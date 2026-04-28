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Kevin Viveros marcó doblete en Brasil y podría ser sorpresa en la lista de delanteros de la selección Colombia para el Mundial 2026

El futbolista del Athletico Paranaense de Brasil es el máximo goleador del Brasileirao y tiene mejor presente que jugadores como Rafael Santos Borré y Juan Camilo Hernández

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Kevin Viveros llegó a ocho goles en el Brasileirao, siendo el líder de la tabla de goleadores del campeonato - crédito Athletico Paranaense

El delantero Kevin Viveros se perfila como la principal sorpresa de la selección Colombia para el Mundial 2026, tras consolidar una campaña goleadora en el Athletico Paranaense y ganarse la preferencia del entrenador Néstor Lorenzo, a menos de 50 días del inicio de la competición más importante del fútbol internacional, según informaron el periodista Adrián Magnoli al programa MorninGol.

Su buen arranque de temporada irrumpe en la disputa por el tercer puesto de centrodelantero, destinada hasta ahora a nombres como Juan Camilo Hernández o Rafael Santos Borré, y abre una nueva expectativa en la conformación final del plantel nacional.

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La alternativa de Viveros se consolida sobre cifras concretas: su cuota goleadora en la actual temporada del Campeonato Brasileño lo ubica al tope de la tabla, con ocho goles convertidos en trece partidos disputados y un rendimiento que, en palabras de Adrián Magnoli, “ya le gana la pulseada a Borré y a ‘El Cucho’ Hernández”, de acuerdo con lo revelado en el citado programa.

Kevin Viveros es el delantero titular del equipo recien ascendido en el fútbol brasileño, que ya es quinto en la tabla de posiciones - crédito Athletico Paranaense
Kevin Viveros es el delantero titular del equipo recien ascendido en el fútbol brasileño, que ya es quinto en la tabla de posiciones - crédito Athletico Paranaense

Además, la cotización del delantero se disparó en el último mercado: Athletico Paranaense recibió una oferta de USD 16 millones del Flamengo por el colombiano, monto que fue rechazado por la dirigencia. El atacante arribó a Athletico Paranaense en julio de 2025 tras un traspaso valuado en 4,2 millones de euros. Desde su llegada, acumuló 42 partidos y 19 goles con la institución.

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La inminencia de la convocatoria definitiva por parte de Néstor Lorenzo redefine el escenario para el ataque de la Selección Colombia. De acuerdo con la planificación usual, tanto Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) como Jhon Córdoba (Krasnodar) cuentan con un lugar asegurado en la lista.

A diferencia de ediciones anteriores, la tercera plaza del ataque central quedó huérfana de un nombre indiscutible tras la inestabilidad de otros candidatos: ni Rafael Santos Borré, ni Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández lograron consolidarse a lo largo del proceso. Incluso futbolistas del medio local como Dayro Moreno o promesas jóvenes como Jhon Jader Durán perdieron terreno por motivos extrafutbolísticos y falta de continuidad en clubes.

Para la Selección, Kevin Viveros representa una apuesta inédita. Nunca integró una convocatoria oficial de la absoluta, aunque formó parte del ciclo sub-20 que disputó el Sudamericano 2018, en el que jugó tres partidos, sin convertir goles, y compartió plantel con Luis Sinisterra y Luis Sandoval.

Los goles de Kevin Viveros le permitieron a Athletico Paranaense remontar ante Vitoria en la Liga de Brasil - crédito Athletico Paranaense
Los goles de Kevin Viveros le permitieron a Athletico Paranaense remontar ante Vitoria en la Liga de Brasil - crédito Athletico Paranaense

Viveros, apodado “El Tren” en Brasil, fue protagonista en la reciente victoria 3-1 del Paranaense frente a Vitória, donde convirtió dos tantos fundamentales que impulsaron al equipo hasta la quinta posición del torneo, con 22 puntos.

La actuación cobró mayor resonancia al conocerse su contexto personal: el delantero vivió la noche de su cumpleaños en medio de una angustia familiar, por las convulsiones que sufrió su hijo, episodio por el que, tras el encuentro: “La celebración de cumpleaños va a ser muy tranquila, porque nadie sabe que hoy le pasó algo a mi hijo. Tuvo convulsiones. No pude estar con él en la clínica porque estaba aquí en el partido. Solo estaba mi esposa. Así que esta victoria es para mi hijo, que no se encuentra muy bien. Voy a celebrarlo con él, porque se lo merece y es un guerrero”.

Selección Colombia
La selección Colombia quiere el triunfo contra Croacia para llegar con confianza al segundo amistoso frente a Francia - crédito FCF

La fecha límite para presentar la convocatoria será el 30 de mayo de 2026, usando solamente aquellos hombres que integraron la lista provisional, entre 35 y 55 jugadores, y quienes quedaron afuera del equipo oficial, serán reserva de reemplazo de alguno de los elegidos.

Según el reglamento de la FIFA, las selecciones participantes podrán llamar “un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico (en adelante, la lista definitiva) dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente”.

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