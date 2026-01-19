Colombia

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de Gad3

La firma difundió el domingo 18 de enero de 2026 los resultados de su más reciente encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales de Colombia

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, candidatos presidenciales e integrantes de la Gran Consulta por Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X/Vicky Dávila/Facebook/Álvaro Tavera/Colprensa

El 8 de marzo de 2026, los colombianos votarán para elegir el nuevo Congreso de la República y a los candidatos presidenciales.

Una de las opciones en disputa es la Gran Consulta por Colombia, en la que participan Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.

La firma Gad3 difundió el domingo 18 de enero de 2026 los resultados de su más reciente encuesta de intención de voto para la Presidencia de la República. El estudio, realizado por encargo de Noticias RCN y La FM, incluyó un escenario hipotético sobre quién podría ganar la consulta.

Según los resultados, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, obtuvo un 23% de intención de voto. La siguió Vicky Dávila, aspirante del Movimiento Valientes, con un 8%. Juan Manuel Galán, director del partido Nuevo Liberalismo, también registró un 8% de intención de voto.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, obtuvo un 23% de intención de voto, según encuesta de Gad3 - crédito Colprensa

Respecto a los demás integrantes de la Gran Consulta por Colombia, la intención de voto es: Juan Carlos Pinzón, 6%; Juan Daniel Oviedo, 4%; Aníbal Gaviria, 3%; Enrique Peñalosa, 2%; David Luna, 1%; y Mauricio Cárdenas, 1%.

En la consulta de los sectores de izquierda, Iván Cepeda lidera con un 34% de intención de voto y se distancia ampliamente de sus rivales. Roy Barreras registra un 4% y Camilo Romero un 3%.

El 44% de los encuestados manifestó que no apoyaría a ninguno de los candidatos, mientras que el 14% no sabe o no respondió. Con este escenario, Cepeda se perfila como el principal aspirante de su sector para la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026.

En la consulta de los sectores de izquierda, Iván Cepeda lidera con un 34% de intención de voto - crédito Colprensa

Para participar en las elecciones, los ciudadanos deben solicitar la papeleta en los puestos habilitados para votar.

En esta tarjeta se encuentran todas las coaliciones y candidatos, permitiendo que, en un mismo formato, figuren opciones de diversos sectores políticos, como agrupaciones de izquierda o de derecha, entre ellas el Frente Amplio y la Gran Consulta por Colombia.

Así, el votante puede marcar tanto la coalición como el aspirante de su preferencia sin necesidad de papeletas separadas para cada organización.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, enfatizó la importancia de unificar las consultas en una sola tarjeta electoral.

Según sus declaraciones, elaborar una papeleta diferente para cada coalición sería un error, ya que pondría en riesgo la confidencialidad de la decisión del votante.

Penagos explicó que, al solicitar una tarjeta específica para una consulta particular, los ciudadanos revelarían indirectamente sus inclinaciones políticas, atentando contra el principio de secreto en el voto.

Por otro lado, la reciente encuesta realizada por Gad3 y Noticias RCN se llevó a cabo entre el 13 y el 15 de enero de 2026.

Esta investigación estuvo dirigida a captar la opinión y expectativas de los votantes de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales. El estudio buscó identificar las inquietudes más relevantes para el electorado, valorar la imagen de los distintos candidatos y conocer la intención de voto tanto por partidos como por aspirantes presidenciales.

El estudio buscó identificar las inquietudes más relevantes para el electorado, valorar la imagen de los distintos candidatos y conocer la intención de voto tanto por partidos como por aspirantes presidenciales - crédito Reuters

Para lograr un panorama completo, la encuesta también examinó percepciones sobre la situación política, económica y social del país, así como la disposición de los ciudadanos a participar y la percepción sobre hechos recientes, como la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro. Gad3 Colombia S.A.S. fue responsable de la ejecución del estudio, solicitado y financiado íntegramente por RCN Televisión S.A.

La recolección de información se realizó mediante entrevistas telefónicas con el apoyo de un sistema informatizado, utilizando una muestra probabilística y estratificada por departamentos.

La selección de los números telefónicos móviles se hizo en forma aleatoria, asegurando una distribución equitativa según la población de cada zona. El universo abarcó a ciudadanos colombianos mayores de edad habilitados para votar, con una muestra final de 1.207 encuestas, margen de error de ±2,83% y un nivel de confianza del 95%.

Los datos se ponderaron considerando variables demográficas y antecedentes de votación, y los resultados requieren una lectura cuidadosa por posibles ajustes y exclusiones en ciertas categorías de respuesta.

Este es el historial del

Dos adultos mayores murieron tras

Así fue la reacción de

Así va la tabla del

General en retiro Óscar Naranjo
Luisa Cortina se convirtió en

Así va la tabla del

