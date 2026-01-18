Colombia

Ejército destruyó cinco laboratorios de cocaína del Clan del Golfo en el oriente antioqueño

El operativo se realizó en zona rural de San Luis, que constituyó un golpe cuantificado en más de 630 millones de pesos a las finanzas ilícitas de esta organización ilegal

Las autoridades incautaron 200 kilogramos
Las autoridades incautaron 200 kilogramos de pasta base de coca, así como grandes volúmenes de insumos sólidos y líquidos esenciales para la síntesis de estupefacientes - crédito Ejército Nacional

Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia ubicaron y destruyeron cinco laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que pertenecían a la subestructura Pacificadores de Samaná del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

Según el reporte oficial, el operativo se desarrolló en la vereda La Cristalina, zona rural del municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia, constituyendo un golpe cuantificado en más de 630 millones de pesos a las finanzas ilícitas de esta organización.

Durante la intervención, los militares neutralizaron 200 kilogramos de pasta base de coca —equivalentes a 740 galones— y destruyeron 225 kilogramos de insumos sólidos junto con 872 galones de insumos líquidos.

Entre el material incautado destacan 350 galones de ACPM (aceite diésel), 322 galones de gasolina, 150 galones de amoníaco y 605 galones de solución de pasta base de coca. Además, en el lugar se encontraron recipientes, una caneca negra de 500 litros y más de 60 canecas plásticas y metálicas destinadas al almacenamiento ilegal de sustancias químicas.

El operativo se desarrolló en zona rural de San Luis, en el oriente antioqueño - crédito Ejército Nacional

Adicional a ello, el Ejército detalló que los laboratorios, conformados por estructuras artesanales, incluían equipamiento como escurrideros, mezcladores, tres fumigadores y un reloj de pesa, todos inutilizados durante la operación.

“Durante la operación realizada, fueron destruidas las estructuras artesanales utilizadas para la producción del estupefaciente, junto con una importante cantidad de insumos químicos“, explicó el teniente coronel Yimmy Mancilla, comandante del Batallón Energético y Vial N.º 4.

Las tropas recalcaron que la operación respetó estrictos protocolos de seguridad para minimizar cualquier riesgo a la población y al personal militar, evidenciando el rigor de los controles en territorios rurales afectados por la producción de drogas ilícitas.

Entre los materiales decomisados en
Entre los materiales decomisados en la acción militar se encuentran ACPM, gasolina, amoníaco y solución de pasta de coca, insumos imprescindibles para el narcotráfico en Colombia - crédito Ejército Nacional

El Clan del Golfo es la mayor organización criminal dedicada al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de migrantes en Colombia, con aproximadamente 9.000 integrantes, según registros oficiales. La organización ilegal surgió de las antiguas autodefensas y mantiene su control en zonas estratégicas, incluyendo rutas como la selva del Darién en la frontera con Panamá.

Desde mediados de 2025, el Gobierno nacional sostiene diálogos en Catar con la cúpula de esta organización, con la intención de lograr un sometimiento a la justicia y la eventual desmovilización de sus miembros.

No obstante, las operaciones militares continúan, y desde la Cuarta Brigada aseguraron que se mantendrán los patrullajes y operativos en Antioquia para debilitar la economía ilegal y proteger a la población local.

La destrucción de cinco laboratorios
La destrucción de cinco laboratorios de cocaína vinculados al Clan del Golfo en Antioquia representa una pérdida superior a 630 millones de pesos para las finanzas de la organización criminal - crédito Ejército Nacional

Operativo contra las finanzas del Clan del Golfo en Chocó

Este operativo se suma a otras acciones de las Fuerzas Militares para contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados en el país.

Entre ellos, se destaca una operación realizada en zona rural de Belén de Bajirá, en el departamento del Chocó, donde soldados del Batallón de Selva N.° 54 localizaron y destruyeron dos laboratorios usados para procesar pasta base de coca, pertenecientes al Clan del Golfo.

Las acciones forman parte de los esfuerzos sistemáticos por debilitar las economías ilícitas en la región, afectando la capacidad operativa de la llamada Subestructura Carlos Vásquez.

Según el reporte oficial, en el primer laboratorio se hallaron alrededor de 80 kilogramos de hoja de coca procesada, así como nueve canecas metálicas, cuatro mezcladores, dos escurrideros y otras estructuras utilizadas en la producción de estupefacientes.

Imagen de referencia - Las
Imagen de referencia - Las operaciones militares afectan directamente la capacidad financiera y logística del Clan del Golfo en la región pacífica - crédito Policía Nacional

Además, durante la acción militar se decomisaron 340 galones de ACPM, 59 galones de gasolina y 80 galones de pasta base de coca en proceso, lo que representa una afectación económica calculada en más de 37 millones de pesos para la organización delictiva.

Simultáneamente, una segunda operación desarrollada en el río Atrato a la altura de Quibdó, ejecutada por el Batallón de Infantería de Primera Línea N.° 12, culminó con la incautación de 17,5 toneladas de cemento y 1.200 galones de ACPM que eran transportados sin los documentos exigidos por la legislación vigente.

La carencia de esta documentación y el incumplimiento de los requisitos legales significaron una pérdida adicional para la estructura, superior a 26 millones de pesos.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la destrucción de infraestructuras y los decomisos efectuados en ambos procedimientos constituyen golpes sucesivos a la red logística y financiera del Clan del Golfo en el Pacífico colombiano.

