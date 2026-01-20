Jessi Uribe publicó ocurrente video parodiando el peinado de Ciro Quiñonez tras las críticas de Giovanny Ayala

Esta no es la primera vez que Jessi se burla de Ciro, pues en medio de un concierto, el cantante de 'Dulce pecado' "mechoneó" a Ciro para saber si lo que dijo Giovanny Ayala sobre el supuesto peluquín era real - crédito TikTok

Ciro Quiñonez ha tomado relevancia en la escena musical por su participación en éxitos de la música popular colombiana como Regalada sales cara y El embustero, además de sus actuaciones en los homenajes a Yeison Jiménez. Sin embargo, hay un aspecto que no ha pasado desapercibido, gracias a la controversia originada por críticas de Giovanny Ayala sobre su look.

Además, en el evento que tuvo lugar el 14 de enero en el Movistar Arena y reunió a varias figuras del género popular, el intérprete de Anoche la escribí no dudó en criticar la actitud de Ciro Quiñonez, lo que volvió a desatar polémica sobre los retoques que se ha realizado el artista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Giovanny Ayala, en declaraciones que circularon ampliamente a través de las diferentes redes sociales, cuestionó tanto la conducta de algunos de los asistentes como el aspecto de Quiñonez: “Parecía una feria de carnavales de Barranquilla… Uno de mechoncito aquí (Ciro Quiñonez) saltando y saltando, por Dios qué es esto, buscando protagonismo, buscando cómo que la gente diga: ¡Estoy con la rosca!”, afirmó el cantante, refiriéndose al mechón de cabello pintado que llevaba su “rival” como a una supuesta intención de destacar por encima de los demás artistas del género.

Los artistas han protagonizado varias discusiones, aunque Jessi Uribe toma con humor el tema - crédito Jesús Aviles / Infobae

Las palabras de Giovanni Ayala generaron debate en la comunidad digital y parecieron influir en la decisión de Quiñonez de modificar su aspecto, por lo menos el mechón decolorado que llevaba en su cabello.

Y es que el artista se mostró con un nuevo tono de pelo, completamente unificado, en medio de la grabación del video musical Aventurero en el cielo, un tema que fue compuesto como tributo a Yeison Jiménez y en el que participan varios de los artistas más cercanos al joven fallecido en un accidente de avioneta.

En la grabación del video oficial de 'Aventurero en el cielo', los allegados al artista sorprendieron con sus trajes blancos, aunque Ciro llamó la atención porque se pintó el pelo - crédito TikTok

El video de Jessi Uribe

Lejos de toda la polémica generada por el homenaje realizado al artista en uno de los centros de eventos más reconocidos de la capital, allí se demostró que los cantantes del género son cercanos y se realizan bromas pesadas entre ellos.

Esto se reconfirmó con la reacción de Jessi Uribe, debido a que el artista bumangués optó por el humor y grabó un video en el que se le ve usando una extensión de cabello hallada entre sus pertenencias para imitar el look de Quiñonez y el tan nombrado “peluquín” que Giovanni Ayala tanto criticaba.

“Encontré las pelucas de Ciro”, dijo el esposo de Paola Jara, mientras se mostraba con el capul en su frente. Su ocurrente video sorprendió y dio mucho de qué hablar entre los seguidores de la música popular colombiana, que no dudaron en referirse al cambio de estilo de Ciro Quiñonez.

El famoso no dudó en publicar un video haciendo referencia al estilo de su amigo - crédito Instagram

Aunque no está claro si el artista solo se cambió el look solamente para el video, muchos le comentaron que se veía mucho mejor que con el mechón plateado, por lo que se está a la espera de próximas apariciones para confirmar si se trató de una decisión definitiva.

Entre tanto, los seguidores de los artistas no dejan de hablar de la mala relación que tienen Giovanni Ayala y Ciro Quiñonez, que en repetidas oportunidades han mostrado sus desacuerdos.

Se viralizó un video que muestra un nuevo ángulo de la pelea entre Ayala y Quiñonez - crédito @giovannyayalaoficial - @ciroquinonez/Instagram

Ante las críticas recibidas por el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, Ciro no dudó en responderle a Giovanni de forma contundente, asegurando que el fallecido artista no tenia buena relación con él: “Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba, porque fuiste un hpta en vida con Yeison hablando muchas cosas de él, tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta. He dicho mi querido olvidado Giovanny Ayala”.