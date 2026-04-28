Soldados se fugaron de un batallón en Antioquia y terminaron involucrados en riña con un menor de edad

Las autoridades militares han iniciado los procedimientos disciplinarios correspondientes y notificaron a los entes judiciales para que se investigue lo sucedido - crédito prensa Fuerzas Militares

El Ejército Nacional informó que dos de sus soldados profesionales abandonaron sin autorización el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 la noche del 26 de abril de 2026, mientras se encontraban en el corregimiento de Travesías, municipio de Briceño, Antioquia. Según la información preliminar, los uniformados acudieron a un local comercial donde consumieron bebidas alcohólicas.

Durante su estancia en el establecimiento, los militares se vieron involucrados en una acalorada discusión con un habitante del sector, presuntamente menor de edad. El enfrentamiento escaló hasta que uno de los soldados utilizó su arma de dotación, causando lesiones al joven.

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Este acto fue repudiado por la institución castrense, que manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia contra la población civil y a toda conducta contraria a la ley y a los valores institucionales.

El Ejército Nacional, a través de la Cuarta Brigada, dispuso la apertura inmediata de investigaciones disciplinarias y notificó a las autoridades competentes sobre el incidente. El comunicado oficial subraya que todas las decisiones judiciales y disciplinarias que se adopten serán respetadas y cumplidas en su totalidad por la institución.

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El Ejército Nacional informó que dos de sus soldados profesionales abandonaron sin autorización el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 la noche del 26 de abril de 2026, mientras se encontraban en el corregimiento de Travesías, municipio de Briceño, Antioquia - crédito Ejército Nacional

Desde el momento en que se conocieron los hechos, la institución militar ha reiterado su disposición para colaborar con las autoridades civiles y judiciales. El compromiso declarado es proporcionar toda la información necesaria para que las investigaciones avancen y el caso pueda esclarecerse por completo.

El Ejército ha recalcado que mantendrá una colaboración armónica con las demás instituciones para garantizar el esclarecimiento de lo ocurrido.

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Condenado oficial del Ejército a 24 meses de prisión por entregar coordenadas falsas en operativo militar

La Justicia Penal Militar dictó una condena de 24 meses de prisión para un oficial del Ejército colombiano que reconoció haber entregado coordenadas falsas durante un operativo en el departamento de Vichada entre el 1 y el 9 de octubre de 2025. La sentencia, divulgada por la Fiscalía Militar y Policial, se produjo tras un preacuerdo en el que el militar admitió su responsabilidad en los delitos de desobediencia y falsedad ideológica.

El fallo detalló que el oficial permaneció en una institución educativa de la vereda Santa Rosalía, en el municipio de La Primavera. Según la resolución judicial, esa área había sido declarada “prohibida para uso militar” debido a su vulnerabilidad y a la presencia de población civil.

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A pesar de esa restricción, el uniformado consignó información incorrecta tanto en reportes oficiales como en documentos para la planificación de movimientos tácticos, lo que alteró el desarrollo de los operativos en la región.

La Justicia Penal Militar dictó una condena de 24 meses de prisión para un oficial del Ejército colombiano que reconoció haber entregado coordenadas falsas durante un operativo en el departamento de Vichada entre el 1 y el 9 de octubre de 2025 - crédito Justicia Penal Militar

El proceso judicial incluyó la presentación de pruebas técnicas y documentales, según explicó el fiscal especializado que llevó el caso. La conducta irregular se registró durante la ejecución de la Orden de Operaciones de Acción Decisiva Estabilidad No. 27, emitida por el Batallón de Ingenieros de Combate No. 28.

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La sentencia se produjo en medio de las acciones militares orientadas a la ubicación de integrantes de las disidencias de las Farc, como parte de los operativos contra Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco. La decisión confirma la postura de la justicia militar frente a actos de desobediencia y alteración de información oficial en zonas de alta sensibilidad para la población civil.

Los recientes acontecimientos al interior del Ejército Nacional han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y de garantizar la transparencia en el accionar militar, por parte de varios de su funcionarios, especialmente en contextos que involucran a la población civil y la legalidad de las operaciones en campo.

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Las acciones institucionales ante estos hechos reflejan una política de respuesta inmediata y de colaboración con las autoridades judiciales.