La respuesta de un policía que indignó a una periodista víctima de ladrones en Bogotá: “No dejen nada de valor a la vista”

El caso se conoció el viernes 24 de abril de 2026 - crédito @mariapaosierra/X

Luego del caso que denunció el periodista Luis Eduardo Maldonado del robo de una de las llantas del vehículo de su hijo la noche del viernes 24 de abril, ese mismo día se conoció otro caso similar que dejó afectada a la colega del reportero de Noticias Caracol, María Paola Sierra.

La ciudadana compartió los detalles, en medio de la indignación, por el robo que sufrió por cuenta de los rateros, que se llevaron un dispositivo tecnológico que su hija había dejado dentro de su camioneta.

Sin embargo, lo que más generó rechazo por parte de Sierra fue la reacción por parte de uno de los efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La periodista compartió imágenes de cómo quedó el vehículo - crédito @mariapaosierra/X

“Acaban de romper el vidrio de mi carro para robar el iPad de mi hija. Lo primero que me dijo la policía fue: ‘no dejen nada de valor a la vista’”, inicia el mensaje que acompañó con un video y varias fotografías la periodista.

“Siento dolor, rabia e impotencia. En 2 años es mi tercer robo en Bogotá”, agregó en la publicación Sierra, que compartió también en la red social X otro de los episodios amargos que ha vivido en la capital por cuenta de los hechos de inseguridad.

“El segundo robo del que fui víctima en Bogotá, fue en el parking de Jumbo PARQUEADERO PRIVADO (adjunto pruebas). Insistes en re victimizar a la víctima, pero no te culpo, esta sociedad está enferma y normalizó lo anormal”, le contestó Sierra un usuario (@diegochaustre) que la cuestionó por haberle dejado más fácil el hurto al ladrón.

La nueva víctima de la inseguridad en la capital colombiana fue María Paola Sierra, que denunció la situación el mismo día que su colega Luis Eduardo Maldonado (de Noticias Caracol), denunció que los delincuentes también robaron uno de los neumáticos del vehículo de su hijo, el viernes 24 de abril de 2026 - crédito @mariapaosierra/X

“3 robos en dos años y no aprende? Claro que el ladron es el culpable, pero ud le dejó todo el camino despejado. Lamentable es que no entienda la realidad de este país y ciudad. Siga dejando el carro en la calle”, señaló Chaustre.

A lo anterior, la periodista añadió en otra de las réplicas al mismo usuario: “Diego, lamentable que tu opinión sea responsabilizar a la víctima y no al delincuente; esa mentalidad es la que tiene a la ciudad de rodillas”.

“Confundir la libertad de circular con “dar papaya” es síntoma de una sociedad enferma que normalizó el miedo por encima del derecho", cerró la usuaria.

Cabe recordar que en Colombia, la expresión “dar papaya” significa exponerse innecesariamente a una situación de riesgo o dejarse aprovechar por otros, facilitando que alguien se aproveche de uno.

Es una advertencia popular para evitar ser descuidado y más en contextos donde puede haber robos, engaños o abusos.

Este fue el segundo robo que denunció la periodista en Bogotá. En total sufrió tres - crédito @mariapaosierra/X

Por ejemplo, dejar el celular descuidado en un lugar público sería “dar papaya”, porque se incrementa el riesgo de que alguien lo robe.

La frase se usa en la vida cotidiana como una forma de aconsejar precaución y no ponerse en situaciones vulnerables.

El robo al hijo del periodista Luis Eduardo Maldonado, de Noticias Caracol

El otro episodio de robo provino de Luis Eduardo Maldonado, periodista de Noticias Caracol, quien reveló que, en cuestión de cinco minutos, delincuentes desmontaron y sustrajeron las cuatro llantas del automóvil de su hijo mientras este se encontraba estacionado frente a un reconocido almacén de cadena en el barrio El Polo (Barrios Unidos).

El hecho, sucedido en una de las zonas de mayor circulación de la ciudad, impulsó nuevas críticas directas tanto al alcalde Carlos Fernando Galán como al presidente Gustavo Petro, quienes recibieron señalamientos de usuarios en redes sociales que responsabilizan a las autoridades por la percepción de desprotección y el colapso del orden público.

Luis Eduardo Maldonado aparece junto a un vehículo rojo, del cual se ha retirado una de las ruedas, dejando expuesto el sistema de frenos. El hombre, vistiendo una chaqueta negra, señala la zona donde falta la rueda. En el fondo, se observa un cartel de 'Tiendas D1'. Este video es una cobertura de la denuncia de Maldonado sobre el robo de las ruedas del vehículo de su hijo - crédito @ElFlacoMaldonad/X

El clima de alarma se intensificó especialmente tras los eventos ocurridos la noche del 27 de marzo de 2026.

En esa fecha, dos mujeres fueron asaltadas a mano armada en el barrio La Calleja, cuando sujetos que viajaban en una camioneta las interceptaron, intimidaron con armas de fuego y robaron tanto su vehículo como pertenencias, tal como mostraron las grabaciones de cámaras de seguridad difundidas en portales y redes.

Menos de veinticuatro horas antes, otra familia sufrió un robo en condiciones similares en el parqueadero de un restaurante de comida rápida sobre la calle 127 con autopista Norte.