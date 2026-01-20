Colombia

Luisa Cortina aseguró que fandoms poderosos influyeron en su salida de ‘La casa de los famosos’

Pese a los roces con sus compañeras, la famosa sostuvo que no cambiaría ninguna de las decisiones que tomó dentro de la casa

La creadora de contenido no se arrepiente de nada de lo que hizo en la competencia - crédito Infobae Colombia

La participación de Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia terminó antes de lo esperado, pues con solo un 4,48% de apoyo en las votaciones, se despidió como la primera eliminada de la nueva temporada. Así lo confirmó en diálogo con Infobae Colombia, donde abordó de forma directa las estrategias, las tensiones y el ambiente que notó durante su corta estadía.

Sobre el resultado de las votaciones, la creadora de contenido aseguró lo siguiente: “Me siento tranquila de haber salido, la verdad, porque al final fui a ser yo, no fui a montarme en un papel diferente, sino que fui yo, tomé las decisiones que quise tomar, me siento tranquila por eso, creo que es lo más importante”.

La salida de la famosa
La salida de la famosa se dio con menos del 5% de las votaciones - crédito Instagram

Peleas de Luisa Cortina dentro de la competencia

La exparticipante se refirió también al impacto de los seguidores de otros habitantes de la casa en su salida: “Obviamente me jugó en contra el fandom de Sara y de Manuela”, y aunque reconoció que no podía afirmar que ambas impulsaron una campaña contra ella, admitió: “Presuntamente, como diría Nico, creería que sí. Sin embargo, igual creo que todos están como en el derecho, ¿no? Juegan su juego y es válido”.

Uno de los momentos más tensos que vivió la famosa durante la temporada fue el enfrentamiento con Sofía por el tiempo que se demoraba en la ducha: “Se levantó con la que no era, porque si me va a decir algo, trate de decírmelo de buena manera, porque yo bien chispita sí soy”, declaró, mostrando así su faceta retadora.

La primera eliminada de 'La casa de los famosos' por decisión del público reveló detalles de uno de sus momentos más polémicos - crédito Infobae Colombia

Los días que convivió con sus rivales le permitieron percibir que varios de los participantes apostaron por caerle bien a todo el mundo como su estrategia; entre ellos clasificó a Manuela, Campanita y Sara: “Tratan de pasar, pues como por los santicos, los cae bien a todo el mundo y ahí se van metiendo (...) La estrategia de otros que se pegan a ciertos grupitos, pues de manera conveniente para que no los nominen o los ayuden a salvarse de la placa”.

Pese a esas percepciones, la famosa decidió nominar a Mariana en su despedida: “Marianita, mi niña, se hizo de hipócrita y doble cara conmigo. A mí no me gustan las personas así; yo prefiero la gente que por lo menos me transmite, así sea con su energía, lo negativo. Pero una persona que te dice: ‘Ay, estás linda, te maquillas lindo, te peinas lindo’, y después, como venir en esas, me parece patético y conveniente”.

Las razones por las que Luisa Cortina nominó a Mariana - crédito Infobae Colombia

Los ganadores de la tercera temporada, según Luisa Cortina

Sobre sus predicciones para la competencia: “A Nico, lo veo a él muy fuerte y a Juanda Caribe también. De mujeres, siento que Beba, con un poquito de tiempo, puede llegar a ganarse el cariño de la gente y desterrar a más de una”.

Sobre la próxima eliminación, indicó que podría ser de una de las participantes que más polémica causó en la primera semana: “La que creo que va a salir es Alexa Torres. Siento que en su semana de líder creó como muchos rocecitos ahí y esta semana se lo pueden estar cobrando”.

Pese a su pronta eliminación del concurso, Luisa Cortina reiteró que volvería a realizar cada una de sus acciones en el programa: “¿Arrepentirme de algo? No me arrepiento de nada. Si tendría que hacerlo, lo volvería a hacer... La verdad, no cambiaría absolutamente nada”, sostuvo.

Luego de su salida, la famosa expresó a Infobae Colombia que priorizará su cercanía con su familia: “En este momento quiero por lo menos ir a abrazar y consentir a mi bebé y a mi marido, estar con mi familia... Proyectos, no sé qué se pueda venir, seguir trabajando en mis redes sociales. Me hubiera gustado que el tiempo adentro fuera más para poder tener como unas oportunidades más grandes y más amplias con otras marcas. Pero al final lo que es pa’ uno, es pa’ uno y vaya a saber Dios lo que se venga. ¿Qué tal que aquí en RCN, que ya se convirtió mi casita, me puedan abrir un espacio, pueda tener una oportunidad?”.

La famosa no duró mucho
La famosa no duró mucho en competencia, pero protagonizó varias peleas - crédito Instagram

