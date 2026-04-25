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Padre de Cristian Camilo Muñoz habló tras el fallecimiento del ciclista colombiano: “Lo quiero volver a ver”

La conmoción se tomó al deporte nacional tras el fallecimiento del joven pedalista recordado en Ventaquemada, Boyacá

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El diagnóstico médico reveló una sepsis causada por una bacteria agresiva, que requirió cirugía urgente en Francia-crédito @cristianmunoz789/Instagram
El diagnóstico médico reveló una sepsis causada por una bacteria agresiva, que requirió cirugía urgente en Francia-crédito @cristianmunoz789/Instagram

El ciclismo colombiano está de luto tras confirmarse la muerte de Cristian Camilo Muñoz en España, el 24 de abril de 2026.

El joven deportista cuya trayectoria y vínculo con su comunidad de Ventaquemada han provocado expresiones de duelo oficial y homenajes desde diferentes sectores. La magnitud de la noticia ha trascendido lo deportivo: las autoridades locales decretaron tres días de duelo, con la bandera municipal a media asta, y la familia del ciclista atraviesa el proceso de repatriación, una gestión marcada por el pedido explícito de su padre para evitar la cremación del cuerpo.

El ciclismo colombiano lamenta el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz tras complicaciones médicas en Europa-crédito @cristianmunoz789/Instagram
El ciclismo colombiano lamenta el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz tras complicaciones médicas en Europa-crédito @cristianmunoz789/Instagram

Durante la jornada del accidente, que ocurrió en territorio francés antes de su traslado a España, Muñoz relató a su padre, Luis Muñoz, los detalles del incidente a Noticias Caracol, el 24 de abril de 2026:

“Pa, me descolgué un poquito subiendo y empecé a bajar y los carros, pero uno se salió y me cogió con el espejo, me botó la montaña y me dañó mi rodilla”, recordó Luis Muñoz.

Mientras su situación médica se agravaba, en charla con Noticias Caracol, Luis Muñoz describió el deterioro: su hijo se mostraba preocupado por su estado de salud:

“La pierna ya se le estaba cangrenando mucho y que ya iba en el tobillo y que le iba pasando los dedos”.

El fallecimiento de Cristian Muñoz se produjo en la ciudad de Oviedo, España, tras una infección compleja y de difícil manejo.

La repatriación y el homenaje en Ventaquemada subrayan el impacto comunitario

El equipo bancario sacó un comunicado, en dónde detalló lo ocurrido con el ciclista Cristian Camilo Muñoz-crédito Jefatura de Prensa Nu Bank
El equipo bancario sacó un comunicado, en dónde detalló lo ocurrido con el ciclista Cristian Camilo Muñoz-crédito Jefatura de Prensa Nu Bank

La familia de Muñoz enfrentó una cadena de traslados dentro de España desde el accidente hasta la muerte, mientras seguían de cerca el avance de su salud. La pareja de Muñoz permanece actualmente en territorio español dedicada a completar los trámites para trasladar el cuerpo a Colombia. En el seno familiar, el proceso se acompaña de un pedido muy puntual de Luis Muñoz:

“No me lo vayan a dejar cremar. No, yo no, por favor, yo no quiero tener ese cuerpo, lo quiero volver a ver al menos una vez”.

La administración municipal de Ventaquemada (Boyacá) dispuso el homenaje póstumo como reconocimiento a la trayectoria de Muñoz, que además de deportista activo mantenía una relación estrecha con las labores del campo junto a su padre.

Cristian Muñoz, de Boyacá, forjó parte de su identidad tanto en la vida rural como en el ámbito deportivo.

“A mí me acompañaba, sumercé en el campo, es lo que más me duele, un niño especial y le gustaba su campo”.

El decreto local previsto por las autoridades incluyó duelo oficial durante tres días y la bandera a media asta en los edificios públicos, medida destinada a honrar el impacto que la figura de Muñoz tuvo en la comunidad.

La dedicatoria de Nairo Quintana tras ganar la etapa 3 de la Vuelta a Asturias tras conocerse la muerte de Cristian Muñoz

Nairo Quintana mantiene el liderato de la Vuelta a Asturias tras una exigente tercera etapa-crédito @Movistar_Team/X
Nairo Quintana le dedicó unas emotivas palabras al difunto Cristian Camilo Muñoz-crédito @Movistar_Team/X

La muerte de Muñoz provocó reacciones en el entorno profesional del ciclismo colombiano. Entre los mensajes públicos destaca el gesto de Nairo Quintana, dedicando el triunfo de etapa en la Vuelta a Asturias a la memoria de Muñoz:

“Un niño que tenía muchísima vida por delante, muchísimo que dar en el deporte y al país”, expresó Quintana. Colaboradores y testigos del desarrollo deportivo de Muñoz recordaron su disciplina y sus destacadas aptitudes como escalador, cualidad que lo había proyectado entre los equipos nacionales.

La noticia de la muerte de Cristian Camilo Muñoz en España, a consecuencia de una infección posterior a un accidente en Francia, ha generado homenajes institucionales en Boyacá y expresiones de solidaridad del ciclismo nacional.

Su figura es recordada por la combinación de vocación rural y proyección atlética, mientras su familia y su comunidad aguardan el retorno del cuerpo al país, un proceso en el que la última voluntad de su padre se constituye en un pedido central.

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