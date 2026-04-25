Explosión en el túnel del Cajibío, en el Cauca, deja varios vehículos y civiles afectados: arrojaron una pipeta a un bus que pasaba

Los hechos ocurrieron en El Túnel, donde artefactos detonaron y alteraron el tránsito por la vía Panamericana. Las investigaciones buscan precisar el total de heridos, según versiones y videos difundidos en redes sociales - crédito @luchovoltios / X

Una fuerte explosión sacudió este sábado el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, luego de que disidencias de las Farc detonaran artefactos explosivos, afectando la movilidad en la vía Panamericana y dejando a varios civiles y vehículos involucrados.

Las autoridades aún no han confirmado cifras oficiales de heridos o muertos, pero testigos y videos difundidos en redes muestran la magnitud del ataque.

Explosivos en la vía Panamericana interrumpen tránsito y generan alarma

Cerca del mediodía del 25 de abril, hombres armados interrumpieron la circulación en la carretera que comunica Popayán con Cajibío, obligando a varios vehículos a detenerse.

De acuerdo con testimonios de conductores, los atacantes tomaron el control de una volqueta y una buseta, bloqueando la vía y realizando grafitis alusivos a las Farc en las carrocerías. Posteriormente, detonaron cilindros explosivos, lo que resultó en varios vehículos dañados y al menos ocho personas lesionadas, según versiones preliminares.

Las autoridades no han entregado cifras finales, pero el ataque, en el que fueron utilizados cilindros bomba, habría impactado directamente a un bus con pasajeros sobre la carretera - crédito cpatura de pantalla Video aficionado

Las imágenes y videos captados en el lugar muestran el impacto de la explosión, con vehículos destrozados y pasajeros afectados.

Un cilindro bomba habría caído directamente sobre una buseta, aumentando el número de heridos. Ante la gravedad de los hechos, muchos viajeros suspendieron sus desplazamientos, especialmente en sectores como Mandivá y Santander de Quilichao, donde la comunidad también intervino para intentar prevenir mayores emergencias.

Escalada de violencia en el Cauca y el Valle del Cauca

Este ataque se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en el noroccidente del país en las últimas horas. Las autoridades han atribuido estos incidentes a disidencias de las Farc, responsables también de un reciente intento de atentado con dron cargado de explosivos contra el batallón José Hilario López en Popayán, que fue neutralizado por el Ejército antes de causar daños mayores.

La movilidad entre Cali y Popayán quedó completamente interrumpida tras la explosión, generando un nuevo episodio de incertidumbre y temor entre los habitantes y viajeros de la región. Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras continúan las labores de verificación y atención a los afectados.

Este video muestra un incidente vial con múltiples vehículos afectados en una carretera. Se observan daños en varias vans, incluyendo una identificada como Sotracauca y otra como ambulancia. La vía y sus alrededores están cubiertos por rocas, tierra y escombros, producto de un deslizamiento de tierra. Una ladera empinada y vegetada se extiende junto a la carretera. Se visualizan personas en el área del suceso. Las imágenes cubren las consecuencias de un evento en una zona montañosa - crédito Red de Difusión

El Ejército Nacional neutraliza ataque con dron explosivo en Popayán

La rápida intervención de tropas del Ejército Nacional el 25 de abril de 2026 impidió un ataque con dron explosivo dirigido contra el Cantón Militar José Hilario López en Popayán, una acción que, según la Tercera División del Ejército, buscaba tanto dañar la infraestructura militar como poner en riesgo a la población civil del suroccidente colombiano.

La operación de neutralización, ejecutada antes de que el artefacto pudiera causar daños o víctimas, representó un nuevo episodio en el incremento de incidentes armados en la región y responde a la preocupación creciente sobre el uso de tecnología no tripulada por grupos armados ilegales para realizar atentados selectivos.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército Nacional, el artefacto fue detectado e interceptado en las instalaciones militares de Popayán, evitando “una acción terrorista” y resguardando la integridad tanto de los efectivos de la fuerza pública como de los habitantes cercanos.

Este hecho ocurre en una coyuntura marcada por una intensificación de ataques a instalaciones militares en Cauca y Valle del Cauca, donde se han registrado tentativas recientes con drones y explosivos, situación que ha aumentado la presión sobre la fuerza pública, según el medio Semana.

La intervención de los uniformados garantizó la ausencia de afectaciones y la contención de riesgos entre el personal y la comunidad, según lo registrado por medios de comunicación y fuentes oficiales - crédito captura de pantalla / X

Además, como informaron fuentes militares al medio El País, la madrugada del mismo día fue escenario de un ataque similar contra una subestación de Policía en Potrerito, municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. En ese hecho, gracias a que el artefacto detonó en un lote vacío contiguo a la unidad policial, no se reportaron víctimas ni heridos.

Las autoridades han advertido que la militarización de zonas críticas como Cauca y Valle del Cauca se ha intensificado en respuesta a estos incidentes, así como el refuerzo de los dispositivos de control y vigilancia para enfrentar la táctica de ataques con drones.

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, anunció en redes sociales el “despliegue inmediato de unidades y el fortalecimiento de las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, empleando todos nuestros recursos para restablecer el control territorial y proteger a la población”. Este mensaje fue publicado tras la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario en Palmira, adonde el alto mando militar y el ministro de Defensa se trasladaron para encabezar la reacción institucional.