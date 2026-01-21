Auditoría de la SuperSalud al Hospital San Rafael de Itagüí desató críticas por posible retaliación

La Superintendencia Nacional de Salud realizó una inédita inspección sorpresa en el Hospital San Rafael de Itagüí ante la crisis financiera - crédito ESE Hospital San Rafael de Itagüí

La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) ejecutó una inspección sorpresa en el Hospital San Rafael de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, un hecho calificado por representantes del sector como inédito para la institución.

La actuación tuvo lugar pocos días después de que el gerente del hospital, Luis Fernando Arroyave, expusiera públicamente la crítica situación financiera de la entidad por deudas acumuladas principalmente con Nueva EPS, compañía actualmente intervenida por la misma Superintendencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fuentes del hospital señalaron a Blu Radio que nunca antes la entidad había sido objeto de una auditoría de esta magnitud por parte del ente de control.

Un equipo conformado por cinco funcionarios de SuperSalud recorrió diversas áreas del hospital, con especial atención en las salas de cirugía y la Unidad de Cuidados Intensivos ubicadas en el tercer piso.

Durante la visita, revisaron tanto instalaciones administrativas como asistenciales y solicitaron información sobre estados financieros, condiciones laborales del personal y disponibilidad de insumos médicos.

Crisis financiera y controversia con el Gobierno

Gerente del hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto, denuncia que personal médico lleva meses sin salario y que la deuda de EPS supera los $8 billones en Antioquia - crédito X

El Hospital San Rafael de Itagüí atiende a población de estratos medios y populares en el sur del área metropolitana. Según voceros del centro asistencial, la crisis financiera se relaciona directamente con el incumplimiento de pagos por parte de Nueva EPS, cuya deuda suma $8.000 millones, afectando el pago de salarios y la operación regular del hospital.

El gerente Arroyave, en una rueda de prensa liderada por la Secretaría de Salud de Antioquia el 15 de enero, relató entre lágrimas la gravedad de la situación.

“El año pasado la gente se me desmayaba del hambre y de mi propio pecunio saqué para repartir mercados. La gente ha tenido que recurrir a los pagadiarios. Las entidades de salud están bloqueadas por la banca porque somos ‘malas pagas’, pero no es porque queramos, es porque no nos pagan”, explicó Arroyave.

La polémica se intensificó luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondiera en medios que la crisis del hospital no era responsabilidad del Gobierno nacional.

“Los ricos también lloran”, dijo el ministro, agregando que el hospital ha estado marcado por la politiquería y cuestionando su administración. Jaramillo también anticipó la posible inspección oficial, afirmación que pronto se materializó.

La intervención de la SuperSalud fue supervisada por Beatriz Gómez Consuegra, delegada para Prestadores y esposa del ministro de Salud - crédito Ministerio de Salud

Gremios y asociaciones médicas alertan sobre posible retaliación

El procedimiento de SuperSalud fue interpretado por asociaciones y colegios médicos como una posible retaliación frente a las denuncias públicas realizadas por la administración del hospital. “Esperamos que no sea una retaliación y que por supuesto no estén utilizando las instituciones de inspección vigilancia y control para coartar a los hospitales sobre las deudas de las EPS intervenidas”, advirtieron los gremios profesionales según Noticias RCN.

La visita, que inició el 20 de enero y se esperaba se extendiera hasta el 22, fue seguida de cerca por la superintendente delegada para Prestadores de Servicios, Beatriz Gómez Consuegra, que a su vez es esposa del ministro Jaramillo, acentuando la controversia en torno a la diligencia.

El presidente de la Fundación Red Social de Antioquia Rasa, Gustavo Campillo, expresó a TeleMedellín: “La visita de la Superintendencia pareciera que fuera una retaliación en razón a las declaraciones generosas y honestas del gerente del hospital. Esperamos que la visita tenga como intención agilizar el flujo de los recursos de las EPS y avanzar en la recuperación del hospital”.

Impacto regional y contexto del sistema de salud

La crisis del Hospital San Rafael de Itagüí es reflejo de una problemática extendida en el sistema de salud colombiano. Autoridades departamentales y municipales advirtieron sobre el riesgo en la atención a los usuarios debido al retraso en el giro de recursos por parte de las EPS, muchas de ellas bajo intervención estatal.

La auditoría de SuperSalud incluyó una revisión exhaustiva de áreas sensibles como cirugía, UCI e instalaciones administrativas del hospital - crédito Superintendencia de Salud

El Hospital General de Medellín llegó recientemente a una ocupación del 100%, mientras el distrito destinó $210.000 millones en los últimos dos años para sostener la atención.

En el hospital de Itagüí, trabajadores relataron a Blu Radio situaciones de precariedad. “Hemos tenido personas que entre tres o cuatro se reúnen sus coquitas, se comparten lo que traen de comer para poder seis o siete personas comer”, relató Jhonatan Avendaño, enfermero jefe de Seguridad del Paciente.

Algunos recursos han sido transferidos en los días recientes, permitiendo el pago parcial de salarios, pero la incertidumbre persiste.

Expectativa ante resultados de la auditoría

Mientras la Superintendencia Nacional de Salud continúa con la auditoría, se mantiene la expectativa sobre las medidas que podrían anunciarse respecto al funcionamiento del Hospital San Rafael de Itagüí.

Desde la red de apoyo de pacientes y entre concejales del municipio, existe preocupación por el trasfondo y los posibles efectos de la intervención, en un contexto donde la estabilidad de los servicios de salud depende del flujo oportuno de recursos y de la actuación transparente de los entes de control.