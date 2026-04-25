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Espn Colombia anunció al equipo que estará en las transmisiones de los partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026

El narrador Fernando Palomo y el excomentarista Carlos Valdés estarán en los partidos de la Tricolor de Norteamérica

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El experimentado narrador estará presente en la narración de los partidos de la selección Colombia-crédito ESPN Colombia
El experimentado narrador estará presente en la narración de los partidos de la selección Colombia-crédito ESPN Colombia

A 47 días del comienzo del Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, el 24 de abril de 2026 se confirmó la noticia de que el periodista y narrador salvadoreño Fernando Palomo estará en las transmisiones de los partidos de la selección Colombia.

Palomo hará parte del equipo de transmisión junto al exfutbolista Carlos Valdez.

El momento cuando el salvadoreño confirma su llegada junto a Carlos Valdez en las transmisiones del Mundial de 2026 para la Tricolor-crédito @espncolombia/X

El 24 de abril de 2026, Fernando Palomo habló para el programa de F90 de Espn sobre la alegría que representa para él tener la responsabilidad de estar narrando lo que ocurra con la “Tricolor” en el Mundial de 2026:

“No me creo todo lo que cuentan, pero esto es como un sueño. Estar en un Mundial con una selección a la que le tengo mucho cariño es un privilegio. Soy de El Salvador, mi país solo estuvo en dos mundiales y, como no hemos vuelto, uno empieza a adoptar selecciones que se sienten propias. Colombia es una de ellas. Me emociona tener la responsabilidad, el honor y el orgullo de transmitir lo que ocurre en la cancha, esperando acompañar a la selección en varios partidos de esta Copa del Mundo. Llevar esa emoción a los hogares es una responsabilidad enorme.”

El concepto de Fernando Palomo sobre el buen presente de Luis Díaz

El salvadoreño habló sobre el fichaje del colombiano del Liverpool al Bayern Múnich-crédito @ESPNColombia/X

En medio de la charla, Palomo también fue consultado sobre el buen presente que vive Luis Díaz en la actualidad con el Bayern Múnich, y aunque le preguntaron sobre sí considera que es uno de los mejores jugadores de la selección Colombia, no se atrevió a colocarlo dentro de los cinco más destacados, pero resaltó que es uno de los mejores jugadores de Europa en la temporada 2025-2026:

“Todavía no me atrevo a asumir semejante responsabilidad de poder enlistar al fútbol colombiano a partir de un solo futbolista. Creo que hoy es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el fútbol europeo. Ante esto, también habría que revisar la historia para ver cuántos colombianos en Europa pudieron tener esa definición, y así poder ordenar si, en realidad, Luis Díaz entra en esa camada de jugadores. Yo le daría tiempo para ser un poco más y crecer aún más. Se nota el impacto de su presencia donde está, pero imaginen el impacto de su ausencia en los lugares donde ya no lo quisieron".

Perfil de Fernando Palomo: uno de los narradores más destacados en el mundo del fútbol

Fernando Palomo es uno de los narradores más destacados del mundo hispanohablante-crédito Kirby Lee/USA TODAY Sports
Fernando Palomo es uno de los narradores más destacados del mundo hispanohablante-crédito Kirby Lee/USA TODAY Sports

Fernando Palomo es un narrador y periodista deportivo salvadoreño reconocido por su trabajo como comentarista principal de fútbol en ESPN en español. Nació el 19 de noviembre de 1972 en San Salvador, y es el menor de siete hermanos.

Desde joven mostró interés por el deporte, integrándose a los equipos de béisbol y atletismo en su colegio y, posteriormente, a la selección nacional de atletismo de El Salvador, donde aún ostenta el récord nacional de lanzamiento de jabalina.

Palomo estudió en Texas A&M University, donde compitió en campeonatos universitarios y mundiales de atletismo. Tras concluir su etapa como atleta, inició su carrera en los medios en 1999 como comentarista en Canal 4 TV de San Salvador, cubriendo eventos como los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos. También fue corresponsal de Radio Cadena YSU y columnista de El Diario de Hoy.

En 2000, fue contratado por ESPN, primero como presentador de SportsCenter para América Latina y luego para ESPN Deportes en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha narrado miles de partidos, incluyendo finales de la UEFA Champions League, Copas del Mundo, Eurocopas y ligas europeas, tanto en español como en inglés. Es conductor del programa “Fuera de Juego” y participa en otros espacios de análisis de fútbol en ESPN.

Además, desde 2013 es la voz en español del popular videojuego FIFA de EA Sports, lo que ha incrementado su reconocimiento entre nuevas generaciones de aficionados. Paralelamente, Palomo mantiene una activa participación en iniciativas sociales, como embajador de la fundación Glasswing International.

Calendario de partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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