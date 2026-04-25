Nairo Quintana retiene el liderato de la Vuelta a Asturias tras la victoria en solitario del mexicano Edgar Cadena en la tercera etapa

Nairo Quintana mantiene el liderato de la Vuelta a Asturias tras una exigente tercera etapa-crédito @Movistar_Team/X

Nairo Quintana afrontará la etapa final de la Vuelta a Asturias como líder de la clasificación general, luego de mantener el primer puesto tras la tercera jornada disputada el 25 de abril de 2026.

El colombiano del Movistar Team arribó con el pelotón principal y conservará la camiseta de líder con una ventaja de 30 segundos sobre el español Adrià Pericas (UAE Team Emirates), a falta de 157 kilómetros y 3.183 metros de desnivel acumulado superados durante la etapa.

Así fue el desarrollo de la etapa

La última jornada de la Vuelta a Asturias definirá al campeón tras superar 157 kilómetros y 3.183 metros de ascenso acumulado-crédito @Movistar_Team/X

El recorrido exigente incluyó pasos por el Alto del Torzo, la Penouta, la larga ascensión a la Bobia y el Alto de Orouso. Esta tercera etapa vio la victoria individual del mexicano Edgar Cadena (Storck MRW Bau), cruzando la línea de meta en solitario.

El ciclista mexicano del equipo Petrolike se llevó la etapa más exigente de la Vuelta a Asturias 2026, tras imponerse en solitario en la tercera fracción, un trazado de 157 kilómetros montañosos entre Figueras y Vegadeo, donde el desgaste de los principales equipos —Movistar Team y UAE— en la lucha táctica por la general abrió el espacio para la irrupción del mexicano del Stork Cycling Team. Mientras los favoritos centraban sus energías en una batalla de estrategias y marcajes, Cadena tomó la iniciativa y se adelantó para sellar una de las victorias más resonantes de esta edición.

La fuga del día cubrió la primera mitad de la etapa y llegó a ostentar una ventaja superior a tres minutos sobre el pelotón, una diferencia significativa en jornadas de alta montaña como esta. Entre los escapados estaban nombres como Nil Gimeno (Kern Pharma), Iuri Leitao (Caja Rural), Carlos García Pierna (Burgos), Nicolás Alustiza (Euskaltel), Miguel Heidemann (Rembo), Matthew Walls (Stork) y Eduardo Pérez-Landaluce (Óbidos).

El duelo Movistar-UAE, lejos de facilitar el control de la etapa, favoreció que la escapada tomara cuerpo y que Cadena encontrara el hueco para atacar en el momento adecuado. El pelotón llegó a descontar la renta hasta apenas 40 segundos respecto al mexicano en la línea de meta, pero el esfuerzo de los favoritos se había centrado en anularse unos a otros, mientras el grupo Stork ejecutaba su táctica sin errores.

En los últimos kilómetros, la vigilancia entre los líderes de la clasificación general mantuvo el suspense, pero nadie logró organizar la caza del fugado. Contra todo pronóstico, el mexicano logró cruzar en solitario la meta de Vegadeo, rompiendo el letargo de los equipos protagonistas e inscribiendo su nombre en la historia reciente de la ronda asturiana.

La victoria de Edgar Cadena, el único mexicano en la fuga inicial y uno de los pocos en el pelotón internacional, constituye una de las sorpresas de la temporada europea, consecuencia directa de la batalla táctica entre Movistar y UAE, y de una gestión estratégica que supo aprovechar el instante exacto para lanzar su apuesta.

Declaraciones de Nairo Quintana tras seguir como líder de la Vuelta a Asturias

Nairo Quintana destacó el trabajo del Movistar Team y la experiencia para controlar al pelotón durante la etapa-crédito @vueltasturias/X

Nairo Quintana analizó el desarrollo de la tercera etapa de la Vuelta a Asturias y resaltó la actuación colectiva del equipo. El colombiano explicó cómo lograron gestionar la carrera desde el inicio, cediendo terreno a la fuga y confiando en el trabajo de otros conjuntos para mantener el control de la jornada. Explicó que la prioridad del grupo era conservar la camiseta de líder y cumplir con los objetivos planteados.

“Pudimos controlar desde salida muy bien, dejamos ir la fuga y luego había otros interesados que tiraron durante todo el día. (…) Nosotros, con tener el maillot (camiseta de líder), estábamos muy bien”.

También destacó la capacidad de su equipo para gestionar la carrera desde los primeros kilómetros de la etapa. El colombiano valoró la decisión táctica de permitir la fuga, aprovechando el esfuerzo de otros equipos interesados en mantener el ritmo alto. Quintana subrayó que el principal objetivo era conservar el maillot de líder, una tarea que lograron cumplir con solidez.

Finalmente, se refirió a la exigencia del recorrido y al papel que desempeñaron los corredores jóvenes dentro de su equipo. El ciclista colombiano resaltó la combinación de juventud y experiencia como clave para afrontar una jornada complicada, marcada por el ritmo intenso del pelotón. Quintana valoró la valentía de todos los participantes y la capacidad de su conjunto para mantener el control en los momentos decisivos.

“Era una etapa bastante dura, pero nosotros, con nuestros jóvenes, lo hicimos y, por fortuna, tenemos la experiencia para controlar muy bien. Fue un pelotón valiente, loco, pero lo supimos controlar. Por otra parte, es emocionante, la verdad es que me siento muy bien y estoy disfrutando”.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 3 de la Vuelta a Asturias

Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias regresando a la víctoria en su carera luego del anuncio de su retiro como profesional - crédito @Movistar_Team/X

1. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): 10 horas, 50 minutos y 30 segundos

2. Adria Pericas (España - UAE Team Emirates XRG): a 31 segundos

3. Samuel Fernández (España - Caja Rural Seguros): a 1 minuto y 32 segundos

4. Diego Pescador (Colombia - Movistar Team): a 1 minuto y 25 segundos

5. Txomin Juaristi (España - Euskaltel - Euskadi): a 1 minuto y 34 segundos

6. Edgar Cadena (México - Storck - MRW):a 2 minutos y 21 segundos

7. Jonathan Lastra (España - Euskaltel - Euskadi): a 4 minutos y 1 segundo

8. José Manuel Díaz (España - Burgos Burpellet BH): m. t.

9. Sergio Chumil (Guatemala - Burgos Burpellet BH): m. t.

10. Adam Smith (Canadá - AVC Aix Provence): a 4 minutos y 14 segundos