Tolima

En noviembre de 2025, las autoridades habían capturado a dos sujetos, identificados como alias Bladimir y alias Mauricio, considerados como cabecillas regionales del Clan del Golfo.

Según la investigación policial, estos dos sujetos tenían la misión de fortalecer la presencia de la organización en el departamento de Tolima, recurriendo a homicidios selectivos y a la quema de buses de transporte público como medios para consolidar el control territorial.

Sobre sus actividades, el director de la Policía precisó que se les atribuyen más de doce acciones criminales en Córdoba, Tolima y Bolívar, entre ellas extorsión, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y homicidio.

Capturan a “Bladimir” y “Mauricio”, cabecillas regionales del Clan del Golfo que iban a expandir la presencia del grupo armado en Tolima - crédito @DirectorPolicia/X

Desde la institución, resaltaron las labores de los uniformados en el procedimiento que permitió las detenciones, al considerar que representa “una operación que refleja el compromiso institucional por la seguridad y tranquilidad de los colombianos”.

De acuerdo con la Policía Nacional, con el arresto de los cabecillas y la neutralización de figuras clave, buscan debilitar la infraestructura delictiva del Clan del Golfo y reducir su capacidad para ejecutar delitos que afectan directamente a la población civil.

Según la Policía, tanto 'Bladimir' como 'Mauricio' recurrían a homicidios selectivos y a la quema de buses de transporte público como métodos para consolidar el control territorial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de video @DirectorPolicia/X