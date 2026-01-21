El emotivo mensaje de la esposa de Luis Alfonso: ser la mujer del proceso también es hacer historia

Los internautas destacan que el artista mira con mucho amor a su pareja - crédito TikTok

El debate en redes acerca de qué implica ser la mujer del proceso cobró fuerza, especialmente tras la polémica generada por el caso de Sonia Restrepo, que fue etiquetada así por los internautas luego de la muerte del cantante Yeison Jiménez.

Frente a esta discusión en las diferentes plataformas, Luisa Fernanda Pulgarin, esposa de Luis Alfonso, compartió su perspectiva y abordó la frase que se hizo viral, teniendo en cuenta que a ella también la han calificado de esta manera.

“Dicen que ser la mujer del proceso es difícil… pero nadie habla de lo bonito que es amar mientras todo se construye", expresó, hablando de la experiencia de acompañar a alguien durante sus momentos de crecimiento y vulnerabilidad, debido a que ella ha estado con Luis Alfonso desde antes de que la fama llegara a su vida.

Lejos de enfocarse solo en la dificultad de este rol, Pulgarin resaltó la importancia de estar presente cuando “no hay aplausos, cámaras o escenarios” y de “creer cuando todavía no hay certezas”, pues ella aplicó esto con su esposo y ahora que es uno de los artistas más grandes del género, dejó de lado su carrera como investigadora judicial para acompañar a su esposo en su sueño.

Para ella, el verdadero sentido de ser “la mujer del proceso” radica en la decisión diaria de estar con ese amor, pese a todos los problemas que puedan surgir: “elegir todos los días a la misma persona, incluso en medio del caos, de los demonios, de las subidas y bajadas”.

Dirigiéndose a aquellas personas que temen asumir ese papel y establecerse con su pareja de forma oficial, Pulgarin envió un mensaje alentador: “No le temas a ser la mujer del proceso”.

Además, defendió que, al alcanzar los sueños juntos, la retribución también será para ellas, tal como ha ocurrido en su caso: “Tú también hiciste historia, tú también recibes los aplausos, pero de él, de ti y del mundo”. En su reflexión, la esposa de Luis Alfonso insistió en que “amar también es acompañar cuando el camino exige fuerza y paciencia”, como consejo para todos aquellos que le piden tips para tener una relación duradera.

Finalmente, dirigió un mensaje directo a su pareja: “Mi lanza, cada paso que das es una victoria, y yo estoy aquí para cuidarlo”, además de acompañar la publicación con una serie de fotografías en las que se le ve junto a su esposo acompañándolo a cumplir su sueño.

Reacciones de sus seguidores

Ante el contundente mensaje, aquellos que siguen de cerca la carrera del Señorazo no dudaron en reaccionar con mensajes como: “Que suerte tiene Luis Alfonso, mi pregunta es, no tienes una hermana?”.

Además, otros expresaron su respeto por Luisa Fernanda: “Hoy quiero expresar mi profunda admiración por usted. Es inspirador ver a una mujer que sabe llevar con tanta sabiduría y humildad las riendas de su familia, de su matrimonio y de todo lo que implica acompañar la fama. Su manera de ser esposa, madre, ama de casa y apoyo incondicional, sin perder su esencia ni su sencillez, es realmente admirable. No todas las mujeres logran brillar desde el amor, la discreción y la fortaleza como usted lo hace”.

En contraste, hubo algunos que contaron su experiencia, asegurando que no les fue muy bien, por lo que es necesario que la otra parte también entregue todo de si para avanzar: “Yo fui la mujer del proceso y para nada me sirvió: me dejó sin importarle nada. No todas corremos con la bendición de dar con un hombre que valore ser la mujer del proceso. Dios te bendiga tú hogar”.