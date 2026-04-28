Rubén Blades expresó su solidaridad por los atentados en Colombia: “La violencia no es el camino”

Rubén Blades condena el atentado en Cajibío y llama a rechazar la violencia en Colombia - crédito EFE/Reuters

El atentado terrorista registrado en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, que deja un saldo de 21 muertos y 56 heridos, ha generado varias reacciones tanto en Colombia como en el mundo.

Una de las celebridades internacionales que se refirió al ataque fue el cantante panameño Rubén Blades, en la que expresó su solidaridad al pueblo colombiano ante los hechos de violencia que han enlutado a la sociedad colombiana.

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En una publicación hecha en su cuenta de X, el compositor centroamericano enfatizó que la violencia “solo deja dolor y brutalidad”, instando a la sociedad colombiana a rechazar la espiral del conflicto y privilegiar el diálogo como vía para la reconciliación.

“Lamentamos el trágico incidente en el suroccidente de Colombia, y condenamos la violencia que provoca víctimas inocentes, impide el dialogo, la negociación civilizada y que desata reacciones de igual crueldad y brutalidad”, expresó el artista en un comunicado.

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Del mismo modo, Blades manifestó su acompañamiento con las víctimas del artefacto explosivo, ocurrido en la vía Panamericana a la altura del sector conocido como El Túnel, donde un cilindro cargado con explosivos impactó un autobús y varios vehículos.

“A los familiares y seres queridos de los afectados por el atentado y a Colombia entera, nuestra solidaridad con su dolor y la esperanza de que el conflicto sea resuelto con justicia, de forma concertada y pacífica”, mencionó.

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Según las investigaciones preliminares, la acción fue atribuida a las disidencias del Estado Mayor Central, vinculadas a alias Iván Mordisco. Hasta el momento, ningún grupo armado se ha adjudicado el ataque formalmente.