Colombia

Gustavo Petro anunció la entrega de puente en Antioquia y lanzó indirecta a los “megarricos” en medio del debate por la emergencia económica

El mandatario resaltó la habilitación de la infraestructura vial en el Urabá antioqueño mientras reaviva la discusión política sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo

Guardar
El presidente Gustavo Petro destacó la entrega de la infraestructura y aseguró que las medidas adoptadas en el marco de la emergencia climática buscan transformar las condiciones sociales y económicas del país - crédito Reuters e Invías
El presidente Gustavo Petro destacó la entrega de la infraestructura y aseguró que las medidas adoptadas en el desarrollo de la emergencia climática buscan transformar las condiciones sociales y económicas del país - crédito Reuters e Invías

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la entrega del puente sobre el río Mulatos, una infraestructura clave para la movilidad en el Urabá antioqueño, en medio de la emergencia climática que afecta amplias zonas del Caribe y el noroccidente de Colombia.

El mandatario destacó la obra como un paso decisivo para restablecer la conexión terrestre entre los municipios de Necoclí y Arboletes, corredor estratégico para el transporte de carga, pasajeros y producción agrícola hacia el departamento de Córdoba.

Según el jefe de Estado, la intervención hace parte de las acciones adelantadas bajo la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica activada por su Gobierno para atender los efectos de la temporada de lluvias y las afectaciones en infraestructura vial.

Petro subrayó que la obra no solo responde a una necesidad inmediata de movilidad, sino que se produce en una estrategia más amplia para garantizar la conectividad del Urabá antioqueño con el resto del país y dinamizar la economía regional.

El puente sobre el río Mulatos fue entregado en el Urabá antioqueño como parte de las obras de emergencia que buscan restablecer la movilidad entre Necoclí y Arboletes - crédito Gustavo Petro/X
El puente sobre el río Mulatos fue entregado en el Urabá antioqueño como parte de las obras de emergencia que buscan restablecer la movilidad entre Necoclí y Arboletes - crédito Gustavo Petro/X

El Gobierno ha señalado que esta infraestructura es clave dentro del corredor que conecta el Golfo de Urabá con el interior del país, facilitando la salida de productos hacia los puertos y reduciendo los tiempos de desplazamiento en una región históricamente afectada por dificultades de conectividad terrestre.

A esto se suma la importancia logística del tramo para el transporte de maquinaria y materiales necesarios en la recuperación de otros puntos críticos de la red vial regional.

Durante su pronunciamiento, Petro también hizo énfasis en el contexto político y económico que rodea la gestión de la emergencia. En medio de su intervención, el mandatario afirmó que “ya piensan debilitar los mega ricos egoístas del país el lunes”, una declaración que generó amplio debate en sectores políticos, económicos y de opinión pública.

Estas declaraciones se producen en un ambiente de tensión institucional, luego de que la Contraloría General de la República advirtiera sobre posibles vacíos técnicos y financieros en el sustento de la declaratoria de emergencia.

Según el órgano de control, el monto global de los recursos estimados para atender la crisis, que oscilaría entre varios billones de pesos, no contaría con una estructura consolidada que permita verificar con precisión la coherencia de los datos ni la metodología utilizada por las entidades responsables de la planeación.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez dio plazo hasta el 20 de febrero para detallar el uso y la disponibilidad presupuestal de la Ungrd - crédito Colprensa
La Contraloría General de la República advirtió que la declaratoria de emergencia económica por la crisis climática no cuenta con un sustento técnico sólido en el cálculo de los recursos necesarios - crédito Colprensa

La Contraloría ha señalado que parte de la información suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presenta carácter preliminar y sujeto a ajustes, lo que introduce un grado de incertidumbre en la planificación fiscal de las obras y programas derivados de la emergencia.

Además, ha advertido que la agregación de cifras provenientes de distintas entidades no necesariamente constituye un presupuesto unificado con criterios homogéneos de evaluación.

En contraste, el Ministerio de Hacienda ha defendido la validez del esquema financiero, argumentando que los recursos se han consolidado a partir de reportes institucionales y necesidades identificadas en terreno.

Sin embargo, el debate continúa abierto en instancias judiciales, ya que la Corte Constitucional estudia actualmente la legalidad del decreto que dio origen a la emergencia.

En el plano territorial, la obra del puente sobre el río Mulatos ha sido presentada por autoridades locales como un alivio inmediato para comunidades que permanecieron parcialmente incomunicadas durante la temporada de lluvias.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también participó en la coordinación de trabajos complementarios en la zona, orientados a estabilizar puntos críticos de la red vial y garantizar la durabilidad de la intervención.

En la zona urbana de Facatativá, sectores como Sauzalito y Monarcas vieron cómo el agua alcanzaba casi las rodillas de los habitantes - crédito @JorgeEmilioRey/X
Las fuertes precipitaciones continúan afectando amplias regiones del país, con alertas por crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones en la movilidad, especialmente en la región Andina, el Pacífico y el Caribe - crédito @JorgeEmilioRey/X

Sin embargo, el contexto climático sigue siendo un factor de riesgo. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, ha advertido que gran parte del país continuará bajo condiciones de nubosidad y lluvias de variada intensidad, especialmente en regiones como el Caribe, la región Andina, el Pacífico y la Amazonía.

En departamentos como Antioquia, Córdoba y zonas del Urabá, se prevén precipitaciones que podrían afectar la movilidad en corredores viales ya vulnerables.

En ciudades como Medellín, Bucaramanga y Cali se esperan lluvias intermitentes hacia el final del día, mientras que en otras zonas del país persiste la posibilidad de crecientes súbitas, deslizamientos y encharcamientos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPuente UrabáEmergencia económicaCorte SupremaColombia-Noticias

Más Noticias

Carla Mendoza, la empresaria venezolana que convirtió su historia en un best seller de Amazon, llega a la Filbo 2026

La autora y empresaria venezolana Carla Mendoza presentará este sábado 25 de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá su obra La vida es una venta, un libro que se convirtió en best seller de Amazon en la categoría de Marketing de Nuevos Lanzamientos apenas tres días después de su publicación

Carla Mendoza, la empresaria venezolana que convirtió su historia en un best seller de Amazon, llega a la Filbo 2026

La respuesta de un policía que indignó a una periodista víctima de ladrones en Bogotá: “No dejen nada de valor a la vista”

La víctima denunció que es la segunda vez que su vehículo es objetivo de los ladrones y la primera vez le sucedió mientras su camioneta estaba en el parqueadero de un reconocido centro comercial

La respuesta de un policía que indignó a una periodista víctima de ladrones en Bogotá: “No dejen nada de valor a la vista”

Padre de Cristian Camilo Muñoz habló tras el fallecimiento del ciclista colombiano: “Lo quiero volver a ver”

La conmoción se tomó al deporte nacional tras el fallecimiento del joven pedalista recordado en Ventaquemada, Boyacá

Padre de Cristian Camilo Muñoz habló tras el fallecimiento del ciclista colombiano: “Lo quiero volver a ver”

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el debut de la selección femenina sub-17 en el Sudamericano de Paraguay

La Tricolor inicia su participación en el torneo sudamericano buscando asegurar un lugar entre las mejores, en un grupo que incluye a Paraguay, Chile, Argentina y Venezuela

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el debut de la selección femenina sub-17 en el Sudamericano de Paraguay

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

El cuadro “Escarlata” llegará al estadio del cuadro “Azucarero” con la clasificación asegurada, y siendo uno de los jueces de su rival de toda la vida

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón contó cómo conquistó a Mike Bahía y encendió debate sobre ‘el primer paso’ en las relaciones: “Yo fui la que acortejé”

Greeicy Rendón contó cómo conquistó a Mike Bahía y encendió debate sobre ‘el primer paso’ en las relaciones: “Yo fui la que acortejé”

Ryan Castro tendría su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá: esta sería la fecha de la presentación

Jorge Enrique Abello reveló por qué siente empatía por Iván Cepeda y Álvaro Uribe: “Uno comprende”

Periodista mexicano denunció agresión durante sepelio de integrante de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Esta gente estaba endemoniada”

Hermana de Yeison Jiménez recordó al cantante durante el cumpleaños de su madre: “Cada día dueles más”

Deportes

Padre de Cristian Camilo Muñoz habló tras el fallecimiento del ciclista colombiano: “Lo quiero volver a ver”

Padre de Cristian Camilo Muñoz habló tras el fallecimiento del ciclista colombiano: “Lo quiero volver a ver”

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el debut de la selección femenina sub-17 en el Sudamericano de Paraguay

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

Espn Colombia anunció al equipo que estará en las transmisiones de los partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026

Nairo Quintana retiene el liderato de la Vuelta a Asturias tras la victoria en solitario del mexicano Edgar Cadena en la tercera etapa