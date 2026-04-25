Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el debut de la selección femenina sub-17 en el Sudamericano de Paraguay

La selección femenina Sub-17 de Colombia debuta el 26 de abril ante Argentina en el Sudamericano de Fútbol en Paraguay.-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Comienza un nuevo reto para el fútbol femenino en el calendario 2026.

La selección Colombia disputará el Sudamericano Sub17 con el objetivo de buscar un cupo al Mundial de Marruecos 2026.

El primer reto para buscar la clasificación será ante el combinado argentino, uno de los países con mayor crecimiento en el fútbol femenino durante los últimos años.

El técnico Carlos Paniagua lideró la preparación de la selección femenina Sub-17 en Bogotá desde el 11 de abril-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección femenina Sub-17 de Colombia debuta en el Sudamericano de Fútbol el 26 de abril de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y el partido se podrá ver a través del Gol Caracol, Deportes RCN y el canal Dsports Plus (613-1613).2

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

La Tricolor buscará un cupo al Mundial de Nueva Zelanda 2026-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 29 de octubre de 2025, fue el último partido de la “Tricolor”. En aquella ocasión, perdió por los octavos de final del Mundial de la FIFA de Marruecos 2025 ante Japón por 4-0.

Los goles de Ua Ono, de Konoha Nakamura y el doblete de Noa Fukushima dejaron sin posibilidades de soñar a las “Cafeteras” de llegar lo más lejos en Medio Oriente.

Así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:

29 de octubre de 2025 - Mundial Sub17 FIFA: Japón 4-0 Colombia

25 de octubre de 2025 - Mundial Sub17 FIFA: Colombia 1-0 Corea del Sur

22 de octubre de 2025 - Mundial Sub17 FIFA: Costa de Marfil 0-3 Colombia

19 de octubre de 2025 - Mundial Sub17 FIFA: España 4-0 Colombia

24 de mayo de 2025 - Campeonato Sudamericano Sub17: Colombia 0-1 Brasil

Argentina

Argentina quiere comenzar con pie derecho su participación en el Sudamericano-crédito Conmebol

Por los lados de la selección Argentina que ya debutó en el certamen, viene de derrotar por 2-0 a Paraguay en el estadio Carfem de Ypané, el 24 de abril de 2026.

Con los goles de Oriana Gómez al minuto 31 y de Julieta Aguilar al 41, la “Albiceleste” comenzó con el pie derecho su participación en el grupo A del Sudamericano:

Así viene Argentina en sus últimos cinco duelos:

24 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Paraguay 0-2 Argentina

29 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Uruguay 1-2 Argentina

27 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Uruguay 1-1 Argentina

9 de mayo de 2025 - Sudamericano Sub17: Chile 1-2 Argentina

4 de mayo de 2025 - Sudamericano Sub17: Argentina 0-0 Venezuela

Esta es la lista de jugadoras que estarán en el Sudamericano Sub17

El director técnico Carlos Paniagua definió la lista de 22 convocadas al Sudamericano que se llevará a cabo en Paraguay. El objetivo principal es la clasificación al Mundial - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El certamen, programado del 24 de abril al 9 de mayo de 2026, reúne en la fase de grupos a Colombia, Paraguay, Chile, Argentina y Venezuela bajo el formato de todos contra todos. De acuerdo con El Espectador, los tres mejores equipos de cada grupo avanzan a una etapa final, en la que se definirán los clasificados a la Copa del Mundo.

El seleccionado, dirigido por Carlos Paniagua, completó una etapa de preparación iniciada el 11 de abril en Bogotá, afinando su planteamiento táctico antes del primer partido. El calendario prevé, tras el debut, duelos ante Chile el 28 de abril de 2006 a las 6:00 p. m. (hora de Colombia), frente a Bolivia el 30 de abril a las 3:00 p. m. y el cierre de la fase grupal contra Paraguay el 3 de mayo de 2026 a las 6:00 p. m.

Todos los partidos de la selección colombiana podrán seguirse en directo a través de Gol Caracol HD2, la plataforma Ditu y el sitio web oficial de Gol Caracol, medios que transmitirán la participación del equipo en territorio paraguayo, según detalló El Espectador.

El certamen es visto por la prensa local como una plataforma fundamental para el desarrollo del fútbol femenino juvenil colombiano y una oportunidad de igualar logros alcanzados por la selección masculina en la misma categoría.

Esta es la nómina de convocadas.

Ana Sofía Marin Vargas – Millonarios F.C.

Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali

Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional

Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional

Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá

Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C

Izabela Cortés Rodríguez – Independiente Santa Fe

Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)

Juanita Parga Valencia – América De Cali

Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá

Lauren Chamorro López – América De Cali

Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe

Maura Henao Restrepo – América De Cali

Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.

Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga del Valle de Cauca)

Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.

Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.

Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.

Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Vanessa Leonor Puerta – Susa Fc Academy