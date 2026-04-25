Colombia

Estos son los autores y los libros más leídos en Colombia: clásicos firmes y auge de libros prácticos

Un informe reciente muestra que Gabriel García Márquez sigue liderando, mientras crece el interés por textos de desarrollo personal en el país

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Libro "Hábitos Atómicos" en el centro, flanqueado por dos hombres. El de la izquierda con barba gris, el de la derecha con gafas, bigote y un ramo de rosas amarillas. Fondo de biblioteca.
Gabriel García Márquez, Mario Mendoza y el libro Hábitos Atómicos reflejan la mezcla entre clásicos y lecturas prácticas que hoy domina las preferencias en Colombia.- crédito Colprensa/Mauricio Vélez/Crisitan Bayona, Planeta de Libros,VisualesIA

En Colombia, la forma en que las personas eligen libros muestra varias realidades al mismo tiempo. Un informe de NielsenIQ BookData, presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, detalla qué autores concentran más lectores entre 2023 y marzo de 2026 y cómo han cambiado las preferencias.

El primer lugar del ranking lo ocupa Gabriel García Márquez. Durante el periodo analizado superó los 300.000 ejemplares vendidos. El dato revelador es que sus libros siguen siendo los más comprados en el país. Esto indica que las obras consideradas clásicas continúan teniendo un peso importante en el mercado editorial colombiano.

Después aparece James Clear, impulsado por su libro Hábitos Atómicos. En el listado también destaca Mario Mendoza, quien se ubica como el autor colombiano vivo con mayor número de ventas. Junto a ellos figuran Marian Rojas Estapé, Isabel Allende y J. K. Rowling. La lista combina distintos tipos de libros, desde novelas hasta textos enfocados en la vida cotidiana.

El informe explica que el grupo de libros más vendido en Colombia es el de no ficción. Este segmento representa el 42% del valor total de ventas. Allí se incluyen libros de desarrollo personal, bienestar y espiritualidad. Esa cifra ayuda a entender por qué autores que escriben sobre hábitos o emociones ocupan posiciones altas en el ranking.

Día Mundial del Libro - libros - literatura - IA - tecnología - 23 de abril
Los datos muestran que los libros de desarrollo personal ganan espacio, mientras los autores tradicionales se mantienen entre los más leídos- crédito VisualesIA

En términos sencillos, hay personas que compran libros para leer historias y otras que buscan consejos o explicaciones para su vida diaria. Ambos tipos de lectura están creciendo al mismo tiempo. El informe señala que no existe un único perfil de lector en el país. Conviven estudiantes, compradores ocasionales, lectores frecuentes y personas interesadas en temas prácticos.

Dentro de los autores colombianos, después de García Márquez y Mendoza, aparecen Piedad Bonnett, Amalia Andrade, Laura Restrepo y Héctor Abad Faciolince. Sus libros cubren temas diversos como narrativa, ensayo y experiencias personales. Esto muestra que la producción nacional mantiene presencia en distintos géneros.

El documento también describe cómo se comporta el mercado del libro en general. En 2025, en los 18 países medidos, se vendieron 1,5 mil millones de libros impresos. El valor total alcanzó los 15,4 mil millones de dólares. El crecimiento frente a 2024 fue de 0,05% en unidades. Es una variación pequeña, lo que indica que el sector se mantiene estable, sin aumentos grandes.

Una persona yace en la cama, cubierto por un edredón blanco, leyendo un libro abierto bajo la luz cálida de una lámpara de noche sobre la mesita.
El informe evidencia que no hay un solo tipo de lector: conviven quienes buscan historias con quienes prefieren contenidos útiles para la vida diaria- crédito VisualesIA

En ese contexto internacional, Colombia registró un crecimiento de 6% en unidades vendidas durante 2025. Esto ubica al país entre los mercados con resultados positivos. Otros países con aumentos fueron India con 19%, Brasil con 11% y Nueva Zelanda con 10%. En contraste, algunos mercados mostraron caídas, como Polonia con -5% y Francia con -3%.

Sobre el caso colombiano, David Peman, gerente para América Latina de Nielsen BookScan dijo al diario La Repúblia que “en Colombia, el mercado tuvo un comportamiento positivo en 2025, con un crecimiento de 6% en unidades.

No todas las librerías crecen igual: unas ganan participación, otras la pierden, pero el balance general fue favorable”. La medición en el país cubre desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026.

En Colombia, el mercado editorial crece con fuerza moderada y combina obras clásicas, novelas contemporáneas y textos de no ficción- crédito Carlos Ortega/EFE
En Colombia, el mercado editorial crece con fuerza moderada y combina obras clásicas, novelas contemporáneas y textos de no ficción- crédito Carlos Ortega/EFE

El informe también menciona los libros más vendidos a nivel internacional. “The Let Them Theory”, de Mel Robbins, fue el título con mayor presencia como número uno en distintos países. Le siguen “La asistenta”, de Freida McFadden, y “El Último Secreto”, de Dan Brown.

En los mercados de habla hispana, que incluyen Chile, Colombia, España y México, el tamaño del mercado alcanzó 117,1 mil millones de unidades y 2.000 millones de dólares en valor.

Las cifras del informe muestran la idea de que los autores clásicos continúan liderando en Colombia, mientras crece el interés por libros que ofrecen herramientas para la vida diaria. Por último, el informe señala que ambos tipos de lectura conviven y explican cómo se mueve actualmente el mercado del libro en el país.

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